Fotowoltaika bez podatku od nieruchomości - dobry przykład Wrocławia

Najważniejszym aspektem konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej jest zapewnienie możliwości wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Idea ta realizowana jest w pierwszej kolejności na najniższym szczeblu - przez gminę, która jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Do zakresu jej działań należą bowiem wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, wszystkie sprawy, pozostające w zakresie działania gminy, należą do właściwości organu stanowiącego (i zarazem kontrolnego), czyli rady gminy (rady miejskiej, jeżeli siedziba organu znajduje się w mieście położonym na terytorium gminy). Do jej wyłącznej właściwości należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rady gmin posiadają zatem pewne ściśle określone kompetencje w zakresie niektórych należności publicznoprawnych, które realizują za pomocą wydawanych aktów prawa miejscowego obowiązujących na danym obszarze.

Przede wszystkim, rady gminy mają realny i bezpośredni wpływ na wysokość podatku od nieruchomości poprzez kształtowanie jego stawek, które nie mogą być jednak wyższe, niż stawki maksymalne określone przepisami prawa. Ponadto organy te mogą wprowadzać inne niż wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości. Ta fakultatywna kompetencja rady gmin pozwala na rozszerzenie wyłącznie przedmiotowego zakresu zwolnienia. Organy samorządu nie mogą wskazywać innych adresatów zwolnienia podmiotowego.

Rozbudowany katalog zwolnień z podatku dla nieruchomości we Wrocławiu

Przykładem rady gminy, która skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do rozbudowania katalogu zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości jest Rada Miejska Wrocławia. W tym celu podjęła ona stosowną, kolejną już uchwałę regulującą zakres, warunki oraz tryb skorzystania z omawianej ulgi.

Z treści uchwały wynika, że zwolnieniem od podatku od nieruchomości objęte są budynki lub ich części położone na terenie Wrocławia, do których podłączono m.in. instalację fotowoltaiczną. Pozostałymi urządzeniami korzystającymi ze zwolnienia są: kolektor słoneczny, pompa ciepła, rekuperator, gruntowy wymiennik ciepła. Co istotne, wymieniony sprzęt musi być sprawny, powinien być co najmniej raz uruchomiony i musi działać zgodnie z przeznaczeniem. Ze zwolnienia nie skorzystają budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej (tj. przekraczającej 400 m2 powierzchni użytkowej) działalności handlowej.

Co zrobić, aby skorzystać ze zwolnienia?

Warunkiem skorzystania z ulgi jest:

poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 15 000 zł brutto po wejściu w życie uchwały, czyli po 15 grudnia 2020 r., podłączenie do budynku lub jego części instalacji fotowoltaicznej i jej działanie przez okres korzystania ze zwolnienia, dokonanie zgłoszenia spełnienia warunków do zwolnienia, wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Co ważne, omawiane zwolnienie nie przysługuje automatycznie (z mocy prawa). Wymaga ono złożenia, na odpowiednim formularzu, zgłoszenia o spełnianiu warunków do zwolnienia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości lub jej korektą (druk DN-1 –głownie podmioty niebędące osobami fizycznymi). Osoby fizyczne natomiast składają powyższe zgłoszenie wraz informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub jej korektą (druk IN-1). Ponadto do zgłoszenia dołącza się:

dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, oświadczenie o:

podłączeniu budynków (ich części) do instalacji fotowoltaicznej (pozostałych urządzeń),

wysokości otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych,

inne informacje lub dokumenty dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy publicznej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

Dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4muszą być składane corocznie, do dnia 15 stycznia.

Zgłoszenia spełniania warunków do zwolnienia można składać do końca 2023 r. Natomiast samo zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter czasowy i jest udzielane na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym poniesiono koszty związane z podłączeniem instalacji.

Podatnik traci prawo do ulgi z końcem miesiąca, w którym nastąpiło trwałe odłączenie budynku lub jego części od instalacji. W takim przypadku nie ma on obowiązku zwrotu udzielonej pomocy, jednak w ciągu 14 dni musi zawiadomić o tym fakcie samorządowy organ podatkowy, czyli prezydenta miasta.

Fotowoltaika zwolniona z podatku tylko we Wrocławiu?

Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków z podłączoną instalacją fotowoltaiczną mają na celu promowanie i wspieranie inwestycji związanych z niskoemisyjnymi źródłami energii. Wrocław jest obecnie jedynym miastem na terenie województwa dolnośląskiego i jednym z niewielu miast w skali kraju, które wprowadziło tego rodzaju zwolnienie. Z omawianej kompetencji skorzystały również takie miejscowości jak: Kalisz, Tomaszów Mazowiecki czy Moszczenica. Bynajmniej nie oznacza to, że przedsięwzięcia fotowoltaiczne nie są w ogóle wspierane przez pozostałe samorządy. Jednakże bardziej powszechną formą zachęcania mieszkańców do tego typu inwestycji są dotacje i dofinansowania udzielane z budżetów poszczególnych gmin.

Jakub Kittler, mł. konsultant ds. podatków, Business Tax Professionals

