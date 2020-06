Jerzyki – ptaki na komary. Jak zasiedlić je w swoim ogrodzie?

Jerzyk. Fot. Fotolia

Ostatnio coraz więcej mówi się o jerzykach, które zjadają duże ilości komarów. Czy można zachęcić te ptaki do zamieszkania w przydomowym ogrodzie?

Antoni Marczewski: Jerzyki są rzeczywiście bardzo wydajne jeśli chodzi o redukowanie liczby drobnych owadów latających. Jeden osobnik w ciągu doby może zjeść nawet 20 000, w tym bardzo wiele dokuczliwych dla człowieka komarów oraz meszek. Jednak zaproszenie jerzyka do ogrodu nie jest łatwym zadaniem – ptaki są związane głównie z budynkami, do których przeniosły się ze swoich pierwotnych siedlisk w skalistych górach. Większość zasiedla wysokie budowle, choć ptaki mogą gniazdować również np. w domach jednorodzinnych, o ile są odpowiednio wysokie (co najmniej dwa piętra) i możliwy jest swobodny dolot do otworu gniazdowego. Można również postarać się o specjalną budkę dla tego gatunku.

Czym powinna się ona charakteryzować Budka dla jerzyka i o czym należy pamiętać przy jej wieszaniu?

A M: Budkę dla jerzyka można kupić (najlepiej w specjalistycznym sklepie on-line, który oferuje produkty o specyfikacji odpowiadającej temu gatunkowi). Można ją również zrobić samemu. Od popularnych budek wykonywanych z myślą m.in. od szpaków budka dla jerzyka różni się tym, że jest dłuższa niż szersza (odpowiednio 34 i 18 cm), wysoka na 20 cm, z odległością od otworu wlotowego do dolnej krawędzi o długości 5 cm. Owalny otwór wlotowy powinien mieć wymiary 6,5 x 3,5 cm. Budka powinna być umieszczona jak najwyżej, na ścianie innej niż południowa (na której zbyt szybko ulegałaby przegrzaniu). Aby zapewnić budce większą żywotność wskazane jest wykonanie jej np. ze sklejki wodoodpornej lub z dobrze zaimpregnowanych desek oraz dodatkowe pokrycie daszka blachą.

Czy ptaki szybko zajmują takie budki?

A M: Niestety nie – czasami mija nawet kilka lat, zanim do tego dojdzie. Jerzyki są bardzo przywiązane do swych miejsc lęgowych i nawet jeśli ulegną one zniszczeniu, np. w wyniku ocieplenia budynku, w którym znajdowały się gniazda, jeszcze przez pewien czas będą starały się do nich dostać. Szanse na zasiedlenie budki można zwiększyć wieszając kilka obok siebie (jerzyki chętnie gniazdują w koloniach) i poprzez odtwarzanie przy niej głosu tego gatunku. Wieszanie należy przeprowadzić na przełomie kwietnia i maja – wieszając wcześniej ryzykujemy, że naszą budkę zajmą szpaki, wróble lub mazurki. Jeśli mamy możliwość okresowego zdejmowania budki, można ją powiesić jeszcze w czerwcu lub lipcu (aby ptaki ją znalazły i się przyzwyczaiły do jej obecności), a zdjąć po odlocie, czyli w połowie września.

Jerzyk. Fot. Fotolia

Czy budkę należy dodatkowo zabezpieczać, np. przed drapieżnikami?

A M: Przeważnie budki dla jerzyka nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń – powinny zostać zawieszone w miejscu, gdzie czworonożnym drapieżnikom będzie trudno się dostać. Gniazda jerzyków, w porównaniu z gniazdami innych dziuplaków czy gatunków gnieżdżących się w gniazdach o otwartej konstrukcji, stosunkowo rzadko są rabowane przez drapieżne ssaki i ptaki.

