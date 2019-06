99% ustawowej bonifikaty od opłaty przekształceniowej

13 czerwca 2019 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Ważne zmiany przyspieszą uwłaszczenie (tj. przekształcenie użytkowania wieczystego we własność). Nowa, ustawowa 99% bonifikata od jednorazowej opłaty przekształceniowej będzie stanowiła znaczna ulgę przy przekształceniu użytkowania wieczystego dla wrażliwych społecznie grup (rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami, kombatantów). Przyjazne procedury ułatwią skorzystanie z bonifikat niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Przedsiębiorcy zostaną uchronieni przed rygorem pomocy publicznej. Ustawa trafi teraz do Prezydenta RP.