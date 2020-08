Kwarantanna i home office najlepiej na działce rekreacyjnej

W I połowie 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku odnotowano 250 proc. wzrostu oglądalności ofert działek rekreacyjnych - wynika z analizy agencji Metrohause. Zainteresowani zakupem zwykle mają ograniczone budżety - maksymalnie do 50 tys. zł - czytamy. Jak twierdzi pośrednik Metrohouse Dariusz Mitrowski, kwarantanna i home office ujawniły nowe potrzeby, jak choćby posiadanie dodatkowego pokoju do pracy lub własnej działki i domu, choćby letniskowego do miłego spędzania przymusowego odosobnienia.