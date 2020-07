Sprawdzone sposoby na ukąszenia komarów

Dobrze jest wiedzieć, co można zastosować na ukąszenie komarów, tak aby uśmierzyć uciążliwe swędzenie, którego nie powinniśmy drapać. Uporczywe drapanie może bowiem doprowadzić do ran, szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku małych dzieci. Oto kilka prostych i sprawdzonych sposobów na to, jak sobie poradzić z ukąszeniami.

Babcine sposoby na ukąszenia komarów

1) Przygotować roztwór z soli kuchennej





Rozpuszczamy 1 łyżeczkę soli w szklance wody (250 ml wody). Należy namoczyć wacik lub gazik i delikatnie przyłożyć do miejsca w którym jest ukąszenie. Należy uważać, aby nie robić tego w przypadku gdy są rany. Czynność należy powtórzyć kilkukrotnie.

2) Sok z cytryny

Wystarczy plasterek cytryny na miejsce ukąszenia komara. Sok z cytryny łagodzi stan zapalny po ukąszeniu. Nie należy jednak stosować tego sposobu w przypadku rany. Czynność warto powtórzyć kilka razy.

3) Papka z natki pietruszki

Ucieramy listki pietruszki na jednolitą masę i przykładamy papkę na kilka minut na miejsce ukąszenia.

4) Biała kapusta

Można powiedzieć, że biała kapusta jest dobra na wszystko. Działa na stany zapalne, opuchliznę i swędzenie. Wystarczy liść surowej białej kapusty przyłożyć do zaczerwienionego miejsca po ukąszeniu komara. Potrzymać kilka minut, a czynność powtarzać do ustąpienia dolegliwości.

5) Surowy ziemniak

Położenie plasterka surowego ziemniaka na miejsce ukąszenia komara, złagodzi obrzęk i zmniejszy uczucie pieczenia.

6) Surowa cebula

Usuwa uczucie swędzenia. Siarka w niej zawarta neutralizuje związki chemiczne, które są przyczyną swędzenia. Wystarczy plasterek cebuli, delikatne pocieranie miejsca ukąszenia. Należy powtarzać kilkukrotnie, w momencie ponownego swędzenia.

7) Okłady z octu na ukąszenia

Możemy wymieszać go z wodą. Wystarczy namoczyć wacik lub gazik w roztworze octu i przyłożyć na swędzące miejsce na kilka minut. Działa powoli, ale przynosi ulgę. Dodatkowo komary nie lubią zapachu octu, działa na nich odstraszająco.

8) Soda oczyszczona

Wystarczy wymieszać sodę z wodą, aby powstała papka. Smarujemy delikatnie miejsce ukąszenia owada. Zostawiamy na około 30 minut.

9) Okłady z soku z aloesa

Jeśli nie mam uczulenia na sok z aloesu, to świetne nadaje się do łagodzenia przykrych dolegliwości po ukąszeniach. Likwiduje stany zapalne i łagodzi swędzenie.

10) Okłady z zasiadłego mleka

Wystarczy namoczyć wacik lub gazik w zsiadłym mleku i przyłożyć na miejsce ukąszenia.

Ważne!

Jeśli dolegliwości nie ustępują a wręcz się nasilają konieczna będzie wizyta u lekarza.