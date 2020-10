E-meldunek - krok po kroku

Jak zacząć korzystać z e-meldunku?

Wszystko zaczyna się na stronie www.obywatel.gov.pl. To tam należy wejść, wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).

Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.





Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.

W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.

Czy warto wiedzieć o e-meldunku?

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.

Jeśli dołączyłaś/-eś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłaś/-eś do formularza skany dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.

Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania.

Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektroniczna.

E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego

O tym warto pamiętać mieszkając w Polsce?

Oto podstawowe wskazówki:

jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się na pobyt stały,

jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego stałego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż trzy miesiące — zamelduj się na pobyt czasowy,

jeśli jesteś Polakiem zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia,

jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia,

jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej zamelduj się najpóźniej w 4. dniu od przybycia.

E-meldunek - krok po kroku

Kto składa dokumenty?

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Jeśli chcesz, by pełnomocnik zameldował cię przez internet, udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie.

Pełnomocnictwo możesz też przesłać do urzędu w inny sposób, tj. skorzystać z pisma ogólnego.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:

nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),

mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co musisz przygotować?

login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,

jeśli jesteś obywatelem polskim – możesz też użyć e-dowodu,

JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład: jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania , w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularzaz następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład: umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej , decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,

NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do jeślijesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania , w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.



Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

Co musisz zrobić?

Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować. Kliknij przycisk Zamelduj się. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania. Zaznacz, kogo chcesz zameldować. Dołącz odpowiednie dokumenty. Wypełnij pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. Jeśli chcesz, możesz kiedy będziesz się meldować na pobyt stały, jednocześnie wymeldować się z pobytu czasowego. Albo gdy będziesz meldować się na pobyt czasowy, wymeldować się z pobytu stałego. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Zaznacz, w jaki sposób chcesz dostać to zaświadczenie: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Kiedy składasz dokumenty?

najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,

jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem – zamelduj się na pobyt stały ,

jeśli mieszkasz czasowo dłużej niż 3 miesiące pod konkretnym adresem – zamelduj się tam na pobyt czasowy. Wtedy nadal możesz mieć meldunek w miejscu swojego pobytu stałego.

Nikt nie może być jednocześnie zameldowany w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego. Ale może być równocześnie zameldowany na stałe i czasowo.

Gdzie składasz dokumenty?

Do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

Ile zapłacisz?

Usługa zameldowania jest bezpłatna

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

na pobyt stały – jest bezpłatne ,

na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł ,

każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł.

Ile będziesz czekać?

Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów – urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.

Jeśli nie dołączysz tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego do lokalu (lub ich skanów), nadal możesz wysłać zgłoszenie. Wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu lub ci go odmówi.

Jeżeli twoja sprawa nie jest zbyt skomplikowana, dostaniesz decyzję w ciągu miesiąca.

W sprawach bardziej skomplikowanych musisz poczekać do 2 miesięcy.

Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie – zaznacz odpowiednie pole w formularzu.

Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy urzędnik już cię zameldował.

oprac. Adam Kuchta

na postawie materiałów Ministerstwa Cyfryzacji

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.).