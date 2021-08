Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości - co trzeba wiedzieć

Aneks do umowy przedwstępnej. Przedłużenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży nieruchomości) jest możliwe, ale wymaga dobrej woli ze strony sprzedającego i sporządzenia aneksu do umowy przedwstępnej. W pewnych sytuacjach, aneks do umowy przedwstępnej powinien zostać zawarty w formie notarialnej. Długi termin oczekiwania na decyzję kredytową sprawia, że preferowane mogą być osoby posiadające własne środki na zakup nieruchomości. Co trzeba wiedzieć o aneksie do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości?

Mieszkania dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM). Na północnym Mazowszu będą budowane mieszkania na wynajem dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale mają możliwość utrzymania lokalu i bieżącego regulowania zobowiązań. Ciechanów, Płońsk, Pułtusk, Sierpc i Glinojeck zawarły w tej sprawie umowę z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Długie terminy wpisów do ksiąg wieczystych - kupujący mieszkania i deweloperzy mogą liczyć na odszkodowania

Terminy wpisów do księgi wieczystej. Trwa paraliż sądów wieczystoksięgowych. Za straty poniesione z powodu opóźnień w wpisach do ksiąg hipotecznych można uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie finansowe. Jest to ważne dla kupujących mieszkania na kredyt.

Nie będzie już dofinansowania tylko dla paneli fotowoltaicznych

Program Mój Prąd. Montowanie samych paneli fotowoltaicznych ma nie być już dofinansowane. Dopiero dobudowanie do paneli akumulatorów ciepłej wody czy magazynów energii otwierać ma szanse na rządowe dotacje.

Usprawnienie zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Nieruchomości Skarbu Państwa. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która m.in. usprawnia zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Propozycje Polskiego Ładu a ceny nieruchomości

Propozycje Polskiego Ładu dotyczące budownictwa, jak dom do 70 mkw. bez formalności czy gwarancja wkładu własnego, pomogą uboższym rodzinom zdobyć lokum, ale nie zahamują wzrostu cen nieruchomości, bo zwiększają popyt - ocenia dr Krzysztof Kandefer z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Instalacja fotowoltaiczna - od 1 sierpnia obowiązek certyfikowania falowników (inwerterów)

Instalacja fotowoltaiczna. 1 sierpnia 2021 r. wszedł w życie obowiązek certyfikowania falowników, czy inaczej inwerterów przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Oznacza to konieczność uzyskania potwierdzenia, że falownik/inwerter działa zgodnie z unijną normą NC RfG. Ten obowiązek spoczywa na producentach komponentów instalacji. Na czym więc polegają zmiany? Co oznaczają dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych?

Terminy płatności faktur w branży budowlanej

Terminy płatności faktur w branży budowlanej. Co najmniej 150 miliardów złotych zainkasują w ciągu kilku lat firmy budowlane oraz dostawcy surowców i materiałów dzięki rządowym programom dofinansowania termomodernizacji budynków. Pomimo szerokiego strumienia dopływającej gotówki długi branży budowlanej nie zmniejszają się i wynoszą już ponad 1,36 mld zł, a czas oczekiwania na przelew nie skraca się. 8 na 10 firm budowlanych przyznaje, że nie płaci w terminie, bo same nie dostają zapłaty. Brakujące środki bieżące większość przedsiębiorców uzupełnia finansowaniem pomostowym.

Punkty ładowania samochodów elektrycznych a ceny mieszkań

Punkty ładowania samochodów elektrycznych a ceny mieszkań. Wzrost kosztu mocy przyłączeniowej w niewielkim stopniu wpłynie na cenę mieszkań. Przykładowo dla bloku ze stoma mieszkaniami i 50 punktami ładowania dla elektryków spowoduje, że cena jednego mieszkania zwiększy się o niewiele ponad 100 zł - podkreśla resort klimatu i środowiska.

Budownictwo w nowym Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie zajmować się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, a także gospodarką i turystyką - podał resort, który powstał z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Mieszkania na wynajem nie są już żyłą złota

Mieszkania na wynajem. Rynek nieruchomości przeżywa intensywny rozkwit, jednak jego odłam - wynajem mieszkań - z miesiąca na miesiąc przestał być opłacalnym biznesem. Winnym jest COVID-19 i związane z nim radykalne zmiany w każdym aspekcie życia. Nauka zdalna studentów, zamknięte granice dla obcokrajowców, praca w domach, niepewność o własne finanse - wszystko to sprawiło, że najemcy opuścili dotychczas dobrze prosperujący rynek.

Reprywatyzacja z limitem czasowy na uznawanie roszczeń

Reprywatyzacja. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego chroni interes tysięcy Polaków, którzy z niepewnością patrzą na los ważnych dla nich nieruchomości. Przepisy uchwalone przez Sejm oddalają widmo niekończącego się składania roszczeń wobec Skarbu Państwa – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Kredyty mieszkaniowe – zdolność kredytowa rodziny (lipiec/sierpień 2021 r.)

Kredyty mieszkaniowe – zdolność kredytowa. Trzyosobowa rodzina zarabiająca dwie średnie krajowe może na zakup mieszkania pożyczyć nawet ponad 700 tys. złotych. To więcej niż 80-krotność miesięcznych zarobków. W lipcu 2021 r. weszła w życie nowelizacja rekomendacji S, która spowodowała, że banki mają namawiać klientów do zaciągania kredytów na nie dłużej niż 25 lat.

Kredyt bez wkładu własnego nie będzie dostępny w całej Polsce?

Kredyt bez wkładu własnego. Gdyby rządowy program kredytów bez wkładu własnego (projektowany w ramach Nowego/Polskiego Ładu) działał dziś, to łatwo można by z niego korzystać w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze czy Olsztynie, ale już mieszkańcy Szczecina, Krakowa czy Lublina musieliby obejść się smakiem.

Sytuacja cenowa warszawskiego rynku mieszkaniowego

Rynek nieruchomości w pierwszej połowie 2021 r. charakteryzowała duża dynamika wzrostów cen podyktowana sytuacją epidemiczną oraz gospodarczą. Mieszkania nadal stanowią atrakcyjną formę inwestycji i lokaty kapitału w obliczu rosnącej inflacji.

Zarobki w walucie obcej a kredyt hipoteczny

Zarobki w walucie obcej a kredyt hipoteczny. Co może zrobić osoba, która chciałaby kupić w Polsce mieszkanie na kredyt, ale nie otrzymuje wynagrodzenia w złotówkach? Czy może wnioskować o kredyt hipoteczny, a jeśli tak, jakie kryteria powinna spełnić?

Kto skorzysta z programu "Mieszkanie bez wkładu własnego"?

Program "Mieszkanie bez wkładu własnego". Gwarantem kredytu hipotecznego w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu" będzie Skarb Państwa. Wysokość otrzymanego finansowania zależeć będzie od liczby dzieci w rodzinie – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Zgodność pozwolenia na budowę z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Czy decyzja o pozwoleniu na budowę musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w dniu jej wydania, czy w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę? Odpowiedzi na to pytanie udzielił minister rozwoju, pracy i technologii.

Powstało 12 nowych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM). Od marca do sierpnia 2021 r. Krajowy Zasób Nieruchomości założył 12 nowych spółek SIM ze 115 gminami - poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W ramach 256 inwestycji ma powstać 7,5 tys. mieszkań.

Zieleń jako ważny element miasta

Zieleń w mieście. O tym, jak bardzo drzewa i zieleń w mieście są potrzebne nie trzeba nikogo przekonywać. Zieleń jest nieodłącznym elementem krajobrazu każdego miasta, jednym z wielu tworzących jego spójną strukturę i tkankę. Zieleń w mieście pełni rozmaite funkcje – od ekologicznej przez dydaktyczną i społeczną na psychologicznej i estetycznej kończąc. Znaczenie ma każde pojedyncze drzewo! Jak zatem docenić zieleń w swoim mieście? Jakie rośliny sadzić, by przynosiły nie tylko ochłodę w upalne dni, lecz także wpływały korzystnie na wizerunek miasta przez cały rok?

Mieszkania drożeją jeszcze szybciej

Ceny mieszkań. Mieszkania są dziś około 10% droższe niż przed rokiem. W ciągu zaledwie ostatniego kwartału nowe mieszkania zdrożały o ponad 2%, a używane aż o 5,2% - wynika z najnowszych danych NBP. Może to być efekt nadrabiania zaległości po 2020 roku.

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie na osiedlu?

Zakup mieszkania od dewelopera. W jakiej cenie można kupić najtańsze mieszkania dwupokojowe oferowane przez deweloperów? Jaki mają metraż? W których inwestycjach je znajdziemy?

Jakie udogodnienia mają nowoczesne osiedla?

Nowoczesne osiedle. Deweloperzy rozumieją, że konkurencja na ich rynku jest olbrzymia, więc prześcigają się w wymyślaniu nowych udogodnień dla przyszłych mieszkańców. Nabywcy coraz częściej szukają spersonalizowanej oferty i wybierają już nie tyle samo lokum, co miejsce do komfortowego życia, które najlepiej zaspokaja ich potrzeby. Przyjrzyjmy się, jakie udogodnienia najczęściej spotkać można u deweloperów, chcących iść z duchem czasu.

Cohousing - na czym polega?

Cohousing. W wizji miast przyszłości coraz częściej pojawia się koncepcja cohousingu, czyli wspólnoty mieszkaniowej, w której dużą rolę odgrywa przestrzeń wspólna. Zdaniem architektki i urbanistki Agnieszki Labus millenialsi na starość chętnie będą wybierać taką formę zamieszkania.

Zadatek przy zakupie nieruchomości - przelew czy gotówka?

Zadatek. Bardzo częstym etapem procesu sprzedaży czy zakupu nieruchomości jest zawarcie umowy przedwstępnej. Dlatego tak się dzieje, że przeniesienie własności nieruchomości jest pewnym sformalizowanym procesem, z jednej strony wymagającym co najmniej zgromadzenia aktualnych dokumentów do transakcji, a z drugiej przygotowaniem środków finansowych, które nierzadko pochodzą z kredytu. I właśnie dlatego w sytuacji, gdy do transakcji dojdzie za kilka tygodni lub nawet miesięcy pojawia się umowa przedwstępna, której towarzyszy zapłata pewnej kwoty pieniędzy. Dzięki takiej płatności wiemy, że kontrahent jest poważny, a jeśli wycofa się z transakcji to straci wpłacone środki, lub będzie musiał zwrócić je podwójnie. Czy na pewno tak jest, i czy zawsze?