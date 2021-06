Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

Inwestycje w nieruchomości

Galopująca inflacja i rekordowo niskie stopy procentowe powodują, że Polacy rezygnują z trzymania oszczędności na lokatach i szukają alternatywy na rynku nieruchomości. Popyt rośnie, podobnie jak ceny, a analitycy spodziewają się utrzymania tego trendu. Tym bardziej że atrakcyjność inwestycyjna nieruchomości wzrosła nawet mimo pandemii i zawirowań na rynku najmu. Szczególnie dotyczy to segmentu nieruchomości premium. Wraz z większym popytem na lokale rośnie również zapotrzebowanie na usługi zarządzania nimi. Na trendzie tym zyskują wyspecjalizowane firmy, które zajmują się kompleksową obsługą inwestora, zarządzaniem najmem i wspierają późniejszy proces sprzedaży danej nieruchomości.

Nieruchomości jako bezpieczna przystań dla kapitału

Z raportu Knight Frank „The Wealth Report”, przytaczanego przez HRE Investments, wynika, że w czasie pandemii COVID-19 osoby bardzo zamożne szczególnie doceniły rynek mieszkaniowy jako bezpieczną i przewidywalną przystań dla kapitału. W ubiegłym roku 20 proc. światowych multimilionerów zainwestowało w nieruchomości, a 26 proc. planuje taki zakup w bieżącym roku. Ze statystyk wynika też, że przeciętny multimilioner ma łącznie 39 proc. swojego majątku w nieruchomościach kupionych na własne potrzeby albo w celach inwestycyjnych.

Podobną ścieżką – choć na mniejszą skalę – podążają też osoby nieco mniej zamożne, do czego skłaniają ich rosnąca inflacja i najniższe w historii stopy procentowe. Te z jednej strony powodują, że kredyty mieszkaniowe są rekordowo tanie, a z drugiej sprawiają, że oprocentowanie lokat jest dziś niemal zerowe. Od symbolicznych odsetek trzeba na dodatek zapłacić 19-proc. podatek Belki, a siłę nabywczą oszczędności obniża jeszcze inflacja. W efekcie – jak wynika z analiz HRE Investments – przeciętna roczna lokata kończąca się w bieżącym kwartale przyniesie realne straty na poziomie 4–5 proc. To najsłabszy wynik od lat, a w nadchodzących miesiącach może być jeszcze gorzej, bo analitycy spodziewają się, że wzrost cen dóbr i usług może przyspieszyć do 5 proc.

Nieruchomości w segmencie premium

– Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną na rynku i wzrost inflacji, wydaje się, że w tej chwili każdy zakup nieruchomości – zwłaszcza w segmencie premium – będzie korzystny dla inwestora. Realna stopa zwrotu z wynajmu lokali, które mamy pod swoim zarządzaniem, wynosi 4–5 proc. rocznie. To już jest plus dla inwestora. Ponadto z każdym rokiem wartość nieruchomości wzrasta ok. 10 proc., więc inwestorzy mają też możliwość późniejszej odsprzedaży nieruchomości z zyskiem – mówi Patrycja Garbacik, specjalistka ds. najmu i sprzedaży w Angel Management.

Potwierdzają to dane NBP, według których w 2020 roku ceny mieszkań wzrosły nawet mimo pandemii, a w I kwartale br. ceny transakcyjne lokali od dewelopera na siedmiu największych rynkach były wyższe o 7,7 proc. r/r.

Nieruchomości luksusowe

Analitycy wskazują, że atrakcyjność inwestycyjna mieszkań w czasie zawirowań wywołanych pandemią jeszcze wzrosła, zwłaszcza w segmencie premium. Według nowego raportu KPMG w ubiegłym roku wartość segmentu luksusowych nieruchomości wyniosła 1,8–2,6 mld zł (w zależności od kryteriów klasyfikowania nieruchomości), a ich ceny rosły mimo pandemii, choć nieco wolniej niż w poprzednich latach.

Co istotne, niepewność i zawirowania gospodarcze związane z pandemią sprawiły, że klienci poszukują nie tylko atrakcyjnych inwestycji, które ochronią ich oszczędności, lecz także większego bezpieczeństwa.

– Klienci chcą mieć spokojną głowę. Chcą poczucia, że nieruchomość, którą kupili, jest odpowiednio zaopiekowana, a firma, która zajmuje się całym projektem, jest na miejscu i nie zniknie zaraz po oddaniu kluczy do lokalu – mówi Patrycja Garbacik.

Jak wskazuje, nabywcy nieruchomości często nie czują się komfortowo ani bezpiecznie w sytuacji, kiedy jedna firma projektuje inwestycję, druga odpowiada za budowę, a jeszcze inna nią zarządza.

– Dla nabywców jest ważne, że deweloper nie tylko projektuje i buduje, ale ma też wiedzę i zasoby dotyczące tego, jak efektywnie zarządzać tymi lokalami, zwłaszcza tymi, które zostały zakupione w celach inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wynajem długoterminowy - wyjaśnia ekspertka Angel Management.