Jak duże są największe mieszkania deweloperskie?

Duże mieszkania deweloperskie. Jaką powierzchnię mają największe mieszkania w ofercie deweloperów? W których projektach je znajdziemy? Ile kosztują? Oto sonda przeprowadzona wśród deweloperów.

Duże mieszkania deweloperskie - gdzie i za ile?

Andrzej Oślizło, prezes Develii

Niemal w każdym z naszych projektów można znaleźć duże mieszkania o powierzchni 80-90 mkw. Staramy się przygotowywać dla klientów zróżnicowaną ofertę. Poza tym, trudno jest projektować inwestycje wyłącznie z małymi mieszkaniami z uwagi na nasłonecznienie czy inne warunki techniczne. Największe mieszkania o powierzchni przekraczającej 100 mkw., do których często przynależą duże tarasy dostępne są w inwestycjach Między Parkami i Mist House we Wrocławiu, Baltea Apartments i Osiedle Latarników w Gdańsku, czy Ceglana Park w Katowicach. Ich ceny zaczynają się od 730 tys. zł.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Największy lokal, jaki obecnie mamy w ofercie to liczący 147 mkw. apartament z 66 mkw. tarasem w katowickiej inwestycji Francuska Park. Można go kupić za 1 287 000 zł. We Wrocławiu proponujemy niewiele mniejsze lokale. W projekcie Atal City Square 131 metrowy lokal kosztuje 1 189 000 zł, a w Nowym Mieście Młyn Różanka mieszkanie o metrażu 125 mkw. oferujemy w cenie 1 007 000 zł.

W Krakowie największe jest mieszkanie o powierzchni 106 mkw. w osiedlu Atal Kliny Zacisze, które można nabyć za 639 tys. zł. Na warszawskim rynku największy metraż ma lokal w niedawno wprowadzonym do sprzedaży projekcie Osiedle Poematu. Pięciopokojowe mieszkanie o powierzchni 105 mkw. z tarasem wielkości 104 mkw. kosztuje 840 tys. zł. W Poznaniu w inwestycji Apartamenty Dmowskiego dostępny jest lokal o powierzchni 103 mkw. z 55 mkw. balkonem w cenie 807 tys. zł.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W Osiedlu Horizon w Gdańsku za czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 93 mkw. z loggią trzeba zapłacić 9800 zł/mkw., a 87 metrowy lokal z tarasem jest w cenie 8760 zł/mkw. To inwestycja, która powstaje blisko Zatoki Gdańskiej, przy ulicy Starowiejskiej w Letnicy, najbardziej perspektywicznej dzielnicy Gdańska. Osiedle będzie budowane w dwóch etapach, pierwszy rozpoczęliśmy w marcu br. Cena pięciopokojowego mieszkania o powierzchni 221 mkw. w prestiżowym wieżowcu Hanza Tower w centrum Szczecina wynosi natomiast 15.950 zł/mkw. Tę inwestycję ukończymy w tym roku. Również w tym roku będzie gotowy wieżowiec Bliska Wola Tower w Warszawie, w którym największe, dostępne mieszkanie o powierzchni 93 mkw. jest w cenie 11.400 zł/mkw. W Osiedlu Bliska Wola mieszkanie wielkości 85 mkw. można kupić z kolei za 12.000 zł/mkw.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

We wszystkich naszych inwestycjach klienci znajdą duże, rodzinne mieszkania oraz przestronne apartamenty. Planujemy strukturę mieszkań tak, by część oferty stanowiły mieszkania 4- lub 5-pokojowe, często będące alternatywą dla domu. Największe lokale mamy aktualnie w dwóch wrocławskich osiedlach. W Lokum Porto, inwestycji położonej tuż przy Odrze wciąż dostępnych jest kilka 100-metrowych mieszkań. Największe z nich, 4-pokojowe lokum o metrażu 102 mkw. znajduje się na szóstym piętrze i składa się z przestronnego, 43-metrowego salonu z aneksem kuchennym, 3 pokojów, 2 łazienek, 2 balkonów oraz tarasu o powierzchni 37 mkw.

W ofercie Lokum Verde, osiedla powstającego w spokojnej okolicy na Zakrzowie największe metraże oscylują wokół 90 mkw. Na szczególną uwagę zasługuje 5-pokojowe mieszkanie o powierzchni 90,12 mkw. z imponującym 187-metrowym ogrodem. W podwrocławskiej Sobótce, u podnóża masywu Ślęży powstaje osiedle Lokum Monte, na którym dostępne są 100-metrowe dwupoziomowe lokale pełne naturalnego światła.

Na naszych krakowskich osiedlach największe wolne mieszkania mają powierzchnię około 100 mkw.

W zlokalizowanej na Zabłociu inwestycji Lokum Salsa dostępne są 4-pokojowe mieszkanie z dwiema łazienkami i dwiema garderobami. Taki układ stwarza możliwość podziału lokalu na mniejsze jednostki mieszkalne, co jest atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących rozwiązań inwestycyjnych. Mieszkania o metrażu niemal 100 mkw. dostępne są także na osiedlu Lokum Vista, które znajduje się na krakowskim Podgórzu Duchackim. Lokale te wyposażone są w dwie łazienki, dwa balkony, a część z nich ma osobne kuchnie.

Duże mieszkania i...

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Największy wybór dużych mieszkań mamy obecnie w Warszawie. W inwestycji Essentiel Talarowa w sprzedaży jest mieszkanie o powierzchni 84 mkw. w cenie 656 tys. zł. W Osiedlu Lumea lokal o metrażu 109 mkw. można nabyć w kwocie 1 057 842 zł. W projekcie Grochowska 230 natomiast za mieszkanie o powierzchni 88 mkw. trzeba zapłacić 1 025 745 zł, a w inwestycji Foret oferujemy lokal wielkości 80 mkw. w cenie ponad 621 tys. zł.

Duże mieszkania są także w ofertach we Wrocławiu i w Poznaniu. Największe dostępne mieszkanie we Wrocławiu znajduje się w budynku Centreville. Lokal o powierzchni 138 mkw. kosztuje 1 535 300 zł. W Poznaniu największe wolne mieszkanie znajduje się w inwestycji Soleil de Malta. To lokal o powierzchni 128 mkw. w cenie ponad 982 tys. zł. W tym projekcie mamy spory wybór dużych mieszkań trzy i czteropokojowych.

...największe mieszkania

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Największe mieszkania, jakie mamy w ofercie mają od 80 do 100 mkw. W inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku oferujemy czteropokojowe mieszkania o metrażu 79 mkw. w cenie od 7500 brutto/mkw. W projekcie Przy Arsenale w śródmieściu Warszawy mamy w ofercie już tylko 2 apartamenty o powierzchni 100 mkw. z widokiem na panoramę miasta w cenie od 18 800 brutto/mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Największe mieszkania w naszej ofercie to lokale czteropokojowe, które mają powierzchnie od 72 mkw. do 106 mkw. Aktualnie tego typu układy dostępne są w inwestycjach Apartamenty Przy Agorze 6 na warszawskich Bielanach, Warszawski Świt i Apartamenty Oszmiańska 20 na Targówku oraz Nadwiślańska Kaskada na Białołęce. Ceny większych mieszkań zaczynają się od 647 tys. zł.

Mariola Żak, dyrektor marketingu i sprzedaży Aurec Home

W drugim etapie Miasteczka Jutrzenki, który rozpoczęliśmy budować w tym roku największe mieszkania mają metraż od 88 mkw. do 90 mkw., a ceny kształtują się na poziomie od przeszło 884 tys. zł do ponad 918 tys. zł. Na terenie osiedla zaplanowaliśmy dużo zieleni, ławki solarne i platformy wypoczynkowe, a na dachach panele fotowoltaiczne, które pozwolą na oszczędzanie energii elektrycznej. Mieszkańcy będą mieli również możliwość realizacji swoich pasji ogrodniczych. Na patio zostaną umieszczone szklarnie, w których możliwa będzie uprawa kwiatów, ziół czy warzyw. Na terenie osiedla znajdą się dwie siłownie. Jedna zostanie w pełni przygotowana przez dewelopera wewnątrz budynku i przekazana do bezpłatnego korzystania dla mieszkańców, a druga powstanie na terenie patio.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

W Warszawie największe mieszkanie, jakie mamy w ofercie znajduje się w inwestycji Mój Ursus. To 95 metrowy lokal, który jest do kupienia w cenie ponad 844 tys. zł. W Gdańsku w projekcie Zajezdnia Wrzeszcz w sprzedaży znajduje się mieszkanie o powierzchni 122 mkw. w cenie 1 697 190 zł. W inwestycji Jagodno Domy we Wrocławiu lokal wielkości 104 mkw. jest natomiast do nabycia w kwocie 750 tys. zł.

Karolina Bronszewska, Marketing Manager Ronson Development

Największe mieszkania dostępne w naszej warszawskiej ofercie to pięciopokojowe apartamenty o powierzchni od 114 mkw. do 131 mkw. w inwestycji Nova Królikarnia do kupienia w cenie od 1 530 000 zł do 1 700 000 zł.

Duże, dwupoziomowe apartamenty z ogródkami są także dostępne w inwestycji Viva Jagodno we Wrocławiu. Mają powierzchnię od 71 mkw. do 115 mkw. i są dostępne w cenie od 524 tys. zł do 835 tys. zł. Ponadto, rodzinne metraże oferujemy w gotowej inwestycji Grunwald2 w Poznaniu. W sprzedaży zostały dwa lokale czteropokojowe o powierzchni 84 mkw. Ich ceny oscylują w granicach od 648 tys. zł do 655 tys. zł.

Takich powierzchni szukają przede wszystkim rodziny z dziećmi. Ich kryteriami wyboru są przede wszystkim dobra lokalizacja oraz komunikacja miejska, bliskość bazy edukacyjnej, ale też terenów zielonych. Uwzględniamy te potrzeby projektując nasze inwestycje. Nova Królikarnia powstała na terenie prywatnego parku. Viva Jagodno znajduje się w dzielnicy Jagodno, jednej z najprężniej rozwijających się we Wrocławiu, z licznymi ścieżkami rowerowymi, w pobliżu terenów rekreacyjnych. Grunwaldzka2 to natomiast gotowa inwestycja, świetnie skomunikowana z centrum miasta, blisko ważnego dla mieszkańców Lasu Marcelińskiego.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Największym mieszkaniem w naszej ofercie zlokalizowanym w granicach Poznania jest czteropokojowy apartament o powierzchni 93 mkw. na 14. piętrze wieżowca ST_ART Piątkowo. Są w nim dwie loggie, z których rozciąga się wspaniały widok na Poznań. Cena tego mieszkania to 730 tys. zł.

W podmiejskiej lokalizacji mamy natomiast odrobinę mniejsze, ale również przestronne czteropokojowe mieszkanie w etapie Zbrojowa w Osiedlu Księżnej Dąbrówki. To 82 metrowe mieszkanie charakteryzuje się bardzo czytelnym i funkcjonalnym układem, dającym możliwość świetnego wystrefowania między obszar dzienny i wypoczynkowy. Ma loggię i dwie łazienki. Można zakupić je w cenie 470 tys. zł.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Największe mieszkania w naszej ofercie to 102 metrowe lokale z antresolami w Osiedlu Łomianki. Ich ceny zaczynają się od 4 999 zł za mkw. Osiedle Łomianki to kameralna inwestycja zlokalizowana w Łomiankach pobliżu Warszawy i Kampinoskiego Parku Narodowego, kilka kilometrów od stacji metra Młociny. W centralnej części osiedla usytuowane jest zielone, rozległe miejsce do rekreacji z kolorowym placem zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Obniżenie stawek czynszowych umożliwiło wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Obecnie trwa realizacja drugiego i trzeciego etapu osiedla, których ukończenie planowane jest na drugi i trzeci kwartał 2021 roku.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Największe mieszkania w naszej ofercie znaleźć można w inwestycji Apartamenty Sowiniec. Apartamenty mają powierzchnię ponad 180 mkw. i można je kupić w cenie około 6300 zł/mkw. brutto. W inwestycji Lema II pozostał nam natomiast apartament o metrażu 121 mkw. w cenie 14 900 zł/mkw.

Klientom poszukującym większych przestrzeni proponujemy też mieszkania z ogródkami w inwestycji Zielone Mogilany. Lokale o powierzchni około 91 mkw. można w niej nabyć w cenie od 5900 zł do 6400 zł/mkw. Gotowe do odbioru mieszkania o metrażu od 60 mkw. oferujemy również w inwestycji Piasta Park oraz Lublańska Park. W tych projektach pozostały nam w sprzedaży głównie mieszkania trzypokojowe, które gwarantują przestrzeń w centrum miasta.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

W ramach luksusowej inwestycji Sol Marina oferujemy apartamenty o powierzchni blisko 90 mkw. z przynależnym do nich tarasem o powierzchni około 60 mkw., które dostępne są w cenie 2,2 mln zł brutto. Dla porównania w ramach innej naszej inwestycji Osiedle Pastelowe, zlokalizowanej na gdańskich Łostowicach mieszkanie o powierzchni 105 mkw. można kupić w kwocie od 633 tys. zł brutto.

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

W naszych inwestycjach dysponujemy przestronnymi apartamentami. Cieszą się one dużym zainteresowaniem klientów. Na chwilę obecną w inwestycji Kórnicka do kupienia jest przepiękny apartament o powierzchni 110 mkw. z widokiem na cały Poznań, który kosztuje 940 tys. zł.

Autor: dompress.pl