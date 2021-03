Zakup mieszkania na wynajem - jak wybrać

Najnowszy raport opublikowany przez ekspertów JLL pokazuje rosnące zainteresowanie mniejszymi mieszkaniami inwestycyjnymi. Apartamenty typu studio lub kawalerki to idealne rozwiązanie – zarówno dla najemców, jak i inwestorów. Dlaczego ten typ nieruchomości zyskuje na popularności i czy naprawdę są boomem na rynku nieruchomości, czy tylko przemijający trend?

W jakim mieście najlepiej kupić kawalerkę?

Duże, zagracone mieszkania należą już do przeszłości. Minimalizm to przyszłość życia w centrum miasta. Inwestorzy zazwyczaj kupują jednopokojowe apartamenty, aby wynajmować je studentom, podróżującym służbowo, pracownikom sezonowym lub turystom. Najemcy chcą prywatnych, wygodnych i niedrogich miejsc noclegowych. Inwestowanie w nieruchomości o mniejszym metrażu to wielopłaszczyznowa szansa dla wszystkich pokoleń.

Dużym zainteresowaniem cieszą się największe miasta – z uwagi na wysoki popyt, a także ludzi, którzy przeprowadzają się do nich w poszukiwaniu lepszej pracy czy studiów. Również zróżnicowanie inwestycji sprawia, że są doskonałym miejscem dla tych, którzy zamierzają ulokować swój kapitał w nieruchomościach. Jednym z takich miejsc jest Wrocław – głównie przez dużą liczbę studentów oraz korporacji, które właśnie tu zakładają swoje siedziby.

Wymagania najemców

O czym warto pamiętać, decydując się na inwestycję w nieruchomości w stolicy Dolnego Śląska? Obecnie trendy wynajmu odzwierciedlają to, czego szukają również nabywcy mieszkań. Najemcy coraz częściej poszukują nieruchomości blisko centrów, a zarazem terenów zielonych. Ponieważ lokalizacja jest głównym kryterium poszukiwania mieszkań przez wynajmujących, dużym zainteresowaniem inwestorów dla wrocławskich mieszkań cieszy się dzielnica Fabryczna. Powstają tu nowoczesne inwestycje z dostępnością do ścieżek rowerowych oraz komunikacji miejskiej.

Lokale w tej okolicy, na przykład w inwestycji Pixel House przy ulicy Legnickiej, nie tylko zaspokajają codzienne potrzeby, ale także umożliwiają aktywność i odpoczynek. Sprzyja temu bliskość parku Popowickiego. Dzielnica Fabryczna jest również jednym z bardziej przystępnych cenowo obszarów w mieście, biorąc pod uwagę bliskość Rynku.

– Szukając mieszkania o małym metrażu pod inwestycję, najlepiej rozpocząć od sprawdzenia lokalizacji i dzielnic danego miasta, które uchodzą za najbardziej rentowne. Popularnością cieszą się mieszkania z łatwym dostępem do centrum. Dodatkowym atutem jest bliskość terenów zielonych i spacerowych – komentuje Jakub Orski z biura sprzedaży WPBM „Mój Dom” S.A.

Układ mieszkania nie bez znaczenia

Równie istotną kwestią jest sam układ lokum. Najemcy bez wątpienia zwrócą uwagę na miejsca, w których mogą przechowywać swoje rzeczy. Istotne jest także, aby mieszkanie miało oddzielną kuchnię – co ułatwi aranżację. Część osób może kierować się również położeniem względem stron świata – i uwzględnić tym samym swój tryb dnia, zwracając uwagę na to, w jakich godzinach najczęściej przebywa w domu.

Dobrze jest również wybierać te oferty, które mają dodatkowe atuty – miejsce postojowe, balkon czy lokale usługowe na parterze. Podwyższamy tym standard, a tym samym możemy liczyć na wyższą stawkę najmu. Wielu ekspertów radzi także wybór mieszkań z rynku pierwotnego. Nowa inwestycja, a nawet bycie pierwszym najemcą umożliwi znalezienie większej liczby chętnych na naszą ofertę wynajmu. To sposoby, które zdecydowanie zwiększą nasze szanse.