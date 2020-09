Wykaz zmian w prawie budowlanym (od 19 września 2020 r.) - co można budować bez formalności, a gdzie wymagane jest zgłoszenie

Montaż urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:

a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,

b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia.