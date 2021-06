Jak inwestować w nieruchomości?

Inwestowanie w rynek nieruchomości. Statystyki wskazują, że coraz więcej osób decyduje się ulokować swoje oszczędności w nieruchomościach. Ten trend ma tendencję zwyżkową, co owocuje coraz szerszym gronem osób, które zaczynają traktować inwestowanie w nieruchomości jako główne źródło utrzymania. Jak i w co najlepiej inwestować?

Inwestowanie w rynek nieruchomości

Inwestowanie w rynek nieruchomości to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na pomnażanie swojego kapitału. Dla inwestorów najważniejszą zaletą jest szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych a każdy z nich gwarantuje rentowność. Ograniczeniem nie jest też czas zwrotu z inwestycji. Można zarabiać na flipach, które są bardzo szybkim, a zarazem dochodowym sposobem inwestycji albo skupić się na długoterminowych inwestycjach i angażowaniu kapitału, aby osiągnąć nawet kilkukrotnie większą wartość. Sposobów na inwestowanie w nieruchomości jest naprawdę wiele, a zysk zależy od zręczności i wiedzy inwestora.

Nieruchomości - w co najlepiej inwestować?

Przepis na idealną inwestycję w nieruchomości nie istnieje, ponieważ w grę wchodzi bardzo wiele zmiennych.

Reklama

- Tutaj koniecznie trzeba wspomnieć o flipach, czyli krótkoterminowych inwestycjach, które opierają się na kupnie nieruchomości w atrakcyjnej cenie oraz szybkiej i zyskownej sprzedaży. Aby taki zakup był maksymalnie rentowny, trzeba podnieść wartość nieruchomości poprzez wykonanie remontu. Właśnie z tego względu istotną rolę odgrywa kupno mieszkania w atrakcyjnej cenie – koszt musi być na tyle niski, żeby inwestycja była opłacalna - mówi Paweł Kuczera, Prezes Horyzontu Inwestycji.

Podobnie jest w przypadku inwestycji w działki. Chociaż to nieco dłuższy proces niż inwestycje we flipy, to zysk można odnotować stosunkowo szybko. Patrząc na oś czasu, projekty deweloperskie trwają około roku - czasem nieco dłużej, ale takie inwestycje w nieruchomości dają bardzo dużą stopę zwrotu.

Inwestycje w nieruchomości jako sposób na dochód pasywny

Reklama

Wszyscy zainteresowani pasywnym dochodem z pewnością znają model inwestowania w mieszkania pod wynajem. Inwestorzy kupują nieruchomości, aby następnie je wynająć i w ten sposób czerpać comiesięczny dochód. W podobny sposób zarabia się na pokojach do wynajęcia, z których korzystają głównie studenci a także zagraniczni pracownicy.

- Chociaż sytuacja związana z restrykcjami epidemiologicznymi nieco zepchnęła tę formę inwestycji na dalszy plan, to w perspektywie czasu wynajem powierzchni mieszkaniowych dla studentów czy właśnie pracowników spoza Polski będzie równie popularnym sposobem inwestycji, co przed marcem 2020 r. - mówi Marcin Kuryło, współwłaściciel i mentor w Horyzont Inwestycji. Na bardzo podobnych zasadach działa wynajem mikrokawalerek dla turystów. Oczywiście trzeba zainwestować w nieruchomości, które są ulokowane w popularnych miastach, z dostępem do wielu atrakcji i różnych form rozrywki. W przypadku takich inwestycji trzeba wziąć pod uwagę także sezonowość branży. Większość ludzi wyjeżdża nad morze latem, a miłośnicy stoków stają się aktywni dopiero zimą - dodaje Marcin Kuryło.

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości - czy to się opłaca?

Inwestycje długoterminowe są przeznaczone dla osób, które nie będą potrzebować środków w bliższej przyszłości. Jednym z najlepszych przykładów są inwestycje w ziemię rolną. Jeśli takie przedsięwzięcie ma się udać, trzeba skupić się przede wszystkim na wyborze odpowiedniej lokalizacji. Najlepiej sprawdzają się ziemie położone blisko ośrodków miejskich – im większych, tym lepiej. Duże miasta mają tendencję do rozrastania się, przez co ich granice stale się rozszerzają. W kluczowym momencie inwestorzy występują o zmianę kwalifikacji gruntu z rolnego na grunt budowlany. W efekcie ziemia zwiększa swoją wartość dwukrotnie, trzykrotnie a nawet czterokrotnie.

Inwestując w ziemię, trzeba mieć na uwadze, że zwykle są to procesy zajmujące kilka lat – bardzo rentowne, ale rozciągnięte w czasie. Ryzyko jest naprawdę niewielkie, ale wiąże się z zaangażowaniem kapitału na stosunkowo długi okres.

Jeśli nie mieszkania i ziemia, to inwestycje w hale

Część osób decyduje się na inwestycje w duże powierzchnie – w hale składowe, które duże firmy wykorzystują do przechowywania swoich produktów albo w centra logistyczne. Zysk można osiągnąć na dwa sposoby: sprzedając albo wynajmując powierzchnię. Pierwsza metoda pozwala pozyskać wysoką stopę zwrotu, zaś druga zapewnia dochód pasywny.

- Należy zwrócić uwagę, że przestrzeń do inwestowania w nieruchomości jest dość szeroka a każda z wybranych dróg wiąże się z koniecznością posiadania innej eksperckiej wiedzy czy to z zakresu handlu mieszkaniami, flipowania, gotowców inwestycyjnych itd. To co jednak kluczowe, to pamiętajmy, że inwestowanie w nieruchomości od dziesiątek lat jest jedną z najbezpieczniejszy form lokowania kapitału - reasumuje Michał Chimko, współwłaściciel firmy Horyzont Inwestycji.

Horyzont Inwestycji