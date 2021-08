Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie na osiedlu?

Zakup mieszkania od dewelopera. W jakiej cenie można kupić najtańsze mieszkania dwupokojowe oferowane przez deweloperów? Jaki mają metraż? W których inwestycjach je znajdziemy?

Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Zakup mieszkania od dewelopera - mieszkanie dwupokojowe

Andrzej Oślizło, prezes zarządu, Develia S.A.

Najtańsze mieszkanie dwupokojowe w naszej ofercie zlokalizowane jest w osiedlu Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Lokal można kupić za 270 tys. zł. Kompaktowe dwójki są do nabycia również w projekcie Szmaragdowy Park, naszej, nowej inwestycji realizowanej w Gdańsku. Ich ceny zaczynają się od 300 tys. zł.

Mieszkania dwupokojowe cieszą się największym powodzeniem

Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment

Mieszkania dwupokojowe nieustannie cieszą się największym powodzeniem wśród klientów, zarówno tych indywidualnych, jak i inwestycyjnych. Aktualnie, z powodu wysokiej inflacji i ucieczki klientów ze środkami z lokat w kierunku nieruchomości, popyt na nie jest jeszcze wyższy, więc sprzedają się już na bardzo wczesnym etapie realizacji projektów. Dlatego na przykład w Warszawie nie został nam już żaden lokal w tym układzie.

W Krakowie najtańsze mieszkania dwupokojowe o powierzchni 51 mkw. można znaleźć w cenie od 9 070 zł brutto/mkw. w osiedlu Bonarka Living oraz w inwestycji KRK w kwocie od 10 320 zł brutto w przypadku lokali o metrażu 57 mkw. W Łodzi ceny dwójek kształtują się od 208 tys. zł w inwestycji Boho za powierzchnię około 28 mkw., ponad 238 tys. zł w osiedlu Zenit za lokal wielkości 36 mkw. oraz około 261 tys. zł w projekcie Fuzja za mieszkanie o metrażu 36 mkw.

Mieszkania dwupokojowe na osiedlu - za ile?

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Mieszkania dwupokojowe w najniższej cenie za metr, które mamy w ofercie znajdują się w aglomeracji śląskiej. W gliwickim projekcie Apartamenty Karolinki lokal o metrażu 44 mkw. jest do kupienia w cenie 305 tys. zł. W Łodzi aktualnie najkorzystniejszą cenowo propozycję znaleźć można w osiedlu Nowe Miasto Polesie. Najtańsza dwójka o powierzchni 35 mkw. jest w ofercie za ponad 228 tys. zł. We Wrocławiu najmniej, bo zaledwie 294,5 tys. kosztuje lokal o metrażu 33 mkw. w osiedlu Nowe Miasto Jagodno. W Warszawie najtańsze, dwupokojowe mieszkanie można znaleźć w inwestycji Osiedle Poematu. Lokal wielkości 36 mkw. jest do nabycia w kwocie nieco ponad 324 tys. zł.

W Poznaniu najtańsza dwójka to lokal liczący 37 mkw. dostępny w inwestycji Zacisze Marcelin, który można kupić w cenie 294 tys. zł. W Krakowie w inwestycji Atal Aleja Pokoju za 378,5 tys. zł oferujemy dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 38 mkw. Najtańsze dwa pokoje w trójmiejskiej ofercie to lokal liczący 50 mkw. w projekcie Atal Bosmańska, który kosztuje zaledwie 377,5 tys. zł.

Mieszkania dwupokojowe w Warszawie

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

W Warszawie mieszkania dwupokojowe proponujemy w Aparte Mokotów. Najtańszy tego typu lokal w tym projekcie, o powierzchni 39 mkw. kosztuje 498 300 zł, czyli 12 485 zł/mkw. We Wrocławiu najtańsze mieszkanie dwupokojowe w naszej, nowej inwestycji Le Vert kosztuje 431 100 zł. To lokal o powierzchni 49 mkw., co daje 8762 zł/mkw. Budowa tego budynku właśnie się rozpoczyna.

Także w stolicy Dolnego Śląska w nowoczesnej, kameralnej inwestycji Perspective z kolei najtańsze mieszkanie dwupokojowe o metrażu ok. 40 mkw. kosztuje 367 500 zł, tj. 9190 zł/mkw.

Mieszkania dwupokojowe z dostępem do obszarów rekreacyjnych

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

W naszej, krakowskiej ofercie klienci znajdą najtańsze mieszkania dwupokojowe w inwestycji Piasta Park, w czwartym etapie projektu o metrażach 36-40 mkw. Ceny lokali zaczynają się od 363 tys. zł, więc są one doskonałym rozwiązaniem dla młodych par oraz singli. Osiedle położone jest przy ulicy Piasta Kołodzieja, blisko Parku Mistrzejowickiego oraz zielonych terenów, dzięki czemu posiada dostęp do dużych obszarów rekreacyjnych. Nasi mieszkańcy mogą spędzać aktywnie czas na powietrzu blisko swojego miejsca zamieszkania.

W Katowicach w inwestycji Bytkowska 2.0. klienci znajdą natomiast mieszkania dwupokojowe o powierzchni 38-46 mkw. w bardzo rozsądnych cenach od 334 tys. zł. Osiedle położone w dzielnicy Wełnowiec powstaje w zielonym i spokojnym otoczeniu Parku Śląskiego.

Dwupokojowe mieszkanie z tarasem

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W inwestycji Osiedle Horizon w Gdańsku, której budowę rozpoczęliśmy w marcu br., dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 43 mkw. z tarasem kosztuje ponad 419 zł. W naszym, najnowszym projekcie - Osiedlu Kościuszki zlokalizowanym w centrum Chorzowa w cenie ponad 285 tys. zł można kupić mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 35 mkw. z jedenastometrowym tarasem.

W osiedlu Stacja Centrum w Pruszkowie dwupokojowe mieszkanie wielkości 33 mkw. kosztuje przeszło 312 tys. zł. W wieżowcu Bliska Wola Tower w Warszawie za dwa pokoje o metrażu 46 mkw. trzeba zapłacić 550 tys. zł.

Dwupokojowe mieszkania w ofercie deweloperów

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Na początek lipca najtańsze dostępne dwupokojowe mieszkania mieliśmy w cenie 309 tys. zł na osiedlu Lokum Verde na Zakrzowie we Wrocławiu, mają one powierzchnie 35-37 mkw. W inwestycji Lokum Monte w Sobótce pod Wrocławiem oferujemy dwupokojowe lokale o metrażu od 38 do 69 mkw., w tym część z antresolą. Ich ceny zaczynają się od 319 tys. zł.

W Krakowie na osiedlu Lokum Vista na Podgórzu Duchackim mamy w sprzedaży mieszkania z dwoma pokojami o metrażach 37-39 mkw. w cenie od 389 tys. zł. Wszystkie wymienione lokale mają komfortowe aneksy kuchenne oraz balkony.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Obecnie najtańsze mieszkania oferujemy w Krakowie w inwestycji Kameralny Prokocim, gdzie ceny zaczynają się od 8200 zł./mkw. Natomiast w Warszawie atrakcyjne cenowo mieszkania mamy w osiedlu Na Bielany w cenie od 11 100 zł/mkw.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

W Warszawie w inwestycji Osiedle Życzliwa Praga oferujemy mieszkania dwupokojowe w cenie od 9300 zł za mkw. We Wrocławiu w projekcie Jagodno dwójkę można kupić za 7100 zł/mkw. W gdańskiej inwestycji Szumilas natomiast nabywcy znajdą lokale dwupokojowe w kwocie od 6950 zł/mkw.

Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor Marketingu i Innowacji w Ronson Development

Najtańsze mieszkania dwupokojowe są dostępne w naszej szczecińskiej inwestycji Nowe Warzymice, gdzie dwupokojowe mieszkanie w trzecim etapie inwestycji można kupić w cenie od 248 tys. zł. Oferty mieszkań dwupokojowych znajdują się obecnie w każdym mieście, szczególnie w segmencie popularnym, a więc w Warszawie w projektach Ursus Centralny i Miasto moje, a także we Wrocławiu w projekcie Viva Jagodno.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Dwupokojowe mieszkania o powierzchni 37 mkw. mamy w gdańskiej inwestycji Wolne Miasto w cenie 9000 zł – 9500zł/mkw. W Warszawie lokale dwupokojowe o metrażu od 34 mkw. do 42 mkw. zostały już tylko w ofercie inwestycji Moja Północna w cenie 10 500 zł - 11 500 zł/mkw.

Joanna Cendrowska, rzeczniczka prasowa Grupy Eiffage Polska

W bieżącej ofercie Eiffage Immobilier Polska mieszkania dwupokojowe znajdują się w centrum Wrocławia przy ulicy Haukego-Bosaka oraz w sąsiedztwie powstającego parku na Kępie Mieszczańskiej. Aktualnie dostępnych jest ponad 50 dwupokojowych mieszkań o metrażu od 43 mkw. do ponad 50 mkw. Ceny zaczynają się od 11 474 zł/mkw.

O ile w Atmo na Kępie Mieszczańskiej wszystkie studia zostały już sprzedane, to atrakcyjne kawalerki można nadal nabyć w HB1820 przy Haukego-Bosaka.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Najtańsze mieszkania dwupokojowe oferujemy obecnie w nowej inwestycji Nadwiślańska Kaskada, która zlokalizowana jest na warszawskiej Białołęce. Projekt wyróżnia się tym, że będzie usytuowany w otulinie lasu, w pobliżu nadwiślańskich terenów rekreacyjnych. Najtańsze mieszkanie dwupokojowe o powierzchni około 36 mkw. można kupić w cenie od 344 tys. zł.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Mieszkania dwupokojowe oferujemy w obu naszych aktualnie realizowanych inwestycjach, czyli w ST_ART Piątkowo oraz FIQUS Marcelin. Niższe ceny takich mieszkań klienci znajdą w projekcie FIQUS-a. Można się do nich przymierzać mając do dyspozycji kwotę 325 tys. zł. Powierzchnia tych mieszkań mieści się w przedziale 31-63 mkw. A zatem wybór jest naprawdę spory.

Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland

Nie słabnie zapotrzebowanie na mieszkania dwupokojowe. Tego typu nieruchomości wciąż są częstym wyborem Polaków. Analizując naszą ofertę, dwupokojowe mieszkania o metrażach około 40 mkw. można nabyć w osiedlu Kraft w cenie poniżej 300 tys. zł. Stawki kształtują się tu na poziomie 6 200 – 6 900 zł/mkw. Trwa budowa pierwszego etapu tego, łódzkiego projektu zlokalizowanego przy ulicy Traktorowej 42, w ramach którego powstaną w sumie 104 mieszkania. Planowany termin oddania do użytkowania pierwszej fazy inwestycji przypada na pierwszy kwartał 2022 roku. W czerwcu br. uruchomiliśmy także realizację drugiego etapu, który oferuje 88 mieszkań.

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Mieszkania dwupokojowe cieszą się zdecydowanie największym zainteresowaniem kupujących. Obecnie w warszawskim osiedlu Miasteczko Jutrzenki można nabyć je w cenie od 367 tys. zł. Osoby poszukujące kawalerek znajdą je w cenie od 294 tys. zł. Dwupokojowe, zaprojektowane w przemyślany sposób i dopasowane do potrzeb nabywców mieszkania w kwocie od 347 tys. zł dostępne są także w inwestycji Fabrica Ursus w Warszawie.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

W nowym Osiedlu Natura 2 w Wieliszewie koło Warszawy oferujemy mieszkania dwupokojowe o powierzchni około 42 mkw. w cenie od 6 550 do 6 750 zł za mkw. Sprzedaliśmy już 75 proc. lokali z pierwszego etapu osiedla. Projekt zlokalizowany jest w przepięknym, zielonym otoczeniu, w pobliżu terenów leśnych, Zalewu Zegrzyńskiego i stacji SKM, co umożliwia dojazd do granic Warszawy w 30 minut.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Najbardziej atrakcyjne cenowo mieszkania dwupokojowe oferujemy w dwóch inwestycjach, w Osiedlu Kociewskim, mieszczącym się w Rokitkach, niedaleko Tczewa oraz projekcie Neo Jasień w Gdańsku. Mieszkania dwupokojowe w Osiedlu Kociewskim o powierzchni 35-36 mkw. są do kupienia w cenie od 220 tys. zł. Natomiast inwestycja Neo Jasień oferuje mieszkania dwupokojowe o metrażu od 34 mkw. do 40 mkw. w kwocie od 321 tys. zł.