Zakończenie budowy oraz pozwolenie na użytkowanie - nowe wzory od 1 lipca 2021 r.

Zakończenie budowy oraz pozwolenie na użytkowanie. Ustawodawca przygotował nowe formularze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PB-16, PB-16A, PB-17, PB-17A). Od 1 lipca 2021 r. wzory te będzie można składać elektronicznie.

Zakończenie budowy oraz pozwolenie na użytkowanie (PB-16, PB-16A, PB-17, PB-17A)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii wydał nowe rozporządzenie, które określa nowe wzory formularzy w zakresie prawa budowlanego. Chodzi o rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Rozporządzenie, które zostało wydane na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), określa wzór formularza:

1) zawiadomienia o zakończeniu budowy (PB-16), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PB-17), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17A), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

- w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zawiadomienia o zakończeniu budowy (PB-16)

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy (PB-16), zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. (poz. 913).

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY (PB-16)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy - co warto wiedzieć?

Kwestię dotyczącą zakończenia budowy i możliwości użytkowania obiektu budowlanego regulują przepisy art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, o ile przystąpienie do użytkowania ma nastąpić po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) od 1 lipca 2021 r. będzie można składać w postaci elektronicznej za pomocą strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Zawiadomienie składa inwestor. Inwestorem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego jest:

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

- wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16A)

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16A), zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. (poz. 913).

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-16A)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16A) od 1 lipca 2021 r. będzie można składać w postaci elektronicznej za pomocą strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PB-17), zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. (poz. 913).

WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE (PB-17)

Pozwolenie na użytkowanie - co warto wiedzieć?

Podstawę prawną w zakresie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zawierają przepisy art. 55 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 57 ust 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego na budowę, którego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do jednej z niżej wymienionych kategorii, określonych w załączniku do ustawy Prawo budowlane:

V – obiekty sportu i rekreacji,

IX – budynki kultury, nauki i oświaty

X – budynki kultu religijnego

XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej

XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów popraw-czych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych

XIII – pozostałe budynki mieszkalne (inne niż budynki mieszkalne jednorodzinne)

XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego

XV – budynki sportu i rekreacji

XVI – budynki biurowe i konferencyjne

XVII – budynki handlu, gastronomii i usług – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie

XVIII – budynki przemysłowe – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego

XX – stacje paliw

XXII – składowiska odpadów

XXIV – obiekty gospodarki wodnej – z wyjątkiem stawów rybnych

XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych

XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe

XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych

XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych Pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać także, jeżeli obowiązek taki został nałożony w decyzji kończącej postępowanie naprawcze lub legalizacyjne w stosunku do inwestycji. Inwestor może również zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jeżeli nie zakończono wszystkich robót budowlanych w obiekcie lub innych robót związanych z obiektem budowlanym należy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (ePB-17a). Wniosek o pozwolenie na użytkowanie można również składać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Wniosek pozwolenia na użytkowanie (PB-17) składa inwestor, którym może być:

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika. Jeżeli o pozwolenie na użytkowanie ubiega się inny podmiot niż, ten który dokonał zgłoszenia albo uzyskał pozwolenie na budowę lub wznowienie robót budowlanych, nowy inwestor powinien wcześniej złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub wznowienie robót budowlanych albo praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (art. 40). Wniosek takim można również składać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków (ePB-9, ePB-10 albo ePB-11).

Wniosek składa się do organu nadzoru budowlanego, którym jest:

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego

wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

Wniosek pozwolenia na użytkowanie (PB-17) od 1 lipca 2021 r. będzie można składać w postaci elektronicznej za pomocą strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17A)

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17A), zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. (poz. 913).

WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-17A)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) od 1 lipca 2021 r. będzie można składać w postaci elektronicznej za pomocą strony https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 913