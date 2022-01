Jaki PIT za najem mieszkania?

Aktualizacja księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości - ujawnienie prawa własności

Obowiązujące procedury nie przewidują automatycznej aktualizacji ksiąg wieczystych obejmującej zmianę właściciela odziedziczonej nieruchomości. Dlatego w dziale II ksiąg wieczystych dość często figurują zmarłe osoby. Jeżeli sąd wieczystoksięgowy stwierdzi, że spadkobierca nie zadbał o wpis swojego prawa własności, to może ukarać opieszałą osobę. Taki spadkobierca ponosi też odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swojego zaniedbania. Praktyka pokazuje, że spadkobierca powinien już na wstępie załatwić sprawę wymaganego wpisu. To zapobiegnie późniejszym kłopotom.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2021 wzrosły średnio o 24 proc. r/r

Ceny materiałów budowlanych nieustannie rosną. Jakie materiały i o ile zdrożały w grudniu?

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021 z rekordowym wynikiem

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021. Wraz z początkiem nowego roku notowane na GPW spółki deweloperskie publikują raporty ze sprzedaży mieszkań za ostatni kwartał oraz cały miniony rok. Zaprezentowane przez giełdowych tuzów statystyki kontraktacji osiągnęły tym razem rekordowy poziom. Pytanie, na ile realne jest utrzymanie tak jednoznacznie pozytywnej tendencji w bieżącym roku

Polski Ład: Dom 70 m2 bez pozwolenia – jak ruszyć z budową, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć?

Polski Ład: Dom 70 m2 bez pozwolenia. Od 3 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu weszło w życie prawo umożliwiające budowę domu do 70 metrów bez pozwolenia na budowę. Program ma uprościć procedurę. Jednak również wymaga spełnienia określonych warunków i dostarczenia dokumentów. Jakich?

Nieruchomości komercyjne – jak się zmienia rynek w wyniku pandemii

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce od wiosny 2020 roku przeszedł długą drogę. Adaptacja do nowych warunków okazała się najtrudniejsza dla hoteli i handlu. Dla rynku magazynowego z kolei przetasowanie sprzedaży i dostaw stało się trampoliną do serii rekordów. Biura odrodziły się w nowej formie. Sektorowi nieruchomości komercyjnych w naszym kraju drogę wyznaczają nowe trendy, które wpływać będą na kształtowanie się rynku w kolejnych latach. O tym, co się zmienia mówią eksperci z firmy doradczej Walter Herz.

Ceny mieszkań w 2022 znowu pójdą w górę. Opłacalność najmu wyraźnie spadnie

Ceny mieszkań w 2022. Na rynku nieruchomości zainteresowanie inwestorów nadal będą wzbudzać mieszkania. Ale w bieżącym roku ceny za lokale wzrosną. Według wstępnych szacunków deweloperów, koszty budowy podskoczą o co najmniej 7% i to tylko ze względu na rozwiązania legislacyjne. Eksperci dodają, że kredyty będą też droższe niż dotychczas. Rentowność najmu spadła i ten trend raczej się utrzyma, ale starannie wyszukane inwestycje w dalszym ciągu pozostaną dość opłacalne. Jednocześnie znawcy tematu przekonują, że przyszedł czas na powierzchnie magazynowe.

Ugody frankowe – duże zainteresowanie polubownym rozwiązaniem sporów

Do Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2021 roku wpłynęło łącznie blisko 16 tys. umów o mediację ugód między bankami i klientami w sprawie kredytów frankowych. Ile ugód zostało do tej pory zawartych?

Zakup mieszkania z rynku wtórnego - co warto sprawdzić?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie. Co więcej, często wiąże się z zainwestowaniem w przyszłą nieruchomość oszczędności całego życia, bądź zaciągnięcia kredytu na większą część reszty życia. Dlatego warto się do tej czynności dobrze przygotować, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Rynek mieszkaniowy w 2022 r. – zmiany preferencji wywołane pandemią COVID-19 [BADANIE]

Pandemia przyniosła zmiany w wielu dziedzinach codziennego życia. Zmiany na rynku nieruchomości mieszkaniowych obrazują wyniki badań przeprowadzonych w trzecim kwartale 2021 r. Wymagają one reakcji rynku mieszkaniowego, który już teraz ma do czynienia z klientem bardziej świadomym, poszukującym nie tyle własnych czterech ścian, co harmonijnego domu dopasowanego do jego stylu życia.

Nieruchomości luksusowe. Dlaczego w ogłoszeniach ukrywane są ich ceny?

Ideą marek premium jest to, że ci, którzy je kupują, mają wystarczająco dużo pieniędzy i nabywają rzeczy, ponieważ im się podobają, a zatem cena nie powinna być przedmiotem wpływającym na decyzję zakupową. Dlatego wszystko, co powinno mieć znaczenie przy zakupie takiego produktu to jakość, rzemiosło, reputacja, lifestyle i stojąca za nim historia.

Rynek mieszkaniowy – ceny mieszkań z rynku pierwotnego w grudniu 2021 r.

Grudzień był kolejnym miesiącem, w którym eksperci GetHome.pl i RynekPierwotny.pl odnotowali w większości największych miast wzrost średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań. Z oferty firm deweloperskich błyskawicznie znikały najtańsze.

Program „Czyste powietrze” na wymianę ogrzewania – jak skorzystać w 2022 roku?

Program „Czyste powietrze” na wymianę ogrzewania ma na celu wspomóc proces zmniejsza emisji gazów cieplarnianych poprzez udzielenie dofinansowania na wymianę stałych źródeł ciepła. Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać dofinansowanie?

Kredyty mieszkaniowe - spadła ilość zapytań, a wrosła wysokość kwoty

Pomimo tego, że grudniowy odczyt Indeksu jest nadal dodatni i wynosi 2,8%, to jest on najniższy w całym 2021 r.

Temperatura w mieszkaniu - jaka być powinna?

Badania wykazują, że Polacy nagminnie przegrzewają swoje mieszkania i domy, a zbyt wysoka temperatura nie jest korzystna dla zdrowia, klimatu, a także domowego budżetu. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z lokalnymi producentami ciepła systemowego już drugi rok z rzędu w akcji edukacyjnej „20 stopni dla klimatu” zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i obniżenia temperatury w domu. Dzięki temu możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet do 2 mln ton rocznie, zredukować domowe wydatki na ciepło, a także wzmocnić nasz układ odpornościowy.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw - do kiedy trzeba ją złożyć?

Każdy właściciel, bądź zarządca budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Kiedy kończy się termin jej złożenia?

Zasiedzenie mieszkania - przepisy, zasady

Zasiedzenie mieszkania (lokalu mieszkalnego) teoretycznie jest możliwe. W przypadku mieszkań, obowiązują identyczne terminy zasiedzenia, jak te dotyczące nieruchomości gruntowych. Główną przeszkodą, która utrudnia zasiedzenie mieszkania jest opór jego właściciela. Nieruchomości gruntowych częściej dotyczą sytuacje, w których właściciel jest nieświadomy lub bierny. Pojawiają się wątpliwości, czy można zasiedzieć spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Orzecznictwo nie jest tutaj do końca jednolite.

Lokale usługowe na nowych osiedlach mieszkaniowych

Jakie lokale usługowe oferują deweloperzy w realizowanych inwestycjach mieszkaniowych? Jakim cieszą się zainteresowaniem? W których projektach są do kupienia? W jakich cenach są teraz lokale usługowe?

Rozliczanie podatku od nieruchomości w 2022 roku

Podatek od nieruchomości w Polsce to podatek lokalny. Obowiązkowi jego zapłaty podlegają właściciele nieruchomości. Jednak z wieloma wyjątkami. Ile wyniesie podatek od nieruchomości w 2022 roku i kto może skorzystać ze zwolnienia? Kiedy trzeba składać deklaracje oraz jakie są terminy płatności?

Rynek mieszkaniowy - 3 największe mieszkaniowe zaskoczenia 2021 r.

Rynek mieszkaniowy wzbudził wiele emocji w 2021 r. wśród jego uczestników i obserwatorów. Jakie zjawiska według portalu Get.Home.pl były na nim najbardziej zaskakujące w tym czasie?

Dach szkieletowy na domu – na co zwrócić uwagę?

Dach szkieletowy na domu. W konstrukcjach szkieletowych częstym problemem jest zapewnienie odpowiedniej izolacji. Fachowcy powinni zwracać szczególną uwagę na sposób wykonania budynku oraz rodzaj użytych materiałów.

Co czeka rynek nieruchomości w 2022 roku?

Rynek nieruchomości - prognozy 2022. Ubiegły rok w branży nieruchomości zostanie najprawdopodobniej zapamiętany jako okres hossy, wzrostu i szeroko pojętej prosperity. Rok 2022 maluje się jednak dwojako. Z jednej strony możliwy jest powrót do zrównoważonego rynku, spokojniej rosnących cen i wyhamowania rozpędzonego boomu sprzedażowego, z drugiej jednak pojawiają się symptomy kolejnych wzrostów.

Rozliczenie najmu nieruchomości przez małżonków

Rozliczenie najmu nieruchomości przez małżonków bywa bardziej skomplikowane niż rozliczenie najmu nieruchomości będącej własnością osoby niezamężnej. Dlaczego? Jak prawidłowo rozliczyć przychód z wynajmowanej nieruchomości w małżeństwie?

Ceny mieszkań nadal rosną, ale trend ten może nieco wyhamować

Ceny mieszkań nadal wykazują tendencję wzrostową. W III kw. 2021 r. ceny ofertowe nowych mieszkań w Warszawie były wyższe o 11 proc. rok do roku - wynika z analizy redNet 24. Jednak w najbliższych miesiącach możliwe jest wyhamowanie trendu wzrostowego.

Prof. dr hab. Jan Widacki: oddziaływanie każdej anteny zainstalowanej na stacji bazowej telefonii komórkowej powinno być badane oddzielnie

Kryteria ustalone dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określone w § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dalej jako: „Rozporządzenie”) nie podlegają sumowaniu.

Termomodernizacja domów sposobem na redukcję CO2

Termomodernizacja domów. W Polsce co najmniej 160 tys. domów wielorodzinnych i ok. 4 mln jednorodzinnych wymaga termomodernizacji. W realizacji celu pomóc miała Długoterminowa Strategia Renowacji, która jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Tymczasem Polska cały czas nie przyjęła dokumentu.