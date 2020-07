Ogródki działkowe zyskują na popularności przez koronawirusa

W ponad 4 tys. rodzinnych ogrodów znajduje się ponad 900 tys. działek zajmujących powierzchnię 41 tys. hektarów, a liczbę osób bezpośrednio korzystających z działek w Polsce szacuje się na 4 mln. Koronawirus spowodował, że ogródki działkowe zaczęły przeżywać swój renesans, a co za tym idzie cena zakupu również poszybowała w górę. Opcja własnej „letniej rezydencji” w formie domku rekreacyjnego na działce w jednym z ROD-ów wydaje się więc rozwiązaniem szytym na miarę przeciętnego Kowalskiego.

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce





ROD, czyli co?

ROD czyli Rodzinny Ogród Działkowy jest prowadzony przez stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 takim terminem określamy wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. Osoby fizyczne dorosłe mogą dzierżawić ogród działkowy na podstawie umowy z odpowiednim stowarzyszeniem. Działkowcem jest więc osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki.

ROD zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. Na wniosek stowarzyszenia ogrodowego rada gminy może, w drodze

uchwały, utworzyć ROD na gruntach stanowiących własność gminy.

Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, a także na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w prawie budowlanym. Altany i obiekt gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych nie powinny przekraczać powierzchni do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Ile kosztuje działka?