Wynajem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości publicznych - będą zmiany w procedurach

Zmiany dot. dzierżawy, wynajmu i użyczenia nieruchomości publicznych

W uzasadnieniu projektu napisano, że zaproponowane rozwiązania wpisują się w zgłaszane przez wojewodów postulaty dotyczące wprowadzenia instrumentów prawnych, umożliwiających sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów. Jednocześnie zmiany te - jak zaznaczono - mają na celu zracjonalizowanie zasad gospodarowania nieruchomościami publicznymi.



"Racjonalne jest odstąpienie od zasady, w myśl której starostowie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, zobowiązani są do przedstawienia wojewodzie aktualnych operatów szacunkowych" - napisano. Dodano, że powyższy wymóg wiąże się z koniecznością dokonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, przez co wydatkowane są środki z budżetu przyznanego na realizację zadań zleconych, co nie znajduje uzasadnienia dla planowanej czynności prawnej, wymagającej jedynie oceny wysokości proponowanego czynszu.

W projekcie proponuje się, by przy udostępnianiu nieruchomości w formie umów obligacyjnych starostowie byli zobowiązani do podania wyłącznie informacji o wysokości opłat z tytułu użytkowania, najmu albo dzierżawy.





Napisano, że uelastycznienia wymagają również regulacje określające zasady postępowania w odniesieniu do nieruchomości będących przedmiotem darowizny dokonanej przez Skarb Państwa na określone cele publiczne, w sytuacji gdy cel nie jest lub nie może być zrealizowany z przyczyn obiektywnych lub niezależnych od działań obdarowanego.

"Rozwiązania służące usprawnieniu gospodarki nieruchomościami będą oddziaływały pozytywnie na zasób gruntów państwowych, ale niektóre z nich znajdą również zastosowanie w odniesieniu do zasobów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, wyposażając władze samorządowe w instrumenty zapewniające podejmowanie celowych działań wobec zasobu, dostosowanych do lokalnych potrzeb (przepisy dotyczące rozwiązywania umów użytkowania wieczystego, zmiany celu darowizny oraz doprecyzowujące obowiązki trwałych zarządców)" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

