Mieszkanie na wynajem - czego szukają najemcy?

Mieszkanie na wynajem. Metraż, bliskość centrum i dogodny dojazd do pracy – to trzy najważniejsze i wszystkim dobrze znane czynniki, które ostatecznie wpływają na decyzję o wynajmie danego mieszkania. Sprawdźmy jednak, czy przedłużająca się izolacja społeczna, ograniczenie czasu przebywania na świeżym powietrzu i zachwiania na rynku pracy zweryfikowały potrzeby mieszkaniowe Polaków?

Preferencje najemców

Pandemia wywarła wpływ na wiele sfer życia społecznego, zmieniając nasze dotychczasowe przyzwyczajenia czy ulubione formy spędzania wolnego czasu. W wielu branżach przyczyniła się ona również do popularyzacji trybu pracy zdalnej, przez co ilość czasu spędzanego w domowym zaciszu dla znacznej części społeczeństwa zdecydowanie wzrosła. W efekcie wiele osób wynajmujących mieszkania zaczęło rozglądać się za bardziej atrakcyjnymi i nierzadko droższymi opcjami, ponieważ w ich miesięcznym budżecie znalazła się nadwyżka w postaci kosztów dojazdu do pracy, które w największych polskich aglomeracjach stanowią istotne kwoty. Pojawiła się więc możliwość wynajmu mieszkania o wyższym standardzie, z jakże cenionym obecnie balkonem, tarasem czy ogródkiem. Niewątpliwym atutem stała się również bliskość terenów zielonych.



Nie jest żadnym zaskoczeniem, że wciąż najpopularniejsze są dobrze zlokalizowane apartamenty, najlepiej z miejscem na parkingu podziemnym, ale także te znajdujące się przy najważniejszych trasach komunikacji miejskiej – mówi Tom Leach, członek zarządu międzynarodowej firmy Leach & McGuire, specjalizującej się w doradztwie na rynku profesjonalnego wynajmu. Wielkość wynajmowanego lokalu jest uzależniona od preferencji najemcy, jednak najczęściej i najszybciej wynajmowane są dobrze zaprojektowane mieszkania o powierzchni ok. 40 mkw. Najemcy obecnie przywiązują większą wagę do wykończenia – większym zainteresowaniem cieszą się mieszkania atrakcyjnie zaprojektowane, umeblowane i wykończone w wysokim standardzie. Bonusem jest również bliskość terenów zielonych.

Parter już nie taki straszny w zamkniętych osiedlach

Reklama

Przez wiele dekad mieszkania znajdujące się na parterze nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno, jeżeli chodzi o kupno, jak i wynajem. Było to spowodowane przede wszystkim powszechną obawą przed włamaniem i utratą dobytku. Pierwszym czynnikiem, który rozpoczął zmianę sposobu myślenia o najniższych kondygnacjach był deweloperski zwrot w stronę nowoczesnych monitowanych osiedli zamkniętych, gdzie nad bezpieczeństwem mieszkańców przez całą dobę czuwa stróż. Szybko popularne stało się również stosowanie zewnętrznych rolet antywłamaniowych, które przekonały kolejną grupę sceptyków. Prawdziwy wzrost zainteresowania mieszkaniami parterowymi nastąpił jednak w roku ubiegłym.

W ostatnich miesiącach prawdziwym hitem stały się mieszkania z ogródkiem. Trend ten wynika oczywiście z sytuacji wywołanej pandemią i wprowadzeniem obostrzeń ograniczających kontakty z innymi ludźmi. Długotrwałe utrzymywanie się tej sytuacji sprawiło, że obecnie chęć spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu stała się silniejsza niż kiedykolwiek. Ogródek, którego metraż nierzadko jest większy niż powierzchnia samego mieszkania, stał się więc przestrzenią niezwykle pożądaną. Nie chodzi tu wyłącznie o odpoczynek po pracy. Szerokie możliwości aranżacyjne pozwalają urządzić w przydomowym ogródku bezpieczną strefę zabaw dla dzieci, alternatywną jadalnię czy nawet przydomowy warzywniak. Wszystko to sprawia, że oferty wynajmu mieszkań z ogródkiem w ostatnim czasie znikają bardzo szybko.

​Wnętrza

Reklama

Nie ulega wątpliwości, że nie ma uniwersalnej recepty na dobre wykończenie mieszkania przeznaczonego na wynajem. Dla właścicieli czy inwestorów najważniejszym kryterium w zakresie doboru materiałów jest zależność pomiędzy lokalizacją a przyszłym najemcą. Designerskie wykończenia świetnie sprawdzą się bowiem w prestiżowych dzielnicach czy w apartamentach położonych w centrum, które wynajmowane będą krótkoterminowo np. przez pracowników wysokiego szczebla. Będą natomiast całkowicie chybioną inwestycją jeżeli przyszłym najemcą okaże się młoda rodzina czy grupa studentów. Wybór odpowiedniego standardu wykończenia musi więc polegać na znalezieniu odpowiedniego balansu pomiędzy niedoinwestowaniem a przeinwestowaniem, który umożliwi szybszy zwrot z inwestycji.

Projektowanie wnętrz apartamentów wiąże się z dużo większą swobodą, niż ma to miejsce np. w przypadku wnętrz hotelowych, gdzie inwestor przedstawia bardzo precyzyjne wytyczne dotyczące wyposażenia – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu spółki Trust Us sp. z o.o., zajmującej się produkcją mebli kontraktowych. Właścicielom mieszkań czy apartamentów przeznaczonych na wynajem zależy oczywiście na wysokiej jakości, długowieczności oraz funkcjonalności wyposażenia, a to wszystko musi mieścić się w obrębie ustalonego budżetu. Projektując wnętrza staramy się uwzględnić indywidualne potrzeby i preferencje klientów, oferując sprawdzone rozwiązania w zakresie konkretnych komponentów oraz kolorystyki – wszystko zależy od standardu danego obiektu, jego stylistyki a czasem także i lokalizacji. W przypadku wnętrz przeznaczonych do wynajmu bardzo istotny jest również wybór odpowiednich tkanin i materiałów tapicerskich, które będą odporne na ewentualne uszkodzenia i trwałe zabrudzenia – dodaje.

Aktualnie wśród najemców można zaobserwować nie tylko zmianę priorytetów, którymi kierują się przy wyborze mieszkań, ale też wyraźną tendencję do wzrostu ich oczekiwań w zakresie standardu wykończenia, ponieważ chcą mieszkać i pracować w estetycznych, dobrze zaprojektowanych i funkcjonalnych wnętrzach. Z kolei w miastach typowo uniwersyteckich Ilość mieszkań przeznaczonych na wynajem w ciągu ostatniego roku znacznie się zwiększyła, co jest naturalnym skutkiem wprowadzenia przez wyższe uczelnie zdalnego trybu nauczania. Sytuacja na polskim rynku najmu jest więc dynamiczna i z pewnością w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się jego kolejnych przeobrażeń.