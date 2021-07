Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

Jak nie dać się oszukać przy wynajmie?

Duże zapotrzebowanie na najem powoduje, że dobre oferty szybko znikają, a pojawiają się, można by rzec tradycyjnie w tym okresie, różnego rodzaju oszuści i naciągacze, żerujący na nieświadomości, ufności i presji czasu. Najczęściej ofiarami są osoby szukające lokum po raz pierwszy, mające małe rozeznanie, zarówno w rynku, jak i zasadach, którymi powinny się kierować. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek na temat jak nie dać się oszukać przy wynajmie.

Zorientuj się w cenach

Na każdym rynku ceny najmu są inne, warto zapoznać się z typowymi kosztami, aby uniknąć rozczarowania. Przeciętne ceny dla danej lokalizacji, podawane często w przedziale od do za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni, można znaleźć m.in. w internecie czy lokalnej prasie. Wcześniejsze zorientowanie się w cenach pozwoli na lepsze doprecyzowanie kryteriów poszukiwanego lokum oraz pomoże nie przepłacić. Umowy najmu zazwyczaj zawierane są co najmniej na rok - jeśli zdecydujemy się wynająć zbyt drogo, nie będziemy mogli przez ten czas naprawić swojego błędu. Ceny w jednym mieście mogą się różnić, i to znacząco, ze względu na lokalizację. Jeśli komunikacja jest dobra, możemy poszukać mieszkania w bardziej oddalonej od centrum dzielnicy - oszczędzimy na tym sporo pieniędzy.

Uwaga na "okazje"

Nie miejmy złudzeń, oferta znacznie tańsza niż pozostałe nie może być prawdziwa. Czasem kryje się pod tym wyłudzacz adresów e-mail, który będzie przez kolejne lata spamował nasze skrzynki, a czasem, co gorsza - wyłudzacz pieniędzy. Trzeba być w takiej sytuacji bardzo ostrożnym, aby nie popaść w kłopoty. Zasadą powinno być by nie wpłacać żadnych pieniędzy przed obejrzeniem lokalu i sprawdzeniem, czy osoba z którą mamy do czynienia ma prawo go wynajmować (jest właścicielem, pełnomocnikiem właściciela lub np. posiada umowę z której wynika prawo do wynajmu interesującego nas lokalu). Dokonywanie przelewów na podstawie zdjęć i korespondencji z rzekomym właścicielem, który okazyjnie wynajmuje, gdyż jego córka właśnie zmieniła miejsce zamieszkania (itp.) zazwyczaj kończy się utratą wpłaconych pieniędzy. Czasem oszuści podszywają się pod znane agencje nieruchomości, dlatego na każdym etapie warto wykazać się czujnością. Można sprawdzić np. telefonując na ogólny telefon takiej agencji czy dana osoba jest tam zatrudniona a także czy zaproponowana procedura (np. wpłata przed obejrzeniem mieszkania) jest przez nich stosowana. Może się wtedy okazać, że ktoś skopiował nie tylko dane tej firmy, ale i konkretnej pracującej w niej osoby, aby być bardziej wiarygodnym.

Nie płać za same adresy

Oferty mieszkań na wynajem są dostępne m.in. w internecie, na portalach ogłoszeniowych czasem w mediach społecznościowych. Korzystając z usług pośrednika nieruchomości wynagrodzenie będzie płatne, gdy klient zdecyduje się wynająć za pośrednictwem agencji (podpisze umowę najmu). Nie ma sensu płacić za same adresy ofert, bo choć kwota jest zazwyczaj niewielka - kilkaset złotych, to jest wielce prawdopodobne, że żadna z pozycji, jaką otrzymamy nie będzie już aktualna. Wydane kilkuset złotych zasili kieszeń sezonowej firmy, która zniknie za 2-3 miesiące z rynku.

Obejrzenie mieszkania to podstawa

Nie należy podejmować ostatecznej decyzji przed obejrzeniem mieszkania. Zdjęcia i opisy nigdy nie oddają 100%. po podpisaniu umowy zdalnie już na miejscu możemy być zaskoczeni złym stanem łazienki (której nie było na zdjęciach) czy ogromnym hałasem. A wtedy już będzie bardzo trudno zmienić zdanie i zrezygnować bez straty.

Sprawdź z kim podpisujesz umowę!

Kiedy obejrzymy mieszkanie i zdecydujemy się je wynająć to koniecznie należy sprawdzić czy osoba, która podaje się za właściciela jest nim faktycznie. Sprawdzenie jego tożsamości na podstawie okazanego dokumentu oraz księgi wieczystej nieruchomości zajmie kilka chwil, a pozwoli wyeliminować sytuację, w której ktoś próbuje wynająć nie swoje mieszkanie. W przypadku gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli - jeśli nie są obecni, powinny być okazane pełnomocnictwa lub przynajmniej ich zgody na wynajem.

Pisemna umowa, dokładnie przeczytana przed podpisaniem

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków najmu - jak wysokość czynszu, kaucja, dodatkowe opłaty, terminy płatności, czas trwania umowy itp. określa umowa najmu. Zawarcie jej na piśmie i dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu przed jej podpisaniem pozwoli w przyszłości uniknąć wielu zaskakujących sytuacji i nieporozumień. Ustalenia ustne mają to do siebie, że trudno jest dowieść jak dokładnie miało być. A pamięć bywa zawodna.

Konieczny protokół zdawczo-odbiorczy

Stan mieszkania na moment objęcia go przez najemców, jak również stany liczników, są zazwyczaj uwzględniane w protokole zdawczo-odbiorczym. Warto zadbać, aby został on sporządzony i był precyzyjny. Należy tam zaznaczyć wszystkie uszkodzenia w mieszkaniu i wyspecyfikować pozostawione wyposażenie. Będzie on podstawą do końcowego rozliczenia przy zdaniu mieszkania i rozliczenia kaucji. Zbyt ogólnikowo sporządzony protokół lub jego brak może spowodować, że właściciel będzie chciał nas obciążyć za uszkodzenia, których nie byliśmy sprawcami.

Współlokatorzy

Ważne jest też co wynajmujemy - cały lokal czy pokoje w mieszkaniu. W tym drugim przypadku, nie mamy wpływu na współlokatorów. Trudne, imprezowe, wścibskie lub głośne towarzystwo może uprzykrzyć nam mieszkanie, a ze względu na czas trwania umowy - będziemy musieli się męczyć przez wiele miesięcy.

Agencje nieruchomości

Sporo ofert mieszkań na wynajem wystawionych na rynek oferowanych jest przez agencje nieruchomości. W części przypadków biuro nieruchomości będzie oczekiwać prowizji agencyjnej, kiedy zdecydujemy się na wynajem. Takie prowizje zazwyczaj są na poziomie wysokości 50%-100% miesięcznego czynszu. Można też zlecić agencji wyszukanie mieszkania pod nasze potrzeby. Choć współpraca z biurem nieruchomości wiąże się z dodatkowym kosztem, ale dzięki rozeznaniu w rynku agenci znajdą nam mieszkanie szybciej i często pomogą wynegocjować niższą stawkę czynszu. Sprawdzą też dokumenty właścicieli i nieruchomości, a także doradzą w kwestii umowy najmu i protokołu zdawczo-odbiorczego, co zwiększy bezpieczeństwo zawieranej transakcji.

Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości