Coraz więcej mikroapartamentów do wynajęcia

– Mikroapartamenty wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Nowego Jorku. Do Polski dotarły w 2013 roku. Pierwsza tego typu inwestycja została zrealizowana we Wrocławiu. Obserwujemy ciągły wzrost tego rynku. W samym Wrocławiu jest około 9–10 inwestycji tego typu realizowanych przez duże firmy deweloperskie. Kolejne znajdują się w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Obserwujemy duże zainteresowanie tym formatem mieszkaniowym, zarówno ze strony deweloperów, jak i kupujących – mówi agencji Newseria Biznes Ewa Skibińska, menadżer ds. marketingu w By Made Mikroapartamenty.



Wynajem kameralnych lokali w wysokim standardzie to propozycja głównie dla młodych ludzi rozpoczynających samodzielne życie, studentów, a także turystów. To alternatywa dla osób, którym zależy na małym lokalu, ale w bardzo dogodnej lokalizacji w centrum miasta. Mieszkańcy mikroapartamentów grupy By Made przy Legnickiej 60C będą mogli szybko dojść lub dojechać do pracy komunikacją miejską. Inwestycja znajduje się w ścisłym centrum miasta, tuż obok kompleksu biurowego Business Garden w centrum zachodniej strefy biznesu, na tyłach największej galerii handlowej we Wrocławiu.



– Ten segment to odpowiedź na potrzeby użytkowników. Sytuacja mieszkaniowa się zmienia, mamy dużo singli, którzy poszukują wygodnych przestrzeni w centrum miasta, blisko miejsca pracy – mówi menadżer ds. marketingu w By Made Mikroapartamenty.

Ustawa o własności lokali rozróżnia dwa typy lokali – mieszkalne oraz o innym przeznaczeniu (niemieszkalne). Budowane mikroapartamenty należą do tej drugiej kategorii.

– One realizowane są w budynkach aparthotelowych. To są budynki, które bardziej przypominają hotel niż typowe mieszkania – wyjaśnia Ewa Skibińska. – Są sprzedawane z 23-proc. stawką VAT, podczas gdy na mieszkania obowiązuje 8-proc. podatek. Przyjęło się, że mikroapartamenty są oferowane w opcji pod klucz, czyli z kompleksowym wykończeniem i wyposażeniem.

Jak podkreśla, w mikroapartamentach – mimo kategorii lokali niemieszkalnych – da się wygodnie mieszkać. Dlatego też mogą być przeznaczone zarówno na krótkoterminowy, jak i na długoterminowy wynajem. Wszystko zależy od projektu wykończenia. By Made stawia przede wszystkim na mobilność wnętrza.





– Mamy tutaj albo jedną przestrzeń, która pełni funkcję wypoczynkową, jadalnianą, gdzie znajduje się też wydzielona łazienka, albo też dwa osobne pokoje, które są już wygodniejszą i bardziej mieszkaniową opcją dla użytkowników – mówi przedstawicielka dewelopera. – Multifunkcjonalność to klucz do sukcesu. Meble często są zaprojektowane tak, żeby były wygodne w składaniu, żeby przestrzeń w pomieszczeniu, które ma 18–20 mkw., była wygodna i mogła pełnić różne funkcje.

Budynki z mikroapartamentami często mają recepcję, strefy coworkingu, restaurację oraz inne części wspólne dla mieszkańców.

– Całość jest zautomatyzowana, użytkowanie nie wymaga klucza, tylko karty dostępu. Przed budynkiem zapewniamy miejsca postojowe oraz parking dla rowerów – wymienia Ewa Skibińska.

Tego typu inwestycje coraz częściej przyciągają też inwestorów, ponieważ oferują gwarantowaną stopę zysku w wysokości 7 proc. Kupują je głównie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które mają już doświadczenie na tym rynku. Zdarza się, że nabywają od razu kilka lub kilkanaście lokali. Inna grupa kupujących to osoby, które chcą bezpiecznie ulokować swoje oszczędności.

– Najważniejszą rzeczą dla kupujących jest to, że mikroapartamenty mogą być produktem bezobsługowym. Można powierzyć zarządzanie nimi profesjonalnej firmie. Są to operatorzy, którzy podpisują z właścicielem umowę i zajmują się od A do Z jego mikroapartamentem, wypłacając co miesiąc stały zysk – mówi przedstawicielka dewelopera.

Mikroapartamenty o powierzchni 18,5 mkw. we Wrocławiu kosztują ok. 230 tys. zł netto z wykończeniem pod klucz. Budowa apartamentowca przy Legnickiej we Wrocławiu rozpoczęła się w czerwcu i będzie realizowana do końca 2021 roku. W budynku znajdzie się 129 mikroapartamentów inwestycyjnych o powierzchni od 16 do 30 mkw. Operator oferuje przyszłym właścicielom jeden z trzech pakietów zarządzania najmem do wyboru oraz pomoc doradców kredytowych i podatkowych.