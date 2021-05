Szukamy większych mieszkań, czyli zmiany na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości. Poszukiwane większe metraże - preferencje klientów kupujących nieruchomości zmieniły się o 180 stopni!

Pandemia znacząco utrwala kształtowane w naszych umysłach wzorce zakupowe. Nie inaczej jest na rynku nieruchomości. Powtarzający się lock down, home office i systemy zdalnego nauczania stały się głównym czynnikiem wpływającym na wielkość kupowanych przez nas lokali. Polacy chcą mieszkać na większych powierzchniach, nawet jeśli oznacza to dalszą odległość od centrum.

Rynek nieruchomości po pierwszym szoku w zetknięciu się z falą pandemii w marcu 2020 roku, dość szybko dostosował się do nowej sytuacji. Pomimo chwilowych wahań w wynikach sprzedażowych i początkowo zmieniających się cenach, te, dzięki regulacji podaży mieszkań, szybko się ustabilizowały. Serwis Bankier.pl wyjaśnia, że dłuższy czas finalizowania transakcji musiał wpłynąć na redukcję pierwotnych oczekiwań związanych ze sprzedażą. W Krakowie dla przykładu różnica w ostatecznej cenie mieszkania o średnim metrażu 61 mkw. i średniej cenie 516 tys. zł. wynosiła ok. 2,5% na korzyść kupującego. Analitycy HRE Investments uważają, że popyt na mieszkania, o ile utrzyma się w tendencji wzrostowej, może doprowadzić do podwyżek cen od 7% do nawet 10%. Powodem wzrostu jest wysoki popyt spowodowany łatwiejszym dostępem do kredytów mieszkaniowych, prawdopodobieństwem odbudowy gospodarki (wedle obliczeń PKB może rosnąć o 4,1-5,4% w ujęciu rocznym) oraz poprawą sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

- Odbieramy sygnały, że klienci nie liczą już na duże wyprzedaże i obniżki cen mieszkań, jak miało to miejsce w IV kw. 2020 r. - mówi Mateusz Gąsior, prezes zarządu imieszkanie.pl.

- Sądzę, że w dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia z trendem wzrostowym cen na rynku pierwotnym i wtórnym, jeśli chodzi o mieszkania większe niż 40 mkw. Natomiast spodziewałbym się spadku cen mieszkań o małym metrażu, które wcześniej osiągały najwyższe ceny w przeliczeniu na 1 mkw. Są to głównie mieszkania w centrum kupowane inwestycyjnie pod najem krótkoterminowy - dodaje.

Wzrost cen mieszkań związany z pandemią

Z raportu HRE Investments wynika, że dalszy wzrost cen mieszkań powinien zmobilizować Polaków do podjęcia szybszej decyzji zakupowej. W podobnej sytuacji znajdują się osoby myślące o budowie domu. - Ceny gruntów pod zabudowę jednorodzinną rosną przez ograniczoną podaż oraz aktualnie wzmożony trend zakupowy gruntów związany z pandemią. Mieszkańcy bloków zaczęli doceniać posiadanie własnej działki, z tego względu spodziewamy się ciągłego wzrostu ich cen - twierdzi Mateusz Gąsior.

Szukamy większych mieszkań

Wielu analityków zapowiadało zmiany w codziennych przyzwyczajeniach konsumentów i ich sposobie funkcjonowania z powodu następstw ery digitalowej. Trend ten przybrał na sile w wyniku obecnej sytuacji na świecie. Pokłosie tego widoczne jest również na rynku deweloperskim. Ekspert portalu Rynekpierwotny.pl, Jarosław Jędrzyński twierdzi, że pandemia zwiększyła zainteresowanie klientów biur sprzedaży mieszkaniami parterowymi z ogródkami, a w przypadku wyższych kondygnacji jeszcze ważniejsze stało się posiadanie obszernego balkonu czy loggii. Bardziej zasobni konsumenci wybierają lokale wyposażone w taras, a także decydują się na dodatkowy pokój z przeznaczeniem do pracy zdalnej (RynekPierwotny.pl).

- Kupujący poszukują większych mieszkań nadających się do życia, a mieszkania małe - inwestycyjne mają obecnie bardzo niskie zainteresowanie wśród nabywców. Nastąpiło odwrócenie sytuacji sprzed 2 lat o 180 stopni, gdy najbardziej pożądane były mieszkania o bardzo małych metrażach. Poza tym coraz bardziej widoczne jest zjawisko zamiany “małego” mieszkania na “większe”. Osoby sprzedające aktualnie zamieszkiwaną nieruchomość, kupują nową - większą - wyjaśnia Mateusz Gąsior.

Chcemy poprawy warunków mieszkaniowych

Ekspert wysnuwa wnioski, że Polacy pragną poprawy warunków mieszkaniowych, wobec czego klienci wybierają większe - bardziej funkcjonalne lokale, w których przestrzeń użytkowa pozwala na większą swobodę i komfort domowników. Mieszkanie w centrum w dobie digitalizacji naszej codzienności dla coraz większej ilości osób nie stanowi już priorytetu. Co do takich wniosków możemy być pewni, gdy spojrzymy na sytuację rynkową i rodzaje inwestycji, jakich obecnie podejmują się deweloperzy.

imieszkanie.pl