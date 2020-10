PFR Nieruchomości. Pierwsza inwestycja w technologii BIM

Jak wskazała w komunikacie PFR Nieruchomości, Building Information Modeling (BIM) opiera się na elektronicznym zapisie danych o obiekcie budowlanym w trójwymiarowym wirtualnym modelu. "Dane tworzone na etapie projektowania wykorzystuje się w trakcie budowy i użytkowania budynku" - wyjaśniono.





Osiedle, które powstanie przy ul. Ratuszowej w Warszawie w ramach rządowego programu mieszkaniowego, będzie pierwszą inwestycją spółki PFR Nieruchomości projektowaną w tej technologii. Ma powstać na ok. 2-hektarowej działce pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Tadeusza Borowskiego, którą spółka PFR Nieruchomości w ubiegłym roku kupiła od Poczty Polskiej.

"Na terenie, na którym dziś znajdują się budynki przemysłowe i magazynowe powstanie nowe osiedle z około 520 mieszkaniami na wynajem" - zapowiedziała spółka. Przy ul. Ratuszowej ma też powstać przestrzeń usługowa, przedszkole, centrum aktywności i plac sąsiedzki. Planowanym terminem rozpoczęcia budowy jest przełom 2021 i 2022 roku.

Architekci opracowują dokumentację projektową w oparciu o BIM. "To technologia obejmująca planowanie, projektowanie, zarządzanie i prowadzenie budowy za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych i standardów. Pomaga koordynować współpracę pomiędzy inwestorem, projektantami i wykonawcą" - wyjaśniła cytowana w komunikacie Edyta Andrejczyk z PFR Nieruchomości. Podkreśliła, że BIM umożliwia też szybkie opracowanie symulacji różnych wersji projektu w celu wybrania optymalnego rozwiązania.

W przypadku warszawskiego projektu, dzięki dostępowi do aktualnego modelu 3D, możliwe ma być bieżące śledzenie postępów prac projektowych, efektywne nadzorowanie i zarządzanie całym procesem. "Zmiany wprowadzane w projekcie będą nanoszone bezpośrednio w modelu i automatycznie odzwierciedlane w dokumentacji projektowej 2D, a także w zestawieniach. Dzięki tej automatyzacji unikniemy niespójności dokumentacji oraz przyspieszymy generowanie raportów ilościowych" - dodała Andrejczyk. Według niej to też narzędzie do "efektywnej komunikacji między projektantem a inwestorem, co ma bezpośredni wpływ na jakość realizowanych projektów".

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Współpracuje z samorządami, spółkami Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt.

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości, w budowie jest obecnie ponad 2 tysiące mieszkań. Spółka planuje w najbliższym czasie kolejne inwestycje - w Oławie, Sianowie, Nowym Targu i Zgorzelcu. Projekty "są na etapie pozyskiwania Generalnych Wykonawców".

