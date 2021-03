Jak złożyć wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku?

Pozwolenie na budowę tymczasowego budynku - wniosek PB-8

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2021 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 356). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie, które zostało wydane na podstawie art. 37a ust. 1b ustawy - Prawo budowlane, określa wzór formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8), w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320)

reklama reklama



Wniosek można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2021 roku, za pośrednictwem nowego rządowego serwisu e-budownictwo, który wystartował w lutym tego roku, i który daje możliwość wypełniania i składania wielu wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny. Poniżej podajemy instrukcję, w jaki sposób złożyć wniosek.

Kiedy zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Czy jest tymczasowy obiekt budowlany?

W świetle obowiązujących przepisów tymczasowy obiekt budowlany to:

- obiekt budowlany przeznaczony do użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki,

- obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Art. 37a ustawy Prawo budowlane daje prawną możliwość dalszego legalnego użytkowania obiektu tymczasowego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Od inwestora zależy, czy zdecyduje się wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kto składa wniosek PB-8?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego składa inwestor, którym może być:

- osoba fizyczna,

- osoba prawna,

- jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej). Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Gdzie złożyć wniosek PB-8?

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest:

- starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta),

- wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

Co zawiera wniosek PB-8?

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

- inwestora (w tym danych do korespondencji),

- pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),

- zgłoszenia.

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

- rodzaj robót objętych zgłoszeniem,

- zakres robót objętych zgłoszeniem,

- datę złożenia zgłoszenia,

- termin rozpoczęcia budowy określony w zgłoszeniu.

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona. Do wniosku należy również dołączyć:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.

- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Kiedy złożyć wniosek PB-8?

Wniosek PB-8 składa się przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.). W powyższym terminie organ może wydać:

- postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia)

- decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji). Inwestorowi który złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego, ustawodawca zezwolił na powstrzymanie się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego do czasu zakończenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę (czyli udzielenia pozwolenia na budowę albo wydania decyzji o odmowie pozwolenia na budowę). Taki stan "tymczasowości" może trwać do czasu, kiedy decyzja o odmowie pozwolenia na budowę stanie się ostateczna. Natomiast decyzja pozytywna będzie określała warunki posadowienia takiego obiektu.

Jakie opłaty przy wniosku PB-8?

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej, której wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

PB-8 - wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8), zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. (poz. 356).

PB-8 - WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

oprac. Adam Kuchta

na podstawie informacji ze strony e-budownictwo.gunb.gov.pl

Podstawa prawna:

- art. 37a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 356