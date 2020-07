Jerzyki wykorzystywane do walki z komarami

"Ptaki, zwłaszcza jerzyki, są naszymi sprzymierzeńcami w zmniejszaniu populacji komarów i meszek. Jeden może w ciągu doby wyłapać ich ok. 20 tys. Dlatego też zachęcamy do tworzenia warunków dla gniazdowania jerzyków. Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice kupił 200 budek lęgowych dla tych ptaków" – poinformował czechowicki magistrat w komunikacie.

W Czechowicach-Dziedzicach część budek została już zamontowana na budynkach wielorodzinnych i placówkach oświatowych. Istnieje możliwość zamontowania ich też na domach jednorodzinnych, jeśli ich właściciele spełnią warunki pozwalające na gniazdowanie jerzyków. Przede wszystkim budki muszą być solidnie przymocowane do ściany, a jednocześnie powinny wisieć możliwie jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra.





Budki należy wieszać na ścianach wschodnich lub północnych, aby zabezpieczyć je przed nadmiernym nagrzewaniem. Należy zapewnić ptakom swobodny dolot do budek: nie mogą im przeszkadzać drzewa czy sztuczne konstrukcje. Trzeba się upewnić, że drapieżniki, jak koty, kruki, sroki, wiewiórki, szczury czy łasice, nie będą miały do nich łatwego dostępu.

Czyścić i konserwować budki można w okresie od połowy października do końca lutego.

"Najlepsze efekty daje montowanie kilku budek obok siebie, na ścianach wysokich budynków, z ekspozycją na otwartą przestrzeń. W takich warunkach, żyjące w koloniach jerzyki, gniazdują w naturze" – poinformował Łukasz Piątek z czechowickiego magistratu.

Budki można wieszać na przełomie kwietnia i maja – tuż przed przylotem jerzyków, lub latem, aby ptaki je znalazły i przyzwyczaiły do nowych lokalizacji jeszcze przed odlotem.

Jerzyki to nieco więksi kuzyni jaskółek. Żywią się owadami. Występują w całej Europie. Większą część życia spędzają w powietrzu, gdzie dosłownie przez cały czas polują. Łowieniem uciążliwych dla ludzi owadów – komarów, meszek i much – zajmują się również młode jerzyki, które stają się samodzielne zaraz po opuszczeniu gniazd. W Polsce pojawiają się one w połowie maja i przebywają do połowy sierpnia.

Czechowiczan zainteresowanych montażem budki dla jerzyków o kontakt prosi wydział ochrony środowiska i rolnictwa czechowickiego magistratu pod numerem telefonu (32) 214-71-69.

Czechowice-Dziedzice to gmina granicząca od północy z Bielskiem-Białą. Mieszka w nich ok. 35 tys. mieszkańców.

Autor: Marek Szafrański

szf/ joz/