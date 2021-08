Jakie udogodnienia mają nowoczesne osiedla?

Nowoczesne osiedle. Deweloperzy rozumieją, że konkurencja na ich rynku jest olbrzymia, więc prześcigają się w wymyślaniu nowych udogodnień dla przyszłych mieszkańców. Nabywcy coraz częściej szukają spersonalizowanej oferty i wybierają już nie tyle samo lokum, co miejsce do komfortowego życia, które najlepiej zaspokaja ich potrzeby. Przyjrzyjmy się, jakie udogodnienia najczęściej spotkać można u deweloperów, chcących iść z duchem czasu.

Nowoczesne osiedle - pierwszeństwo dla niepełnosprawnych

Obecnie deweloperzy na różne sposoby starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców swoich osiedli. Podstawą jest dla nich przystosowanie inwestycji pod kątem osób niepełnosprawnych, tak by mogli oni swobodnie poruszać się po jej terenie. Ważne w tym przypadku jest odpowiednie dostosowanie powierzchni – niskie progi, ruchome platformy, szersze i dobrze oznaczone miejsca parkingowe, łagodne zjazdy z chodników oraz specjalnie zaprojektowane podjazdy do klatek. Co więcej, nawet jeśli w planie inwestycji nie było wyszczególnionych tego typu udogodnień, to na etapie budowania bardzo często można jeszcze uwzględnić indywidualne preferencje i potrzeby mieszkańców.

Komfort życia na osiedlu

Coraz częściej deweloperzy przywiązują uwagę do rozbudowanej infrastruktury osiedlowej oraz specjalnych stref wypoczynkowych dla mieszkańców. Są to m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne, ogródki czy też inne miejsca przeznaczone do integracji sąsiedzkich. Deweloperzy tworzą obecnie osiedla będące niejako miniaturą miasta w mieście. To przestrzeń na tyle skrupulatnie i ergonomicznie zaplanowana, by mieszkańcy mogli czuć się w niej swobodnie i odpoczywać tak jak lubią. Nabywcy najczęściej cenią sobie przede wszystkim bliskość natury i szeroki wachlarz miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku. Równie ważna jest dla nich dostępność stref gastronomicznych oraz małych sklepów osiedlowych. W dzisiejszych zabudowaniach często spotyka się więc rozwiązanie, które pozwala świetnie zaspokoić te potrzeby - wynajmowanie pomieszczeń w najniższych kondygnacjach konkretnym klientom biznesowym. Mogą to być sklepy, restauracje, kawiarnie, salony fryzjerskie lub też inne usługi.

Systemy Smart Home na osiedlu

W najnowszych inwestycjach deweloperskich popularność zyskują tzw. systemy Smart Home. Pozwalają one w wygodny sposób zdalnie sterować urządzeniami znajdującymi się w mieszkaniu. Lista udogodnień, które można zaprogramować w takim systemie, jest bardzo długa. Są to m.in. komendy głosowe sterujące oświetleniem, rolety sterowane z poziomu smartfona, inteligentne gniazdka, nowoczesne termostaty umożliwiające zdalną kontrolę nad temperaturą powietrza w mieszkaniu, zintegrowane elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwwłamaniowych, zdalny monitoring całego budynku. To tylko niektóre z innowacyjnych możliwości, które są oferowane przez nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Wszystko w imię jak największej wygody i bezpieczeństwa użytkowników. Poczucie zwiększonej kontroli nad swoim domem to jedna z kluczowych kwestii dla współczesnych nabywców. Chcą oni czuć komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo z nim związane.

Elektromobilność na osiedlu

Bardzo ciekawym udogodnieniem dla mieszkańców są również osiedlowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Liczba użytkowników takich pojazdów zwiększa się z roku na rok, więc deweloperzy zaczynają nawiązywać współpracę z podmiotami rynkowymi, oferującymi instalację nowoczesnych stacji na osiedlowych parkingach. - Elektromobilność stała się modna i pożądana. Koncerny motoryzacyjne już od dawna poszerzają swoje oferty dostępnych modeli o wersje z napędem elektrycznym, gdyż wzrasta na nie popyt. Jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej rozważni w swoim myśleniu o świecie i nie chcemy bez powodu go zanieczyszczać. Szczególnie u ludzi młodych rośnie świadomość w tej kwestii i to właśnie oni mogą przyczynić się do gwałtownego skoku zapotrzebowania na pojazdy zasilane elektrycznością. Statystyki mówią, że po polskich drogach jeździ już ponad 6 tysięcy aut elektrycznych. Intensywny rozwój elektromobilności to więc w zasadzie kwestia czasu, natomiast miejsca parkingowe ze specjalną stacją ładowania aut elektrycznych mogą stać się w niedalekiej przyszłości kluczowym kryterium wyboru przy zakupie mieszkania. - mówi Gregory Radek z firmy Amperi, projektującej inteligentne systemy ładowarek dla parkingów wielostanowiskowych - Upowszechnianie się samochodów elektrycznych pociąga za sobą zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania w miejscu zamieszkania- zauważa Joanna Makola z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Wskazuje też, dlaczego ładowanie pojazdu w miejscu zamieszkania jest pożądane przez klientów - Podstawowym sposobem zasilania baterii jest podłączenie pojazdu do ładowarki na czas spoczynku nocnego. Jest to tak zwane ładowanie nocne, przydomowe. Mimo wszystko, obecna oferta deweloperów w tym zakresie jest znikoma. Uwzględniając jednak bardzo dynamiczny rozwój elektromobilności, można być pewnym, że w przyszłości dostęp do ładowarki pojazdów elektrycznych stanie się niebagatelnie istotny z punktu widzenia nabywców.

Udogodnienia dla mieszkańców potrafią przyjmować różne formy. Poczynając od tych uznawanych obecnie za podstawowe, jak garaże podziemne czy też odpowiednia izolacja akustyczna, aż po te bardziej nowoczesne i szczególnie spersonalizowane, jak zasilanie ekologiczną energią przez fotowoltaikę, systemy Smart Home czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Co prawda ich cena może w niektórych przypadkach mocno uderzyć klientów po kieszeni, ale z drugiej strony takie usprawnienia mieszkań znacznie zwiększają nasze poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W wielu przypadkach to przecież główne czynniki decydujące o zakupie wymarzonego M.

Amperi