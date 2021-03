Pozwolenie na budowę - jak złożyć wniosek?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Co do zasady, budowa obiektu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niektóre inwestycje zostały zwolnione z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zostały one wymienione w art. 29 Prawa budowlanego.

Co zawiera pozwolenie na budowę?

Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku. Od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej (wniosek ePB-1) poprzez rządową stronę https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa inwestor, którym może być:

- osoba fizyczna,

- osoba prawna,

- jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Gdzie zgłosić pozwolenie na budowę?

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

- starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)

- wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego.

Co wymaga pozwolenie na budowę?

W celu wypełnienia wniosku o pozwolenie na budowę konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

- inwestora (w tym danych do korespondencji),

- pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),

- planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego).

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

- rodzaj planowanej inwestycji,

- nazwę planowanej inwestycji,

- dane planowanej inwestycji (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

Wniosek o pozwolenie na budowę - załączniki do wniosku

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.

pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Kiedy pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie?

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, która co do zasady powinna być ostateczna.

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać:

- postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia)

- decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia wymierzy temu organowi, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Wniosek o pozwolenie na budowę - opłaty przy wniosku

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część I pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (ePB-1)

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę składany w formie elektronicznej (ePB-1) na dzień 1 marca 2021 r. nie został jeszcze przygotowany, ale ma zostać określony w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, o czym będziemy informować na portalu Infor.

