Milenialsi na rynku nieruchomości – zmienią segment premium?

Pokolenie urodzone w latach 1980-1995 już na dobre zagościło na rynku nieruchomości. Czy Millenialsi wybierają również inwestycje premium? Jaką rolę odegrają na rynku luksusowych apartamentów?

Milenialsi na rynku nieruchomości - najlepiej zarabiające pokolenie

Intuicyjnie możemy kojarzyć Millenialsów z osobami tuż po studiach, które dopiero szukają swojego pierwszego „M”. To jednak wizerunek sprzed lat – dziś najstarsi przedstawiciele tego pokolenia mają 42 lata. To osoby z ugruntowaną pozycją zawodową i finansową, świadome swoich potrzeb i oczekiwań – również w kwestii mieszkania. Choć część faktycznie ceni sobie wyżej możliwość elastycznego dopasowania miejsca zamieszkania do zmieniającej się sytuacji życiowej, to wciąż w Polsce dominuje model kupowania nieruchomości na własność. Kojarzone jest to ze stabilnością i bezpieczeństwem.

Jak wskazuje raport Brookings Institute z 2020 roku, Millenialsi są najlepiej wykształconym pokoleniem, z najlepszymi zarobkami w porównaniu do poprzednich generacji. Jeśli pozwalają im na to finanse, chętnie wybierają nieruchomości premium – zwłaszcza ci w wieku 35+. Są świadomi tego, jak wysoka jakość wykończenia wpływa na komfort korzystania z apartamentu. Przykładają dużą uwagę do detali i stylu nieruchomości.

Milenialsi na rynku nieruchomości - c hcą ochronić swój kapitał przed inflacją

Jednak czy Millenialsi kupują lokale premium wyłącznie ze względu na własne potrzeby? Okazuje się, że istotną motywacją są dla nich również względy finansowe. Nieruchomości są jednym z najpewniejszych sposobów lokowania kapitału i chronienia go przed inflacją. Przedstawiciele tej generacji przykładają dużą wagę do weryfikowania informacji. Do inwestowania podchodzą rozważnie, sprawdzając opłacalność i analizując dane rynkowe. Są świadomi istnienia fake newsów, dlatego wolą bazować na sprawdzonych źródłach i danych liczbowych, a nie opiniach. Nawet ci, którzy obecnie nie są w stanie kupić nieruchomości inwestycyjnie, chętnie skorzystają z tej opcji w przyszłości. Są również świadomi, że lokale premium – również ze względu na wysoką jakość wykończenia – są bardziej wartościowe inwestycyjnie nawet mimo upływu lat.

Priorytety dla milenialsów przy wyborze nieruchomości

Jak pokazują dane demograficzne, pokolenie urodzone w latach 1980-1995 później zakłada rodziny. Istotny jest dla nich rozwój zawodowy i elastyczność na rynku pracy. To z kolei powoduje, że miejsce zamieszkania musi być dobrze skomunikowane z różnymi częściami miasta – naturalnie w tej kwestii najlepiej wypadają okolice centrum.

– Lokalizacja jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru nieruchomości. Zwłaszcza w przypadku inwestycji premium odgrywa niebagatelną rolę – to nie tylko komfort mieszkania, ale również prestiż wynikający z najbardziej pożądanego adresu w mieście. Zauważamy, że w przypadku klientów zainteresowanych apartamentami w Bulwarze Drobnera ten czynnik ma ogromne znaczenie; niezależnie, czy kupują je na własne potrzeby, czy też inwestycyjnie jako zabezpieczenie na przyszłość – wyjaśnia Emil Basta, pracownik dewelopera WPBM „Mój Dom”.

Rynek będzie się zmieniać

Wraz z upływem lat coraz więcej Millenialsów będzie dysponowało kapitałem, który pozwala zainwestować w nieruchomości premium. Niewykluczone zatem, że poza tak oczywistymi kryteriami jak lokalizacja czy potencjał inwestycyjny będą zwracać uwagę na udogodnienia. To pokolenie bardzo dobrze znające nowe technologie i przyzwyczajone do ich stosowania w rozmaitych dziedzinach życia.

Choć dziś udogodnienia smart home nie są jeszcze w standardzie, możliwe jest, że w perspektywie kilku lat staną się obowiązkowym elementem wyposażenia. Świadomość konsumencka i potrzeby tego pokolenia niewątpliwie będą kształtowały rynek nieruchomości – również tych luksusowych. Deweloperzy i architekci będą musieli wyprzedzać te tendencje, aby odpowiedzieć na oczekiwania nabywców zarówno pod względem samej oferty, jak i zasobności portfela Millenialsów.