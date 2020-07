Coraz więcej śmieci w gospodarstwach domowych

Średnio 332 kg odpadów komunalnych wytworzył w 2019 r. przeciętny Polak. To o 7 kg więcej niż rok wcześniej. Na składowiska skierowano 43 proc. odpadów, a do recyklingu 25 proc. – wynika z danych GUS. Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport na temat ochrony środowiska w 2019 r. Z danych wynika, że w 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych, a więc o 2,1 proc. więcej niż w 2018 r.

Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 7 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 10,8 mln ton odpadów, co stanowiło 84,5 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. W 2019 r. funkcjonowało 2190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyły 1352 przedsiębiorstwa.



Zebrane odpady komunalne w 2019 r. zostały skierowane do następujących procesów:

• odzysk – 7 087,0 tys. ton (55,6 proc.), w tym:

• recykling – 3 192,1 tys. ton (25,0 proc.),

• biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 153,2 tys. ton (9,0 proc.),

• przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 741,8 tys. ton (21,5 proc.),

• unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4 proc.), w tym:

• przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 178,6 tys. ton (1,4 proc.),

• przez składowanie – 5 487,2 tys. ton (43,0 proc.).

Na koniec 2019 r. funkcjonowało 278 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 670 ha. Ponad 92 proc. z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 91 153 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 112 914 tys. kWh energii elektrycznej. W 2019 r. zamkniętych zostało 16 składowisk o łącznej powierzchni około 52,8 ha. W 2019 r. w Polsce zlikwidowano 11 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. odnotowano istnienie 1873 dzikich wysypisk.

