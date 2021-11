Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - zadbaj o konserwację jesienią

Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - konserwacja. Jesień to końcówka prac w ogrodzie, a po długim sezonie warto zadbać o sprzęt jeszcze nim spadnie pierwszy puch. Do prawidłowej pracy maszyn niezbędne są odpowiedniej jakości materiały - paliwo, oleje czy smary, które potrzebne są nie tylko do prawidłowego działania, ale także oczyszczania i konserwacji. Dzięki temu sprzęty, jak np. kosiarki, traktory, piły czy wertykulatory będą służył nam przez lata i rzadziej się psuły. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zima, a co za tym idzie - ujemna temperatura, błoto, śnieg stanowią duże wyzwanie. Zaniedbane maszyny są awaryjne, a ich zły stan techniczny obniży nie tylko jakość prac, ale znacznie obciąży budżet dodatkowymi naprawami.

Czyste narzędzie to podstawa

Każde urządzenie należy dokładnie oczyścić m.in. z resztek trawy, a także innych zanieczyszczeń. Jeśli posiadamy kosiarkę z koszem - dokładnie oczyścić także jego obudowę, np. przy pomocy myjki ciśnieniowej (możemy to zrobić nawet na myjni samochodowej). Przy tej czynności należy uważać, by nie przechylić sprzętu za mocno, aby nie przelać oleju do filtra powietrza i nie uszkodzić silnika. Robimy to delikatnie - przechylając go na boki. Końcówka lub początek sezonu to również najlepszy moment na wymianę wszelkich ostrzy w naszych maszynach, zwłaszcza specjalnie wyprofilowanych noży w kosiarkach. Warto skorzystać z wolnej chwili i udać się z nimi do specjalisty.

Smarowanie

Chociaż raz w sezonie warto poświęcić chwilę na dokładne smarowanie ruchomych części naszych maszyn (uchwyt startowy, dźwignia gazu, łożyska). Najlepiej skorzystać ze specjalnych preparatów zawierających olej i delikatne, chociażby przy pomocy ściereczki przesmarować wszystkie części uważając przy tym na silnik i elementy napędowe. Tu warto skorzystać z okazji i wybrać specjalne paliwo - benzynę alkilatową, którą możemy przechowywać ją znacznie dłużej niż zwykłą. Co ważne - i przyznajmy wygodne - nie ma potrzeby zlewania paliwa ze zbiornika urządzenia. Możemy spokojnie zostawić je na zimę! Uruchomienie urządzenia jest łatwe nawet po dłuższym czasie przestoju i nie wpływa to w żaden sposób na pogorszenie jakości pracy silnika.

Dzieje się tak z powodu znacznie czystszego procesu spalania. Brak etanolu w benzynie zapewnia brak korozji elementów silnika i sprzętu, tak gdzie mają styczność z paliwem. Dodatkowo, wybierając takie paliwo unika się pozostałości i śladów spalania wewnątrz komory urządzenia, takich jak np. nagar. - potwierdza Kamil Skorupski, prezes zarządu firmy Warter Fuels.

Gdzie przechować sprzęt ogrodniczy zimą?

Z końcem sezonu należy odpowiednio przygotować się do przechowywania sprzętów ogrodniczych. Wszelkie urządzenia elektryczne możemy spokojnie powiesić np. w garażu. Natomiast te spalinowe wymagają odpowiedniego ustawienia - kosiarki stawiamy pionowo (tak, by nie wyciekło paliwo lub olej). Możemy też powymieniać w nich świece zapłonowe, wyjąć i przygotować akumulatorki (te, które tego wymagają) czy zaimpregnować ich obudowy. Wszystkie jednak najlepiej przechowywać w suchych pomieszczeniach, tak by nie ulegały korozji i zachowały dłużej swoją żywotność. Dbałość o dobry stan techniczny ma istotne znaczenie dla żywotności urządzeń mechanicznych. Poziom ich eksploatacji może mieć również wpływ na ewentualne dodatkowe koszty związane z naprawami lub wymianą części.

Zadbajmy też o zwykłe narzędzia

Nie zapominajmy także o podstawowych narzędziach każdego ogrodnika, jak szpadle, grabie, "pazurki", łopatki, sekatory, czy taczki. W większości sytuacji warto zadbać o oczyszczenie tych narzędzi i ustawienie ich na zimę w suchym (niekoniecznie ogrzewanym miejscu). W przypadku sekatorów konieczne jest dokładniejsze oczyszczenie i lekkie nasmarowanie części ruchomych.