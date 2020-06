Domowe sposoby na mszyce

Jak skutecznie pozbyć się mszyc?

Do zwalczania mszyc zazwyczaj wybieramy środki chemiczne, jednak niektórzy z nas nie chcą ich stosować. Mszyce często osiadają na delikatnych roślinach, na które takie preparaty mogą źle wpłynąć. Co wtedy zrobić? Jaką broń zastosować, by skutecznie pozbyć się szkodników?

Między grządkami warzyw lub roślinami ozdobnymi posadźmy takie rośliny, które odstraszą szkodniki. Cebula, czosnek, lawenda czy mięta nadają się do tego idealnie. Weźmy pod uwagę, że sadząc rośliny jednego rodzaju w dużym skupisku, stwarzamy mszycom dobre warunki do żeru. Warto więc rozproszyć rośliny po całym ogrodzie, by żerowanie nie było tak łatwe. Koper posadźmy więc między roślinami ozdobnymi – jego pędy będą dodatkowo stanowić dekorację.

Jeżeli szkodniki już zaatakowały nasz ogród, pozostaje nam opryskać preparatami roślinnymi miejsca żerowania mszyc. Napar czy wywar przeciwko niechcianym gościom możemy zrobić samodzielnie, używając do tego naturalnych warzyw czy ziół. Taki roztwór jest nieszkodliwy dla ludzi i roślin, a ponadto składniki potrzebne do jego wykonania są tanie.

Oto przykłady preparatów przeciw mszycom:

z czosnku – wyciąg (200 g roztartych nasion zalać 10 l wody i pozostawić na 24 godziny) oraz wywar (wyciąg gotować przez 20 minut). Stosuje się je bez rozcieńczania, także przeciwko innym szkodnikom oraz chorobom roślin;

z cebuli – wywar (75 g pociętej cebuli zalać 10 l wody i gotować przez 30 minut) stosuje się bez rozcieńczania, również przeciwko chorobom grzybowym;

z mniszka lekarskiego (mleczu) – wyciąg (400 g liści zalać 10 l wody i zostawić na trzy godziny). Stosuje się bez rozcieńczania, niszczy również inne szkodniki;

z pokrzywy – wyciąg (1 kg roślin zebranych przed kwitnieniem zalać 10 l wody i pozostawić na 24 godziny). Stosuje się bez rozcieńczania;

z gnojówki – (1 kg roślin zebranych przed kwitnieniem zalać 10 l wody i pozostawić na dwa – trzy tygodnie, aż roztwór stanie się klarowny). Fermentujący roztwór wymaga codziennego mieszania. Żeby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, należy do niego dodać 500 g dolomitu. Gnojówkę z pokrzywy trzeba przed użyciem rozcieńczyć, mieszając 0,5 l roztworu z 10 l wody.

Wyciągi roślinne należy zużyć w ciągu jednego dnia, gnojówka może być przechowywana od jednego do dwóch miesięcy. Wywary, przelane wcześniej do słoików, możemy przechowywać w zaciemnionym miejscu nawet przez trzy, cztery miesiące

