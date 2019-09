Na co zwracać uwagę przy wynajmie? Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy

Rosnąca inflacja oraz niskie stopy procentowe powodują, że inwestycja w nieruchomości oraz ich wynajem jest jedną z bardziej opłacalnych form lokowania pieniędzy. Rozważając wynajem mieszkania, powinniśmy wiedzieć, co i kiedy wolno wynajmującemu, a co najemcy? Jakie każda ze stron umowy najmu ma obowiązki, z których powinna się wywiązywać? W jakich okolicznościach możemy rozwiązać umowę najmu? Wojciech Stożek, Starszy Specjalista ds. Nieruchomości z biura Nowodworski Estates radzi, na co zwracać uwagę przy wynajmie nieruchomości.