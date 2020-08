Elektroniczne wnioski i formularze w procesie budowlanym na e-budownictwo.gunb.gov.pl

Drogą elektroniczną (na https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/) można już od 3 sierpnia 2020 r.:

zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),

złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,

zgłosić rozbiórkę,

wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,

złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,

wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,

zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

– Od początku rządów Zjednoczonej Prawicy nasz kraj – w kwestii cyfryzacji usług publicznych – przeszedł prawdziwą rewolucję. Upowszechniliśmy profil zaufany – z ok. 400 tys., kilka lat temu, liczba profili wzrosła do ponad 5 mln. W tej chwili możemy online wnioskować o dowód osobisty, czy zameldować się. Lekarze wystawiają e-zwolnienia i e-recepty. Możliwe jest również sprawdzenie punktów karnych, czy jazda samochodem bez dowodu rejestracyjnego przy sobie. Niebawem nie będzie też trzeba wozić ze sobą prawa jazdy – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz.





Wicepremier przypomniała, że 31 lipca weszła w życie nowela Prawa geodezyjnego i kartograficznego. "Dane publiczne na geoportalu stają się otwarte, udostępnione bez wnioskowania, bez opłaty. Obsługa tego pierwszego kroku w procesie, czyli pracy geodetów, zostaje skrócona o 2/3 z 60 do 18 dni" - zaznaczyła.

I podkreśla: – Teraz przyszedł czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny.

A wiceminister Robert Nowicki wyjaśnia: – Działania na rzecz cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W pierwszym kroku uruchamiamy serwis e-budownictwo. Już od najbliższego poniedziałku pilotażowo będzie na nim dostępnych pierwszych 10 formularzy elektronicznych. Będzie można wypełnić je online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Ale to dopiero początek. Jesienią wypełniony formularz będzie można podpisać za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i w całości złożyć bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Zaś p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska wskazuje: – Celem cyfryzacji procesu budowlanego jest uproszczenie i przyspieszenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur. Potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej uwypuklił lockdown, związany z pandemią Covid-19. Na pierwszy ogień pójdzie dziesięć formularzy, które już niedługo będzie można zrealizować przez internet. Do pracy przy digitalizacji polskiego budownictwa zaprosiliśmy głównych zainteresowanych, czyli środowisko budowlane, architektów i inżynierów, którzy od samego początku testują i opiniują poszczególne rozwiązania, na wczesnym etapie ich tworzenia.

- Cyfryzacja w budownictwie to idea, która nie sprowadza się tylko do zastąpienia drukowanych dokumentów ich elektroniczną kopią, lecz możliwość stosowania funkcjonalnych rozwiązań, usprawniających procesy administracyjne i budowlane. To potrzebne narzędzia w projektowaniu, komunikowaniu się z urzędami i nadzorowaniu realizacji. Towarzyszące im przemyślane regulacje prawne pozwolą na duży skok w „cyfrową przestrzeń budowlaną”. Potrzebne jest również stworzenie systemu do korzystania z zasobów informacji dotyczących terenu lub inwestycji przechowywanych w przestrzeni elektronicznej, dostępnych tak dla inwestorów, projektantów i urzędów. Projektanci, którzy do tej pory czas na projektowanie dzielili z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności i kompletownia dokumentów, będą mogli poświęcić go na rzecz jakości projektowanej architektury i ładu przestrzennego – mówi Małgorzata Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

I podkreśla: - Środowisko architektów pokłada duże nadzieje w cyfryzacji procedur inwestycyjnych, w tym administracyjnych, która jest naturalną konsekwencją powszechnego obecnie projektowania przy użyciu komputerów, a elektroniczna decyzja o pozwoleniu, dopełnieniem tak realizowanej aktywności.

- Cyfryzacja w różnych obszarach budownictwa dokonuje się nieustannie i jest nieodwołalna. Dziś mówimy o procedurach administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Polska Izba Inżynierów Budownictwa traktuje podjętą inicjatywę jako bardzo ważny impuls do dalszych i kompleksowych działań, dotyczących także naszego zawodowego warsztatu. Chętnie będziemy dzielić się naszą wiedzą i samorządowym doświadczeniem na bieżącym i kolejnych etapach szeroko rozumianej cyfryzacji polskiego budownictwa - dodaje Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jakie będą kolejne kroki w cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

Ułatwienia, które przynosi serwis e-budownictwo to dopiero początek. Kolejnymi etapami będą:

wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy;

nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane;

konto inwestora w serwisie e-budownictwo

umożliwienie – pod koniec roku – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego.

Dla przykładu w 2019 roku wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Do tej pory każdy wniosek dostarczony przez interesariusza, w wersji papierowej, przechodził przez ręce urzędnika. Po wprowadzeniu przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju rozwiązań ulegnie to zmianie. Będzie to również duże ułatwienie dla obłożonych pracą urzędników.

Jakie korzyści płyną z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego?

Postulat cyfryzacji procesu budowlanego od wielu lat podnoszą różne środowiska związane z budownictwem. Potrzebę tę dodatkowo uwypukliła pandemia Covid-19.

Drogę do tych działań otwierają zmiany w prawie, których projekt – po przyjęciu w miniony wtorek przez rząd – czeka teraz na rozpatrzenie przez Sejm. Chodzi o projekt noweli Prawa budowlanego zawarty w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa – papierowa postać – dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!