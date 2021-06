Koszty zakupu mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym – ile wynoszą, czy można je ograniczyć?

Koszty zakupu mieszkania. Planując zakup nieruchomości niebagatelne znaczenie ma budżet jaki możemy przeznaczyć na inwestycje. Przygotowując się do tego przedsięwzięcia warto przewidzieć wszystkie koszty związane z zakupem mieszkania, aby finalnie nie zabrakło nam gotówki. Nabycie nieruchomości jest jedną z większych, jeśli nie największą inwestycją w życiu wielu osób. Jest też jednym z bardziej stresujących wydarzeń, co jest wynikiem zarówno skali ponoszonego wydatku jak i istotności zakupu.

Cena jaką zapłacimy za nieruchomość

Pierwszą składową naszej wyliczanki będzie cena, którą zapłacimy za mieszkanie jej właścicielowi. Jest to nie tylko największa pozycja, ale też i czynnik wpływający na wiele pozostałych składowych inwestycji. Jeśli uda nam się wynegocjować obniżkę to każdy jeden procent upustu, to konkretne tysiące złotych pozostające w kieszeni.

Przykładowo: cena ofertowa mieszkania 400.000 złotych. Obniżka o 3% to 12.000 zł, a o 5% to aż 20.000 zł.

Jak widać, warto się targować. W czasach, gdy popyt jest duży a sprzedający są niechętni do obniżek, to może jednak są inne elementy transakcji, będą ważne dla właściciela? Dobra rozmowa ze sprzedającym i wcześniejsze przygotowanie się do niej, to inwestycja z wysoką stopą zwrotu!

Koszty remontu lub wykończenia

Kto szukał mieszkania dla siebie, ten wie, że znalezienie idealnego lokum graniczy z cudem. Często trzeba zaakceptować kompromis. A kompromisem jest zakup nieruchomości, którą potem dopasujemy do swoich potrzeb remontując ją.

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym wkalkulowanie wykończenia jest obligatoryjne. Tutaj pomocnym może być korzystanie z oferowanych na rynku pakietów wykończeniowych. Cena wykończenia mieszkania ze stanu deweloperskiego to co najmniej ok. 1000 zł za metr kwadratowy, natomiast remont kapitalny mieszkania z rynku wtórnego można kalkulować na około 1500 - 2000 zł za metr kwadratowy. Oczywiście ceny będą zależały od wielkości mieszkania i indywidualnych upodobań i zastosowanych rozwiązań.

Przykładowo: wykończenie mieszkania z rynku pierwotnego o powierzchni 40 mkw wynieść może: 40 x 1000 zł / mkw = 40.000 zł, remont generalny w mieszkaniu o tej samej powierzchni to 40 x 2000 zł / mkw = 80.000 zł

Koszty kredytu hipotecznego

Brak odłożonych pieniędzy na zakup mieszkania można zastąpić kredytem hipotecznym. Bank chętnie pożyczy środki osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie za darmo. Główne koszty związane z kredytem to oprocentowanie oraz prowizja od kredytu. Im wyższa kwota kredytu, tym większe koszty z nim związane. Prowizja za udzielenie kredytu (najczęściej 1,5 - 2,5%) często jest dodawana do pożyczonej kwoty. Ma to taką zaletę, że nie obciąża kieszeni. Ponadto w kosztach początkowych kredytu może pojawić się opłata za wycenę, ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisu do hipoteki.

Przykładowo: pożyczając 360.000 prowizja (2%) to 7.200 zł. Przyjmując koszty wyceny i ubezpieczeń w pierwszym roku na około 1500 zł - łącznie na start zapłacimy około 8.700 zł.

Koszty pośrednictwa

Korzystanie z usług pośrednika nie jest obowiązkowe, choć wiele ofert dostępnych na rynku jest oferowanych właśnie przez pośredników. Całkowicie rezygnując z tych usług, znacząco ogranicza się liczbę dostępnych do zakupu mieszkań. Dobry pośrednik pomoże we wszystkich sprawach związanych z transakcją, doradzi, pozwoli uniknąć stresu oraz wesprze w negocjacjach. Wynagrodzenie pośrednika zazwyczaj jest pochodną od ceny nabywanej nieruchomości i oscyluje najczęściej pomiędzy 2,5% a 3,5% wartości zakupu. Warto więc rozważyć korzystanie z pośrednika w procesie poszukiwania nieruchomości i wcześniej wybrać usługodawcę, który będzie towarzyszył w całym procesie, zamiast być zdanym na przypadkową osobę, która jest przy konkretnej, interesującej nas ofercie.

Przykładowo: koszty pośrednictwa przy cenie nieruchomości 400.000 zł wyniosą 3% x 400.000 zł = 12.000 zł.

Koszty notarialne

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym czy wtórnym wymaga od strony formalnej sporządzenia umowy przed notariuszem. W kancelarii notarialnej zostawimy sporo pieniędzy, choć tylko część z nich będzie opłatą za czynności rejenta. Oprócz taksy notarialnej w kancelarii uiścimy podatek PCC (2% wartości nieruchomości), opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej czy koszty związane z ustanowieniem hipoteki.

Maksymalną cenę czynności notarialnych określają przepisy. Dla transakcji o wartości pomiędzy 60.000 zł a 1.000.000 zł stawka jaką maksymalnie mogą pobrać notariusze wyniesie 1010 złotych i 0,4% nadwyżki od wartości powyżej 60 tysięcy, przy czym w przypadku lokali mieszkalnych notariusze pobierają połowę tej stawki. Dodatkowo może pojawić się opłata sądowa za założenie księgi wieczystej - 100 zł, opłata sądowa za wpisanie prawa własności do księgi wieczystej – 200 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki do księgi wieczystej – 200 zł czy podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu wpisu hipoteki – 19 zł.

Kalkulując wynagrodzenie notariusze mogą we własnym zakresie stosować obniżki. Dlatego również porównanie kosztów sporządzenia umowy przez kilku wybranych notariuszy może dać pewne oszczędności.

W przypadku zakupu lokalu na rynku pierwotnym, z uwagi na VAT zawarty w cenie, nie będziemy już płacić PCC. Jednak w przypadku rynku pierwotnego zazwyczaj zawrzemy dwie umowy notarialne - deweloperską, której koszty pokrywane są zazwyczaj po połowie z deweloperem oraz umowę przeniesienia własności z ustanowieniem odrębnej własności lokalu (tą zazwyczaj pokrywa w całości nabywca).

W przypadku rynku wtórnego, jeśli chcemy zawrzeć umowę przedwstępną można ją sporządzić w formie aktu notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej. Korzystając z usług tego samego notariusza przy obu umowach możemy także liczyć na pewien rabat.

Przykładowo:

- mieszkanie, rynek wtórny, 400.000 zł: taksa notarialna 1185 zł + VAT, opłata za wniosek do sądu wieczystoksięgowego 200 zł + VAT, wypisy aktu około 150 zł + VAT, opłata sądowa 200 zł, PCC 8.000 zł. Razem ok. 10.100 zł;

- mieszkanie z rynku pierwotnego w tej samej cenie bez PCC ale zazwyczaj akt ma więcej stron i wypisy wyniosą około 300 zł + VAT, dodatkowo umowa deweloperska (50%) Razem ok. 3.300 zł.

Dobre przygotowanie się do procesu oraz znajomość własnych możliwości pozwala uniknąć spotęgowania stresu oraz zachować miłe wspomnienia związane z poszukiwaniem, wyborem i nabyciem wymarzonego M. Dlatego przed przystąpieniem do oglądania ofert nieruchomości trzeba usiąść z kalkulatorem i dokładnie policzyć, na co nas stać.

Przykładowe koszty związane z zakupem nieruchomości i przygotowaniem jej do zamieszkania - mieszkanie 40 mkw, gdzie na zakup i remont przeznaczono 480.000 zł w tym 120.000 zł będzie pochodzić z oszczędności a 360.000 zł z kredytu.

Cena 400.000 - rynek wtórny, remont generalny Cena 440.000 - rynek pierwotny Cena 470.000 - rynek wtórny, drobne prace adaptacyjne Cena zakupu 400.000 zł 440.000 zł 470.000 zł Koszty remontu / wykończenia 80.000 zł 40.000 zł 10.000 zł Razem zakup i remont 480.000 zł 480.000 zł 480.000 zł Koszty początkowe kredytu hipotecznego 8.700 zł 8.700 zł 8.700 zł Koszty pośrednictwa (3%) 12.000 zł 11.000 zł / 0 zł 14.100 zł Koszty ponoszone u notariusza (ok.) 10.100 zł 3.500 zł 11.660 zł Razem wszystkie koszty 510.800 zł 505.400 zł / 492.200 zł 514.460 zł

Agata Stradomska