Rozliczenie najmu nieruchomości przez małżonków bywa bardziej skomplikowane niż rozliczenie najmu nieruchomości będącej własnością osoby niezamężnej. Dlaczego? Jak prawidłowo rozliczyć przychód z wynajmowanej nieruchomości w małżeństwie?

Rozliczenie najmu nieruchomości przez małżonków – ustalenie sposobu rozliczenia

Kiedy małżeństwo decyduje się wynająć mieszkanie wchodzące do ich majątku prywatnego otrzymuje z tego tytułu przychód. W związku z tym czynność ta podlega rozliczeniu z fiskusem.

Aby ustalić, czy przychód ten jest wspólny, czy nie, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Po pierwsze należy ustalić, czy małżeństwo to zawarło rozdzielność majątkową przed zakupem wynajmowanej nieruchomości, czy też posiada majątek wspólny. Jeśli ich majątki są oddzielne, a nieruchomość została nabyta do majątku jednego z małżonków, to przychód analogicznie dotyczy tego małżonka.

Jeśli małżeństwo nie ma rozdzielności majątkowej co do zasady jest to ich wspólny przychód. I nie jest to zależne od tego, czy oboje podpisali umowę najmu, czy tylko jedno z nich. Ważny jest tu status prawny nieruchomości. Wówczas oboje muszą rozliczyć uzyskany w ten sposób przychód. Mogą zdecydować, czy rozliczają go razem, czy osobno.

Występują jednak przypadki, kiedy przychód może być przychodem jednego z małżonków nawet jeśli nie zawarli rozdzielności majątkowej. Otóż jeśli przedmiotowa nieruchomość została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego, bądź w drodze darowizny, czy też dziedziczenia jest ona własnością prywatną osoby, która ją w któryś z tych sposobów nabyła. Przychód jest wtedy analogicznie przychodem tego małżonka.

Rozliczenie najmu nieruchomości przez małżonków - formy opodatkowania

Małżonkowie, którzy razem są właścicielami wynajmowanej nieruchomości nie muszą wybierać wspólnie jednej formy opodatkowania. Może być tak, że jedno wybiera zasady ogólne, a drugie ryczałt.

Rozliczając prywatny najem indywidualnie, każdy z małżonków ma możliwość wyboru formy opodatkowania (tj. skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Każde z małżonków może przychód opodatkować według:

zasad ogólnych lub

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieje również możliwość, aby tylko jedno z nich rozliczało przychód, niezależnie od tego, czy jest to ich wspólna nieruchomość. Skorzystanie z tego sposobu rozliczenia przychodów wymaga jednak złożenia przez małżonków naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o dokonanym wyborze. Termin jego złożenia uzależniony jest od wybranej formy opodatkowania.

Istnieje jednak możliwość złożenia oświadczenia dotyczącego opodatkowania w tym zakresie wyłącznie jednego małżonka. W przypadku opodatkowania mieszkania na zasadach ogólnych należy zrobić to do 20 dnia miesiąca następującego po tym, kiedy osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu, w przypadku ryczałtu do 20 dnia miesiąca, w którym osiągnięto po raz pierwszy przychód, a jeżeli ma to miejsce w grudniu, do końca roku podatkowego.