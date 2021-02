Nowelizacja prawa budowlanego - co warto o niej wiedzieć?

Nowe warunki techniczne

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to cyklicznie aktualizowane rozporządzenie ministra odpowiedzialnego za budownictwo, które w sposób precyzyjny reguluje zasady budowy, przebudowy, remontów czy projektowania budynków. Warunki techniczne AD 2021 są pokłosiem uchwalonej jeszcze przed dekadą dyrektywy Parlamentu Europejskiego, dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Jej założeniem i celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której w roku 2021 wszystkie nowo projektowane domy, zarówno jedno- jak i wielorodzinne mają być pasywne. Nowe przepisy, określane jako norma WT2021, obligują m.in. do redukcji współczynników przenikania ciepła do 0,2 W/m2K oraz do wymiany kotłów grzewczych starszych niż 10 lat licząc od daty produkcji.

Tym samym każdy inwestor, który otrzyma pozwolenie na budowę na podstawie wniosku złożonego w 2021 roku, będzie musiał sprostać nowym, znacznie bardziej wyśrubowanym normom. Ich zasadniczym wyznacznikiem są wartości współczynnika Ep, określającego maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, które od początku 2021 r. wyniosą 65 kWh/mkw. w ciągu roku dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dotychczas 85 kWh/mkw.), natomiast dla domów jednorodzinnych 70 kWh/mkw. (dotychczas 95 kWh/mkw.).





Nowela uprościła sposób składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, poprzez ograniczenie liczby wymaganych dokumentów. Do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie złożyć projekt budowlany, który będzie składał się z trzech części. Dwie z nich - projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany załącza się do wniosku o pozwolenie na budowę. Natomiast projekt techniczny składa się na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Nowelizacja prawa budowlanego ograniczyła obszar oddziaływania obiektu budowlanego, wskutek czego proces pozyskiwania pozwoleń na budowę powinien ulec uproszczeniu, a czas oczekiwania na decyzję skróceniu. Pojawiły się kolejne zwolnienia przedsięwzięć z obowiązku uzyskania pozwolenie na budowę, które będą wymagały jedynie zgłoszenia. Natomiast poszerzono listę zwolnionych zarówno z pozwolenia jak i zgłoszenia (biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m).

Przyłącza wody, prądu i gazu szybciej i taniej

Zmiany przepisów budowlanych sprzyjają szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Obowiązują konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadziła także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, zmianę tych warunków, włączenie przyłączy do sieci czy odbiór techniczny przyłączy.

Legalizacja samowoli budowlanej

Wejście w życie znowelizowanej ustawy prawa budowlanego spowodowało istotne uproszczenie procesu legalizacji co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Właściciel zgłasza do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną i przedstawia ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Uproszczona i bezpłatna procedura legalizacji pozwala włączyć wiele samowoli budowlanych w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Z kolei w przypadku osób nielegalnie użytkujących budynki obowiązuje nowy katalog kar pieniężnych, które nadzór budowlany może nakładać z miesięczną częstotliwością.

Nowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego

Modyfikacji uległy przepisy budowlane dotyczące zmiany sposobu użytkowania budynku wpływające na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Obecnie taka zmiana wymaga wcześniejszego sporządzenia przez osobę uprawnioną ekspertyzy przeciwpożarowej. Chodzi o sytuacje takie jak np. przekształcenie piwnicy w escape room czy mieszkania na przedszkole.

Nowe przepisy Prawa budowlanego wprowadzają obowiązek uzgodnienia projektu montażowego instalacji fotowoltaiki z rzeczoznawcą budowlanym ze specjalizacją w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Obowiązek ten dotyczy mikro instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW, które mają być zamontowane na budynkach istotnych pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Z kolei po zakończeniu montażu właściciel instalacji fotowoltaicznej musi zgłosić ją do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwych miejscu zamontowania paneli PV.

Autor: Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl