Wynajem mieszkania dla pracownika – rynek pracy stymuluje rynek najmu mieszkań

Wynajem mieszkania dla pracownika. Rosnący popyt na rynku pracy sprawia, że aby trafić w najważniejsze potrzeby potencjalnych kandydatów, firmy muszą zaoferować coś więcej niż biurko, przyzwoite wynagrodzenie i podstawowe benefity. Młodzi, wykwalifikowani specjaliści, ceniący sobie elastyczność i gotowi do przenoszenia się z miejsca na miejsce, wpływają na rozwój rynku najmu.

Dobre czasy na rynku pracy

Rynek pracy w Polsce wraca do normalności. Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wakatów wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r. o 29,6% oraz o 75,4% większa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Pod koniec drugiego kwartału 2021 r. nieobsadzonych było 35,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.[1]

Wg danych pracuj.pl w I półroczu 2021 r. pracodawcy zamieścili blisko 450 tys. ofert zatrudnienia. W stosunku do II półrocza 2020 liczba ogłoszeń na portalu wzrosła o 45%. To potwierdzenie pozytywnych tendencji, obserwowanych na rynku pracy i wyraźne ożywienie aktywności rekrutacyjnej.[2] Jednocześnie zmienia się zapotrzebowanie na pracowników. W 2021 roku najbardziej poszukiwani są specjaliści w takich branżach jak handel i sprzedaż (29% wszystkich ogłoszeń), IT (20%) oraz obsługa klienta (15%). Dużym zainteresowaniem cieszyli się także pracownicy fizyczni (11%), inżynierzy (10%) i specjaliści ds. finansów (9%). Główną zmianą, która zaszła w wyniku pandemii, obserwowaną także w ostatnich miesiącach była rosnąca rola rekrutacji kierowanych do specjalistów mid- i senior, a nieco mniejsza liczba ofert na stanowiska juniorskie w IT. Udział ofert pracy wymagających wysokich kompetencji cyfrowych wyniósł 32%. Obok pracodawców działających w branży bankowości i finansów, na drugiej pozycji wśród najchętniej rekrutujących pojawiły się firmy z branży nowych technologii, od których pochodziło 9,5% ofert. Więcej niż co dziesiąta oferta na pracuj.pl dotyczyła pracy zdalnej.[3]

Poprawa nastrojów na rynku pracy zachęca pracodawców do bardziej aktywnego poszukiwania nowych pracowników, a kandydatów do rozważenia wyboru nowego, bardziej atrakcyjnego miejsca zatrudnienia. Największe możliwości rozwoju zawodowego mają im do zaoferowania firmy z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i łódzkiego.

Młodzi pracownicy chcą zmiany

Na znaczeniu zyskuje elastyczność form zatrudnienia i miejsca wykonywania pracy. Po kilkunastu miesiącach pandemii pracodawcy dostrzegają pozytywne aspekty pracy zdalnej, której początkowo się obawiali. Dziś większość z nich dobrze ocenia efektywność pracy wykonywanej z domu i planuje utrzymanie funkcjonowania firm w tym modelu lub wprowadzenie na stałe modelu hybrydowego. Najbardziej pracę zdalną lub przynajmniej taką, na dojazd do której kilka razy w tygodniu nie tracą zbyt dużo czasu, pokochali pracownicy. I nie chcą z niej rezygnować, nawet za cenę zmiany pracodawcy czy przeprowadzki do innego miasta.

Młodzi specjaliści nie są przywiązani do jednego miejsca, zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i miejsce do życia. Szybko decydują się na zmianę, jeśli wiąże się z możliwością rozwoju zawodowego i życia w warunkach odpowiadających ich oczekiwaniom i aspiracjom. Na tym etapie nie posiadają i nie potrzebują własnego mieszkania, bo zwykle nie wiedzą jeszcze, gdzie i czy w ogóle osiądą na dłużej w jednym miejscu. Pandemia, która sprawiła, że spędzali w domu dużo więcej czasu niż wcześniej, oraz ograniczenie kontaktów społecznych, wpłynęły jednak na zmianę w sposobie myślenia o strefie codziennego życia. Chcą mieszkać w przyjaznym otoczeniu, blisko zieleni, miejsc rekreacji i ludzi o podobnym stylu życia, z którymi mogą budować relacje. Niezależnie od tego, czy mieszkanie ma im służyć również jako miejsce pracy, chcą dobrze się w nim czuć, mieć własną, prywatną przestrzeń z nowoczesnym wyposażeniem, balkonem i szybkim łączem internetowym. Nie chcą dłużej mieszkać w niskim standardzie, toczyć bojów z trudnymi właścicielami i niekorzystnymi umowami. Szukają mieszkań, które mogą wynająć szybko, bez zbędnych formalności i tracenia czasu na wertowanie setek ogłoszeń.

Mniejsze zainteresowanie mieszkaniami własnościowymi wśród młodego pokolenia i wzrost możliwości nabywczych osób poszukujących mieszkań na wynajem zwiększa popyt na lokale oferowane przez podmioty instytucjonalne, które mogą zaproponować standard i warunki dostosowane do nowych potrzeb.

– Kiedyś wyznacznikiem statusu społecznego było posiadanie mieszkania na całe życie. Dziś nie jesteśmy już tak bardzo przywiązani do jednego miejsca, zarówno prywatnie i zawodowo młodzi są bardziej wymagający, mobilni, szybko adaptują się do zmian i żadne miejsce nie jest ich docelowym. Jeszcze kilka lat temu byli gotowi na długie dojazdy do pracy, dziś chcą móc dojść do niej spacerem lub dojechać rowerem, także w największych miastach, które oferują im najwięcej możliwości rozwoju zawodowego. Jednocześnie, zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i mieszkanie biorą pod uwagę, że za chwilę mogą chcieć zmienić je na inne lub przeprowadzić się do innego miasta. Najem instytucjonalny jest dostosowany do nowego stylu życia, oferuje większą elastyczność i zupełnie nową jakość na rynku najmu. Mieszkania w abonamencie zaspokajają różne potrzeby mieszkaniowe i oferują efektywną przestrzeń mieszkalną o wysokim standardzie i rynkowej cenie, dostępną zawsze blisko terenów zielonych, węzłów komunikacji publicznej i zaplecza handlowo-usługowego oraz rekreacyjnego – mówi Sławomir Imianowski, prezes firmy Resi4Rent.

Najem dla pracownika, czyli poszukiwanie benefitów

Pracodawcy, którzy kierują swoją ofertę zatrudnienia do młodych ludzi, muszą dziś dużo zrobić, aby pozyskać i utrzymać pracowników. Dlatego szukają skutecznych narzędzi rekrutacyjnych i rozwiązań, które trafią w najważniejsze potrzeby potencjalnych kandydatów. Coraz częściej spotykanym benefitem pracowniczym jest pomoc w wynajmie lub, w przypadku wysokiej klasy specjalistów, opłacanie mieszkań. Powstają specjalne działy, które zajmują się badaniem potrzeb mieszkaniowych kandydatów, wyszukiwaniem odpowiednich lokali i związaną z wynajmem obsługą pracowników. To znacznie ułatwia pozyskanie specjalistów z innych miast czy krajów. W dobie pracy zdalnej i hybrydowej tego typu modyfikacja systemu motywowania i budowania lojalności pracowników wpływa korzystnie również na eliminowanie obciążeń związanych z izolacją i brakiem bezpośrednich kontaktów, integrację i współpracę istniejących zespołów oraz sprawdza się przy wdrażaniu, adaptacji i aklimatyzacji nowych pracowników w środowisku pracy.

– Naszą oferta przyciąga wykwalifikowanych pracowników różnych branż, jednak obecnie wśród najemców Resi4Rent we wszystkich miastach zdecydowanie przeważają specjaliści branży IT. Współpracują z nami korporacje oraz agencje relokacyjne, których celem jest zadbanie o dobrostan przybywających z innych miast oraz państw pracowników. Mając w każdej lokalizacji lokalny zespół biura obsługi klienta zapewniamy opiekę techniczną lokali oraz rozwiązania ułatwiające szybką aklimatyzację pod nowym adresem. Przede wszystkim jednak nasi partnerzy doceniają elastyczność, gdy jest potrzeba zamiany mieszkania na większe czy relokacji pracownika do pracy nad projektem w innym mieście. Dodatkowym atutem dla współpracujących z nami korporacji są usługi dodatkowe – pracujemy aktualnie nad programem dodatkowych atrakcji jak wspólne treningi sportowe czy akcje świąteczne, dzięki którym nasi lokatorzy mogą się integrować i aktywnie spędzać czas – dodaje Sławomir Imianowski.

