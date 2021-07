Polacy coraz częściej rozważają najem mieszkań

Najem mieszkań. Polacy coraz częściej wybierają najem, bo uważają, że ceny mieszkań są za wysokie, a ponadto cenią sobie elastyczność i wygodę, jaką oferuje najem. Tak wynika z przeprowadzonych badań.

Najem mieszkań

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przeanalizowała wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą SW Research na reprezentatywnej próbie mieszkańców największych polskich miast. Polacy coraz częściej wybierają najem, bo uważają, że ceny mieszkań są za wysokie, a ponadto cenią sobie elastyczność i wygodę, jaką oferuje najem.

Z badania wynika jasno, że rynek najmu jest dużo większy i zdecydowanie bardziej aktywny niż wskazywałyby na to oficjalne statystki. Z ankiety na reprezentatywnej próbie mieszkańców sześciu największych aglomeracji wynika, że 18% najmuje mieszkanie lub dom (567 na 3078 ankietowanych).

Ceny mieszkań są wysokie, a więc najem

Rynek mieszkaniowy jest obecnie rozgrzany do czerwoności, mieszkania na rynku pierwotnym wyprzedają się niemal na etapie pozwolenia na budowę, ceny mieszkań rosną z kwartału na kwartał. Z uwagi na niskie stopy procentowe i dostępność tanich kredytów, kupujących jest coraz więcej. Na galopadzie cen zyskuje rynek najmu, tym bardziej, że z powodu pandemii jest on obecnie rynkiem najemcy. Odnotowano spadek wysokości czynszów na niemal wszystkich rynkach, a w ogłoszeniach można trafić na prawdziwe okazje. Nadal daleko nam do zachodnich sąsiadów, jednak z roku na rok liczba Polaków mieszkająca w najmowanych mieszkaniach wzrasta i będzie wzrastać – mówi Karolina Furmańska, Starszy Analityk Mieszkaniowy w Dziale Doradztwa i Analiz Rynkowych oraz Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield.

Ponad 42% respondentów ankiety uważa, że ceny mieszkań są za wysokie (43% osób, spośród tych, które chcą nająć mieszkanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy) i dlatego woli nająć mieszkanie, niż kupić. Dodatkowo 11% ze wszystkich ankietowanych nie ma zdolności kredytowej (aż 41% spośród osób, które chcą nająć mieszkanie w ciągu najbliższego roku).

Ponad 29% osób, które planują nająć mieszkanie w przeciągu najbliższego roku nie decyduje się na inne rozwiązanie, dlatego, że nie chce mieć długoterminowych zobowiązań.

Elastyczność i szybką możliwość zmiany miejsca zamieszkania ceni sobie niemal 30% badanych. Dla 26% równie ważna jest wygoda w nieprzejmowaniu się naprawami i innymi sprawami związanymi z posiadaniem mieszkania na własność. Równie ważnym czynnikiem jest praca. Niemal 28% respondentów, którzy planują nająć mieszkanie nie wie, gdzie będzie pracować za kilka lat, a 10% z nich ma pracę, która wymaga od nich częstych zmian miejsca zamieszkania.

Najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny stale się rozwija. Patrząc na liczbę planowanych do realizacji budynków na wynajem, dopiero najbliższe kilka lat sprawi, że ten segment mieszkań na wynajem pojawi się w świadomości większej liczby potencjalnych najemców. Obecnie jednak ponad połowa z pytanych wskazywała, że zdecydowanie woli najem od prywatnego właściciela niż od operatora instytucjonalnego. Jak widać jest nad czym pracować – mówi Karolina Furmańska, Senior Residential Analyst, Cushman & Wakefield.

Rynek najmu mieszkań

Kwestionariusz badawczy został przygotowany na podstawie zagadnień dostarczonych przez ekspertów rynku mieszkaniowego Cushman & Wakefield, a badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.03-24.03.2021 i 09.04-20.04. Analizą objęto grupę 3078 Polaków powyżej 18 roku życia, z sześciu miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Wrocław). Pogłębione, szczegółowe pytania zadano 1031 ankietowanym, którzy wynajmują albo planują wynająć mieszkanie, próba ma strukturę demograficzną zgodną z taką, jaka jest wśród wynajmujących w wielkich miastach.

