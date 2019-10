Ile można zarobić na mieszkaniu do wynajęcia?

Mieszkanie jako forma inwestycji

Inwestować można na wiele sposobów, począwszy od giełdy, poprzez inwestycje w kruszce, kończąc na inwestowaniu w nieruchomości. Ta ostatnia forma niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Posiadając mieszkanie do wynajęcia można, w prosty sposób, uzyskać dodatkowy dochód. Od razu nasuwa się pytanie - ile to kosztuje? Wszystko zależy od ceny zakupu nieruchomości oraz formy jej finansowania. W przypadku starszych mieszkań, będących już naszą własnością, można powiedzieć, że jedynymi kosztami będą koszty remontu oraz home stagingu w celu poprawienia jakości mieszkania. Angażując zgromadzoną gotówkę lub posiłkując się kredytem warto zwrócić uwagę na całkowity koszt zakupu, w tym w szczególności na koszty kredytu. Jeżeli inwestujesz w nieruchomości i chcesz z tego uczynić główne zajęcie zawodowe, możesz dodatkowo skorzystać z pomocy profesjonalisty na rynku nieruchomości, który nie tylko pomoże przy formalnościach, ale również na bieżąco będzie szukał dla Ciebie najlepszych okazji. Jeśli inwestycja w nieruchomości ma być nie angażująca, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usługi zarządzania najmem.

Dochód pasywny

Wynajem mieszkań stał się bardzo popularną formą inwestycji oraz pasywnego dochodu. Jak sama nazwa wskazuje, ten dochód ma być pasywny. Oznacza to, że inwestor ma docelowo nie wykonywać żadnej akcji, żeby ten dochód uzyskać. Przenosząc to na grunt rynku nieruchomości, właściciel nieruchomości inwestuje kapitał w lokal mieszkalny i przekazuje go w zarządzanie w celu wynajmu, po czym czerpie z niego korzyści finansowe. Jedyną aktywnością jest pierwotny zakup mieszkania.

Koszty wynajmu vs dochody, czyli jak ustalić wysokość czynszu, żeby się opłacało?

Zanim zaczniemy zarabiać na wynajmie, należy wziąć pod uwagę inne koszty, takie jak: