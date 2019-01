Chiński Nowy Rok 2019

Chiński Nowy Rok (chin. 春节,chūnjié – Święto Wiosny) jest dla Chińczyków jednym z najważniejszych świąt. To właśnie w tym okresie wracają oni do swoich bliskich, bardzo często podróżując setki lub tysiące kilometrów, by wspólnie celebrować jego nadejście. Powoduje to największe na świecie okresowe migracje, a panującą w tym okresie atmosferę można porównać do naszego Bożego Narodzenia.