Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15) od 1 lipca 2021 r.

Firmy budowlane robią zapasy materiałów; przyczyną jest rosnąca inflacja. Im szybciej zamówią towary, tym taniej je dostaną. Nie zawsze mogą jednak od razu za materiały zapłacić. Dlatego coraz częściej w rozliczenie z dostawcą włączają dodatkowy podmiot. Taki model finansowania to faktoring odwrotny, inaczej zakupowy.

Kredyty frankowe. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zakazujący Santander Bank Polska S.A. stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, polegających na stosowaniu klauzuli salda i klauzuli niesporności w aneksach dot. „wakacji kredytowych”. Orzeczenie dotyczy tzw. kredytów frankowych. Zdaniem Rzecznika Finansowego, klauzule stosowane przez bank w aneksach pozwalających klientom na odroczenie spłaty kredytu z powodu pandemii COVID-19, mogły utrudniać lub zniechęcać posiadaczy kredytów frankowych do dochodzenia ewentualnych roszczeń od banku.

Bezpieczeństwo domu. Mniej stresu, więcej wygody i poczucia bezpieczeństwa na co dzień – to tylko kilka największych zalet systemów automatyki mieszkaniowej, zwanych również systemami smart home. Kolejną z nich jest oczywiście możliwość kontrolowania i sterowania swoim mieszkaniem z dowolnego miejsca na świecie. Które inteligentne rozwiązania pozwolą cieszyć się urlopem, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo domu na odległość?

Program „Mój prąd” 3.0 - wnioski od 1 lipca 2021 r.

Program „Mój prąd” 3.0 ruszy od 1 lipca 2021 r., a do rozdysponowania będzie ok. 500 mln zł – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Wnioski w programie będzie można złożyć jedynie elektronicznie, a dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 3 tys. zł. Jak skorzystać z programu „Mój prąd” 3.0?