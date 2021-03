Budowa lub przebudowa domu jednorodzinnego - jak złożyć wniosek?

Budowa domu jednorodzinnego - wniosek PB-2a przez e-budownictwo

Nowy serwis e-budownictwo, który wystartował w lutym tego roku, daje możliwość wypełniania i składania wielu wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny.

Obecnie istnieje możliwość składania trzynastu formularzy, m.in. wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wniosku o legalizację samowoli budowlanej, wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, czy zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

reklama reklama



Natomiast od lipca 2021 r. pojawią się dodatkowe formularze, objęte niedawną nowelizacją prawa budowlanego, które także będzie można złożyć w sposób elektroniczny. Będzie można złożyć m.in. wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Poza tym, od 5 lipca 2021 roku pojawi się możliwość złożenia elektronicznego zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego za pomocą wniosku ePB-2a, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Pojawił się już instrukcja jak prawidłowo wypełnić to zgłoszenie, o czym poniżej.

Jakie roboty budowlane wymagające zgłoszenia?

Ustawa Prawo budowlane zawiera kategorię zamierzeń inwestycyjnych, które realizuje się na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (dalej zgłoszenie z projektem).

Obowiązujący art. 29 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane wśród obiektów i robót budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wymienia m. in.:

- budowę wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

- przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

Podmiotem dokonujący zgłoszenia jest inwestor, którym może być:

- osoba fizyczna

- osoba prawna

- jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Gdzie zgłosić budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego?

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

- starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta),

- wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

Co zawiera zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego?

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

- inwestora (w tym danych do korespondencji),

- pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika).

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

- rodzaj zamierzenia budowlanego

- miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)

- termin rozpoczęcia robót budowlanych

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który wynosi 21 dni (zob. pozycję 8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego - załączniki

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię (dołączenie decyzji o warunkach zabudowy nie jest konieczne w przypadku zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany).

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.

- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Kiedy zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego?

Zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Natomiast organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

- postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu; po uzupełnieniu zgłoszenia organ ma kolejne 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia)

- decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Jaka są opłaty za zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego?

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego:

- w przypadku budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9a ustawy o opłacie skarbowej);

- w przypadku przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w wysokości 50% stawki określonej dla budowy budynku jednorodzinnego; z opłaty skarbowej zwolnione jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych (tabela Część I pkt 9c ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

PB-2a - wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego

Zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego składane jest na formularzu PB-2a, którego wzór stanowi załącznik do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 304).

WZÓR PB-2a - ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

oprac. Adam Kuchta

na podstawie informacji ze strony e-budownictwo.gunb.gov.pl

Podstawa prawna:

- art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 304)