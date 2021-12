Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej?

Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej? Banki i deweloperzy mają dziś szczególną motywację, aby szczerze powalczyć o klientów. Pod koniec roku waży się bowiem to, czy będą mieli czym pochwalić się przed swoimi akcjonariuszami. Będąc klientem warto to wykorzystać. Nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych – tyle można przeciętnie ugrać kupując mieszkanie i zaciągając na ten cel kredyt pod koniec roku. Tak przynajmniej sugerują dane za ostatnie lata. Chodzi o to, że co do zasady ceny i oprocentowanie nieznacznie spadają właśnie na przełomie lat. Nie inaczej może być i tym razem.

Pierwszy dzień zimy 2021 - kiedy kalendarzowy i astronomiczny początek zimy?

Pierwszy dzień zimy 2021. Zanurzeni w codzienności i zabiegani często zapominamy o otaczającym nas świecie. Tym czasem przyroda niezmiennie żyje swoim cyklem. Przed nami kolejna zmiana pory. Kiedy w 2021 roku przywitamy kalendarzową i astronomiczną zimę?

Hotele bez dzieci. Rośnie popularność destynacji „children free”

Hotele bez dzieci. Destynacje „children free”. Są świetną propozycją nie tylko dla szukających spokoju seniorów, czy możliwości koncentracji twórców i biznesmenów, ale właśnie dla rodziców, którzy jak wszyscy inni zasługują na chwilę wytchnienia. W ostatnich latach na całym świecie rośnie popularność miejsc adresowanych do osób w wieku pow. 16 lat. Przybywa ich również w Polsce. Dostrzegając rynkową potrzebę, szereg z nich stworzyły firmy posiadające też hotele z ofertą familijną. Nie chodzi tu przecież o to, że ktoś nie akceptuje dzieci, a wręcz przeciwnie.

Jak rozliczyć najem mieszkania za 2021?

Rozliczenie prywatnego najmu mieszkania za 2021 r. Każda osoba wynajmująca swoje mieszkanie na terenie Polski jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Jak rozliczać najem nieruchomości poza działalnością gospodarczą?

Inwestycje w nieruchomości. Koniec roku sprzyja zakupom mieszkań

Kupno mieszkania pod wynajem staje się coraz bardziej popularne. Zwłaszcza w dobie rosnących cen i wysokiej inflacji. Co przemawia za tym, aby decyzję o zakupie podjąć jeszcze przed końcem roku?

Jaką formę umowy najmu wybrać? Najem tradycyjny, czy okazjonalny?

Właściwa forma zawarcia umowy najmu mieszkania pozwoli zabezpieczyć interesy zarówno wynajmującemu, jak i najemcy. Dlatego przed przystąpieniem do jej zawarcia warto uzbroić się w wiedzę, która pozwoli uniknąć bolesnych konsekwencji. O czym należy wiedzieć przy podpisaniu umowy najmu mieszkania będąc osobą fizyczną? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Jak będzie wyglądał rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2022? Co z cenami mieszkań?

Mieszkania z rynku pierwotnego. W ostatnich miesiącach na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych w wielu największych miastach Polski wystąpiła nierównowaga podaży i popytu, co również przyczyniło się do dynamicznych wzrostów cen. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami było tak duże, że deweloperzy nie nadążali z budową nowych inwestycji. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Jak podwyżka stóp procentowych wpłynie na rynek mieszkaniowy?

Podwyżka stóp procentowych, a rynek nieruchomości. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o kolejnej, trzeciej już od października podwyżce stóp procentowych. Tym razem o prognozowane 50 pb.

Nieruchomości - w co inwestować w dobie wysokiej inflacji?

Inflacja w Polsce osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat. W związku z czym, wiele osób staje przed dylematem, w jaki sposób zabezpieczyć swoje oszczędności, aby nie traciły na wartości. Wciąż ogromną popularnością cieszą się nieruchomości mieszkaniowe. Jednak eksperci wskazują, że zdecydowanie lepszą ochroną kapitału jest ziemia, uważana za jedną z najbezpieczniejszych przystani w dobie trwającego kryzysu.

Crowdfunding nieruchomości. Czym jest, jakie daje możliwości?

Crowdfunding nieruchomości. Globalna wartość zbiorowego inwestowania w nieruchomości (crowdfunding nieruchomościowy) prawdopodobnie będzie rosła nawet o 30% - 50% rocznie. Niekwestionowanym liderem pod względem crowdfundingu (nie tylko nieruchomościowego) stały się Chiny. Tamtejszy rynek jest jednak ryzykowny. W Polsce crowdfunding nieruchomościowy rozwija się stabilnie mimo pandemii koronawirusa.

Najem mieszkania – dynamiczny wzrost stawek czynszu

Rynek najmu mieszkań przeżył w październiku odrodzenie. Duży wpływ na to miał powrót studentów do nauki stacjonarnej. Przełożyło się to na duży wzrost stawek czynszu za najem mieszkania. O ile?

Ceny gazu w 2022 roku a zmiany w Prawie energetycznym

Ceny gazu w 2022 roku a zmiany w Prawie energetycznym. Zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego - zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy Prawo energetyczne.

Klienci hipoteczni oczekują od banków digitalizacji usług

Wnioski o kredyty hipoteczne. Klienci oczekują od banków digitalizacji usług. Jednocześnie tylko 6% Polaków nie ma żadnych obaw przed w pełni cyfrowym procesem udzielania kredytu na mieszkanie.

Powierzchnia biurowa w Polsce – sytuacja na koniec listopada 2021

Sytuacja na biurowym rynku nieruchomości nie wróciła do trendów sprzed pandemii COVID-19. Obecna sytuacja epidemiologiczna i kolejna mutacja wirusa nie wskazują na jej koniec. Nie dziwi więc, że uczestniczy rynku biurowego pochodzą do niego z dużą ostrożnością. Jak wyglądała na nim sytuacja na koniec listopada 2021 r.? Ile przybyło nowej powierzchni i ile wyniósł wskaźnik pustostanów w stolicy?

Rata kredytu hipotecznego może wzrosnąć po kolejnej podwyżce stóp procentowych – o ile?

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy a ceny mieszkań

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy a ceny mieszkań. Wprowadzenie gwarancji wkładu własnego w kredytach mieszkaniowych może nasilić niektóre z tendencji na rynku mieszkaniowym, np. wzrostu cen i dynamiki kredytu - poinformował 7 grudnia 2021 r. Narodowy Bank Polski w raporcie o stabilności systemu finansowego. Upowszechnienie się kredytów z gwarantowanym wkładem może zwiększyć ryzyko zw. z nadmiernym zadłużeniem części gospodarstw domowych. Ponadto zdaniem NBP ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym ryzykiem stabilności finansowej w kraju mimo, że zmniejszyło się prawdopodobieństwo materializacji najbardziej kosztownych dla banków rozstrzygnięć sądowych.

Fundusze inwestycyjne REIT– zmiana lidera przygotowującego projekt

Fundusze inwestycyjne w najem nieruchomości. Ministerstwo Finansów przejmie stery nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej powołania w Polsce tzw. Reit-ów. Czy ta zmiana przyspieszy prace?

Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie

Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie. Jakie inicjatywy sprzyjające środowisku i lokalnym społecznościom podejmują firmy deweloperskie budujące mieszkania? W jakie kampanie i przedsięwzięcia się angażują? Co robią dla poprawy estetyki i infrastruktury miast?

Kredyty hipoteczne – rekordowa sprzedaż w III kwartale

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz firmy Open Finance po raz pierwszy w historii przekroczyła 12 mld zł. Jest to wzrost o blisko 7% w porównaniu do II kw. br. Czy równie wysoką wartość osiągnęły kredyty gotówkowe i firmowe?

Rynek nieruchomości - skutki podniesienia stóp procentowych

Dwukrotne podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej było zaskakujące, ale nie spowodowało rewolucji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Może jednak nieść ze sobą różne konsekwencje. Jakie?

Biurowiec przed zimą - co trzeba zrobić?

Biurowiec przed zimą. Kontroli specjalistów wymaga cały budynek – od instalacji do podgrzewania zjazdów do garaży czy zewnętrznych kranów serwisowych, po wieże chłodnicze na dachach. Profesjonalne i kompetentne zarządzanie obiektem pozwala na oszczędności, np. w zużyciu energii i zwiększeniu wydajności systemów w budynku. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac jest kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, ale jest również wymagane przez ubezpieczycieli. Brak takich działań może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Kupno mieszkania na rynku wtórnym – koszty (cena, pcc, taksa notarialna, kredyt)

Kupno mieszkania na rynku wtórnym – koszty. Kupując mieszkanie na rynku wtórnym zapłacimy często mniej niż za nowe mieszkanie od dewelopera. Ale warto mieć świadomość, że cena to nie wszystkie wydatki. Jakie koszty musi ponieść kupujący używane mieszkanie na rynku wtórnym?

Ilu młodych, dorosłych Polaków mieszka z rodzicami?

Ilu młodych, dorosłych Polaków mieszka z rodzicami? O 172 tys. osób wzrosła w ciągu roku liczba dorosłych, którzy mieszkają z rodzicami. Problem ten dotyczy 47,5% rodaków w wieku 25-34 – wynika z danych Eurostatu. Tak źle jeszcze nie było. Sytuację poprawić może program kredytów bez wkładu własnego.

Warunki techniczne budynków – projekt nowelizacji rozporządzenia wymaga doprecyzowania

Warunki techniczne budynków. W połowie listopada 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ocenie Atlasa – producenta materiałów chemii budowlanej – zmiany mają słuszny kierunek, niektóre (nieliczne) zapisy wymagają uściślenia lub doprecyzowania.

Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Farba, szkło, tapeta, blacha, kamień, beton, drewno?

Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Płytki na ścianach w łazience czy nad blatem w kuchni to praktyczne, ale standardowe rozwiązanie. A gdyby je tak zastąpić innym materiałem? Sprawdźmy, jakie mamy możliwości i co będzie dla nas przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Niezależnie na jaką opcję się zdecydujemy, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że okładzina na ścianę w kuchni i łazience powinna być odporna na zawilgocenie oraz na różnego rodzaju zaplamienia.