Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych – wymogi i zasady

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych. W przypadku budynków mieszkalnych, zachowanie odpowiednich standardów technicznych jest szczególnie ważne ze względu na ich stałe zasiedlenie przez ludzi. Stanem technicznym budynku najbardziej powinni być zainteresowani jego właściciele lub współwłaściciele. Mimo tego, obowiązujące przepisy zawierają pewne wytyczne związane z przeglądami budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się tym ważnym przepisom. Okazuje się, że mogą być one istotne nawet w kontekście ubezpieczeniowym.

Czad - cichy zabójca. Jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla?

Czad (tlenek węgla) - jak uchronić się przed zatruciem? Początek sezonu grzewczego oznacza również podwyższone ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Ten związek chemiczny potocznie nazywany czadem, co roku jest odpowiedzialny za kilkadziesiąt zgonów. Badanie SW Research na zlecenie Netatmo wykazało, że świadomość zagrożenia wynikającego z zatrucia czadem jest wśród Polaków powszechna, ale wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia.

Wynajem mieszkania dla pracownika – rynek pracy stymuluje rynek najmu mieszkań

Wynajem mieszkania dla pracownika. Rosnący popyt na rynku pracy sprawia, że aby trafić w najważniejsze potrzeby potencjalnych kandydatów, firmy muszą zaoferować coś więcej niż biurko, przyzwoite wynagrodzenie i podstawowe benefity. Młodzi, wykwalifikowani specjaliści, ceniący sobie elastyczność i gotowi do przenoszenia się z miejsca na miejsce, wpływają na rozwój rynku najmu.

Fundusze inwestycyjne a polski rynek mieszkaniowy – jakie regulacje trzeba wprowadzić

Rola europejskich i globalnych inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku mieszkaniowym rośnie i będzie rosła. Fundusze inwestycyjne i inni inwestorzy instytucjonalni mogą mieć kluczowy wpływ na rynek, powodować wzrost cen mieszkań i stawek czynszów. Jak uregulować rynek mieszkaniowy zanim sytuacja wywie się spod kontroli? Postulaty legislacyjne w tym zakresie znalazły się w raporcie "Wpływ inwestycji instytucjonalnych na rynek mieszkaniowy - Rekomendacje dla Polski", przygotowanym przez HRE Think Tank. Rekomendacje te zostały przyjęte przez Radę Programową 11 edycji Europejskiego Kongresu Finansowego.

Dofinansowanie do lasów prywatnych - wnioski od 22 listopada 2021 r.

Dofinansowanie do lasów prywatnych. 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca 2021 roku.

Zakaz polowań na prywatnej nieruchomości - jak to zrobić?

Zakaz polowań na prywatnej nieruchomości. Artykuł 27b Prawa łowieckiego umożliwia właścicielowi nieruchomości złożenie przed starostą oświadczenia o zakazie polowania na swoim terenie.

Gdzie powstają nowe powierzchnie magazynowe w Polsce?

Nowe powierzchnie magazynowe w Polsce. W całym kraju z kwartału na kwartał powstaje coraz więcej magazynów, dzięki czemu pod względem zasobów w budowie Polska plasuje się już na drugim miejscu w Europie. Na nasz rynek wchodzą również nowi gracze.

Modele organizacji pracy biurowej: satelitarny, agory, hybrydowy, zdalny, stacjonarny

Jakie modele organizacji pracy biurowej będą wykorzystywane najczęściej w najbliższej przyszłości? Dla kogo najbardziej przydatny będzie model satelitarny, model agory, a dla kogo model hybrydowy, zdalny, czy stacjonarny? Jakie są wady i zalety poszczególnych modeli?

Jaki wpływ na sprzedaż mieszkań mają podwyżki stóp procentowych?

Podwyżka stóp procentowych a nieruchomości. Jak podwyżki stóp procentowych wpływają na rynek nieruchomości? Czy spada zainteresowanie zakupem lokali w realizowanych projektach? Jaka część klientów deweloperów kupuje na kredyt? Czy mają teraz trudności z uzyskaniem finansowania?

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości - projekt zmian komentuje BCC

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Do konsultacji trafił pod koniec października 2021 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotem zmian jest modyfikacja obowiązujących regulacji dotyczących odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. Zdaniem eksperta Business Centre Club sam deklarowany cel projektu zasługuje na aprobatę jednak analiza szczegółowych postanowień prowadzi do wniosku, że cel ten nie zostaje zrealizowany.

Mieszkanie bez wkładu własnego - ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym podpisana

Mieszkanie bez wkładu własnego. 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Dzięki przepisom tej ustawy osoby które posiadają zdolność kredytową i stać je na spłatę kredytu hipotecznego, ale nie mają oszczędności na tzw. wkład własny, będą wreszcie mogły uzyskać kredyt hipoteczny na budowę domu lub zakup mieszkania. To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład.

Blockchain na rynku nieruchomości - zastosowanie, perspektywy

Blockchain na rynku nieruchomości. Technologia blockchain kojarzy się przede wszystkim z kryptowalutami. Jednak okazuje się, że zastosowań tej technologii jest znacznie więcej. Niezawodny system zaufania blockchain sprawia, że ​​jest to idealna technologia m.in. dla rynku nieruchomości.

Rynek najmu rośnie w czasie drogich mieszkań i drożejących kredytów

Rynek najmu 2021/2022. Ceny mieszkań i materiałów budowlanych osiągają kolejne rekordy. Do tego dochodzą rosnące koszty kredytu wywołane (zapewne nie ostatnimi w tym cyklu) podwyżkami stóp procentowych NBP. Na tym tle rynek najmu zyskuje jako bezpieczniejsza alternatywa dla osób, które w okolicznościach dalszych podwyżek stóp procentowych mogą mieć ograniczoną zdolność kredytową, czy takich, które nie zaoszczędziły jeszcze na wkład własny lub na obecnym etapie życia nie chcą kupować mieszkania. W segmencie najmu po okresie pandemicznego osłabienia popytu nastąpiło ożywienie.

Jak pandemia COVID-19 utrudnia obrót nieruchomościami?

Obrót nieruchomościami a COVID-19. Już minęło ponad półtora roku jak doświadczamy skutków pandemii COVID-19, która, nie da się ukryć, mocno odcisnęła się na wielu aspektach związanych z życiem codziennym, pracą i biznesem, Nie bez znaczenia pozostaje wpływ epidemii na obrót nieruchomościami, w szczególności związany z wydłużeniem się wielu procedur w czasie i trudnością w zrealizowaniu prostych wcześniej czynności.

Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - zadbaj o konserwację jesienią

Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - konserwacja. Jesień to końcówka prac w ogrodzie, a po długim sezonie warto zadbać o sprzęt jeszcze nim spadnie pierwszy puch. Do prawidłowej pracy maszyn niezbędne są odpowiedniej jakości materiały - paliwo, oleje czy smary, które potrzebne są nie tylko do prawidłowego działania, ale także oczyszczania i konserwacji. Dzięki temu sprzęty, jak np. kosiarki, traktory, piły czy wertykulatory będą służył nam przez lata i rzadziej się psuły. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zima, a co za tym idzie - ujemna temperatura, błoto, śnieg stanowią duże wyzwanie. Zaniedbane maszyny są awaryjne, a ich zły stan techniczny obniży nie tylko jakość prac, ale znacznie obciąży budżet dodatkowymi naprawami.

Odszkodowanie od dewelopera dla wspólnoty mieszkaniowej a podatek

Otrzymane przez wspólnotę mieszkaniową odszkodowanie od dewelopera z tytułu usterek i wad budowlanych pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jeżeli odszkodowanie to zostanie przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej, to dochód z tytułu tego odszkodowania podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 2021 r.

Ceny mieszkań - jak długo jeszcze będą rosły?

Ceny mieszkań - jak długo będą rosły? Wciąż wysoki popyt i niedostateczna podaż odzwierciedlają stale rosnące ceny. Mieszkania są o około 10 proc. droższe niż przed rokiem. To dane uśrednione dla siedmiu największych miast, gdzie nawet 70 proc. wartości transakcji było finansowane gotówką. W ostatniej dekadzie rynek nieruchomości zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych przechodzi fazę szybkiego wzrostu. Polska ma jeden z najniższych wskaźników dostępności mieszkań w Europie, wg szacunków wciąż brakuje ich nawet 2 - 2,5 miliona, a także jedną z najniższych średniej liczby pokoi na osobę.

Kupno mieszkania od dewelopera - podniesienie ceny wskazanej w umowie

Kupno mieszkania od dewelopera - podniesienie ceny. Ustawa deweloperska zarówno w obecnej, jak i nowej wersji nie zakazuje waloryzacji (podniesienia) ceny zakupu mieszkania lub domu. Pojawiają się jednak wyroki sądów, które negatywnie oceniają klauzule przewidujące, że ostateczna cena zakupu mieszkania lub domu może wzrosnąć. Nabywcy nowych lokali i domów w aktualnych warunkach powinni szczególnie ostrożnie sprawdzać umowy podsuwane przez deweloperów.

Jakie inwestycje mieszkaniowe szykują deweloperzy?

Inwestycje mieszkaniowe. Jakie projekty mieszkaniowe przygotowywane są teraz do budowy? Jakie mieszkania znajdą się w ofercie? W jakich cenach?

Domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna - nowe zasady rozliczeń od kwietnia 2022 roku

Domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna - nowe zasady rozliczeń od kwietnia 2022 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, na czym ma polegać zmiana zasad rozliczeń energii wytwarzanej przez prosumentów od 1 kwietnia 2022 r. Ponadto resort informuje, że tzw. programy parasolowe finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20 zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia - od 60 do nawet 85% kosztów inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną.

Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na wysokość kredytów?

Podwyżka stóp procentowych a wysokość kredytu. Na początku października 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podniosła stopę referencyjną NBP z 0,1 proc. do 0,5 proc., a 3 listopada powtórzyła ten ruch, podnosząc ją do aż 1,25 proc. Tym samym RPP dała sygnał do podwyżek oprocentowania depozytów i lokat oraz pożyczek i kredytów, w tym mieszkaniowych.

Jak zmiany taryf wpływają na rachunki za prąd?

Zmiana taryfy a rachunek za prąd. W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak nowe taryfy przełożą się w praktyce na wysokość rachunków za energię elektryczną. Istotne pozostaje również wyjaśnienie faktycznych czynników mających wpływ na obecnie obserwowany wzrost cen energii elektrycznej.

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać?

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać? Zwłaszcza w sezonie grzewczym czystość powietrza na zewnątrz naszych domów i mieszkań pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wielu z nas chce przynajmniej w mieszkaniu zadbać o jakość powietrza i kupuje oczyszczacze. Jaki oczyszczacz kupić, by spełnił swoją funkcję w konkretnych pomieszczeniach? Eksperci podpowiadają, że zamiast jednego dużego oczyszczacza na całe mieszkanie, lepiej zamontować kilka urządzeń o mniejszej wydajności w poszczególnych pomieszczeniach. Ile kosztują oczyszczacze powietrza?

Rosną stopy procentowe NBP - ile wzrosną raty kredytów hipotecznych?

Stopy procentowe NBP a raty kredytów. Po ogłoszonej 3 listopada 2021 r. decyzji Rady Polityki Pieniężnej o wzroście stopy referencyjnej NBP do poziomu 1,25%, miesięczna rata odsetkowa dla kredytu hipotecznego zaciągniętego w ostatnim czasie wzrośnie średnio o 192,41 zł. Świadomość skutków tych podwyżek, czyli wyższy koszt spłacanego kredytu, może w najbliższej perspektywie wpłynąć na spadek zainteresowania kredytami.

Z życia dewelopera: Roszczenia wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków

Jak prawo reguluje problemy deweloperów związane z roszczeniami wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków?