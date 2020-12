Jakie są świąteczno-noworoczne promocje na mieszkania?

Świąteczno-noworoczne promocje na mieszkania

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develii

W okresie okołoświątecznym skupiamy się przede wszystkim na finalizacji rozpoczętych już transakcji. Jednak na stronach internetowych poszczególnych inwestycji regularnie publikujemy listę mieszkań w promocji, w cenach obniżonych nawet o 500 zł/mkw. Co daje klientom kupującym mieszkania w naszych projektach oszczędność do 50 tys. zł.





Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Nasze promocje są dostępne w ramach dużej akcji Megarabaty. Oferujemy ponad 150 mieszkań z rabatami nawet do 85 tys. zł. W atrakcyjnych cenach mamy lokale w każdej inwestycji, na przykład trzypokojowe mieszkanie na warszawskim Bemowie, czy studio z balkonem w Wilanowie. Proponujemy rabaty w każdym osiedlu. W każdym lokalu oferujemy balkon lub taras, a także bezpłatny system Smart House. Do wyboru są też mieszkania z ogródkami. Mieszkańcom naszych osiedli zapewniamy liczne, innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wspierają ekologię i pozwalają zmniejszać koszty eksploatacyjne mieszkań.

Bardzo mocno wspieramy klientów także w obszarze procedur kredytowych. Mamy specjalne umowy z bankami, dzięki którym klienci mają łatwiejszy dostęp do kredytów i mniej procedur. Nasi klienci mogą być pewni, że eksperci pomogą im przejść przez procedury kredytowe. Pozwala to na szybką ścieżkę, ułatwiającą sprawne rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Małgorzata Ostrowska, Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W Osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach, którego budowa zakończy się w tym roku, do kupienia zostały już ostatnie mieszkania z garażem. Za drugi garaż klient zapłaci 50 proc. ceny. W inwestycji Willa Wiślana w warszawskim Tarchominie, która również w tym roku zostanie ukończona sprzedaliśmy już wszystkie mieszkania, ale zostało jeszcze kilka małych lokali usługowych. W ramach świątecznej promocji ich nabywcy otrzymają drugie miejsce postojowe gratis. Przy zakupie apartamentu w inwestycji Apartamenty inwestycyjne miejsce postojowe w podziemnym garażu również jest gratis. Apartamenty inwestycyjne w tym projekcie są funkcjonalnie urządzone i gotowe do zamieszkania. Składają się z salonu z aneksem kuchennym i łazienki, a większe mają też dodatkową sypialnię oraz telewizję satelitarną, Wi Fi i klimatyzację. W budynku jest reprezentacyjny hol i recepcja.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

W ramach aktualnych promocji przygotowaliśmy dla klientów rabat w wysokości od 5 tys. zł do 10 tys. zł. Otrzymają go osoby kupujące mieszkania w inwestycjach: Osiedle Pastelowe, Villa Neptun, Lazur Park, Nowe Rokitki oraz Osiedle Foresta. Z kolei osoby, które kupiły u nas mieszkanie i poleciły zakup znajomym dostają iRobota Roomba lub voucher Ikea o wartości 2,5 tys. zł. W wybranych inwestycjach proponujemy również dostęp do internetu na bardzo preferencyjnych warunkach. Planujemy też kolejne promocje.

Promocje i rabaty na wybrane mieszkania

Wojciech Dzioba, prezes zarządu TBV Investment

W okresie świątecznym we wszystkich, naszych inwestycjach wybrane mieszkania będą dostępne w promocji - Minus 200 zł za mkw. lokalu. Promocja będzie dotyczyła niektórych mieszkań i nie będą to tylko lokale o dużym metrażu.

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Tradycyjnie, jak w ubiegłych latach przygotowaliśmy świąteczne promocje we wszystkich inwestycjach będących w naszej ofercie, czyli w ST_ART Piątkowo, Apartamentach Koło Brzegu, a także na Osiedlu Księżnej Dąbrówki, w etapie Zbrojowa i Gościniec. Rabaty pozwalają zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a z taką kwotą można myśleć o wykończeniu pod klucz, do czego zachęcamy. Na elementy wyposażenia zamówione w naszej pracowni obowiązuje gwarancja, jakiej trudno szukać u niezależnych ekip wykończeniowych. Poza tym, w odniesieniu do wybranych mieszkań promocje obejmują również projekt wnętrza.

Sylwester Śniadecki, prezes firmy Śniadecki Development oraz Śniadecki Investment Group

Zapraszamy naszych obecnych i przyszłych klientów do kontaktu z doradcami ds. sprzedaży, którzy każdorazowo informują o bieżących promocjach. Obecnie w Osiedlu Tuleckim w Gowarzewie trwa promocja 20/80. To bardzo korzystny dla kupujących system finansowania zakupu mieszkania w szeregowcach, który wymaga wpłaty 20 proc. ceny przy podpisaniu umowy, a pozostałe 80 proc. jest regulowane dopiero przed odbiorem mieszkania.

Angelika Kliś, dyrektor zarządzająca ds. Sprzedaży i Marketingu w Atal

Strategią Atal jest transparentna i otwarta polityka cenowa. Dokładamy także starań, aby dopasować poziom cen adekwatnie do lokalizacji i standardu oferowanych lokali, co doceniają nasi klienci. Atrakcyjne programy i promocje oferujemy klientom przez cały rok. Są to między innymi korzystna oferta programów wykończeniowych czy bony na zakup materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych. Dodatkowe działania marketingowe koncentrujemy głównie wokół konkretnych inwestycji. Terminy poszczególnych akcji promocyjnych powiązane są zatem z cyklem sprzedaży poszczególnych projektów, a zbliżający się okres świąteczny oraz koniec roku są czynnikami mniej istotnymi w kontekście prowadzonych działań marketingowych. Już teraz mogę jednak zdradzić, że pod koniec roku zaproponujemy promocję skierowaną do klientów biznesowych i prywatnych inwestorów, która dotyczyć będzie gotowych lokali usługowych dostępnych m.in. w warszawskich inwestycjach.

Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group we Wrocławiu

Nasza grupa stawia na holistyczne podejście do branży nieruchomości i cały czas rozwija się nie tylko w sprzedaży apartamentów, ale w wykonawstwie i na rynku najmu. W 2020 roku w ramach grupy Angel Poland rozszerzyliśmy działalność o wykończenia pod klucz oraz kompleksowe zarządzanie nieruchomościami i to właśnie dla klientów zainteresowanych usługą zarządzania najmem długoterminowym, przygotowaliśmy dedykowaną ofertę specjalną. Osobom kupującym lokale mieszkalne w celach inwestycyjnych w naszych projektach zlokalizowanych w Krakowie i Wrocławiu dajemy opcję gwarantującą roczny przychód z najmu mieszkań. Wysokość kwot uzależniona jest od inwestycji, w której nabywają nieruchomość.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Jak co roku planujemy świąteczną promocję w naszych inwestycjach. W grudniu br. pokrywamy koszty umowy deweloperskiej. Warto dodać, że wszyscy, nasi klienci, bez względu na święta i okresy promocyjne otrzymują pakiet Aria Eco Smart. W jego ramach, mieszkańcy z dowolnego miejsca na ziemi ze smartfona lub komputera mogą sterować oświetleniem, regulować temperaturę, zarządzać instalacją alarmową oraz innymi funkcjami wpływającymi na komfort użytkowania mieszkania. Drugim ogniwem pakietu jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachach realizowanych budynków. Zielony prąd pozwala obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych o kilkadziesiąt procent. Dzięki temu i tak niskie opłaty w naszych osiedlach Natura w Wieliszewie oraz Łomiankach będą jeszcze niższe.

Specjalne świąteczno-noworoczne promocje na mieszkania

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Jak co roku przygotowujemy specjalne promocje świąteczno-noworoczne dla klientów. Na pewno w każdej z naszych warszawskich inwestycji klienci będą mogli liczyć na dodatkowe rabaty na mieszkania lub miejsca postojowe. Obecnie w sprzedaży mamy jeszcze ostatnie gotowe mieszkania i lokale usługowe w inwestycji Apartamenty Okopowa 59A na Woli oraz w pierwszym etapie osiedla Warszawski Świt na Targówku. W budowie i sprzedaży są dwa projekty na Bielanach tj. Apartamenty Przy Agorze 6 i Metro Park oraz inwestycja na Targówku – Apartamenty Oszmiańska 20.

Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Staramy się, aby nasza oferta, jak i wsparcie klientów w procesie decyzji zakupowych były atrakcyjne przez cały rok. Proponujemy indywidualne rabaty na wybrane mieszkania w inwestycji Atol w Gdańsku, która ma już pozwolenie na użytkowanie. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z takich usług, jak wykończenie mieszkania pod klucz, czy możliwość kontaktu z firmą zajmującą się zarządzaniem najmem. W przygotowaniu mamy również świąteczno-noworoczne promocje, które będą miłą niespodzianką dla klientów.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Koncentrujemy się na tym, by dostarczać na rynek bardzo dobry produkt w adekwatnej cenie. Wkładamy dużo pracy w wycenę lokali na etapie przygotowania inwestycji. Staramy się utrzymywać możliwie stabilne ceny w naszych projektach, stąd zarówno nagłe podwyżki jak i promocje są rzadko stosowane. Nie wykluczamy jednak, że w okresie świątecznym pojawi się kilka mieszkań w specjalnych cenach.

Prezenty przy zakupie mieszkania

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home

Świąteczno-noworoczne promocje mieszkaniowe to praktycznie już tradycja. Wielu deweloperów w roli Świętego Mikołaja oferuje w tym czasie przy zakupie mieszkania prezenty np. w formie voucherów do salonów wyposażenia wnętrz czy marketów budowlanych. Niektórzy idą dalej i proponują upusty na zakup mieszkania, rabat na miejsce postojowe lub komórkę lokatorską. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy w tym roku będziemy proponować klientom „świąteczne prezenty”, ale prosimy w tym celu śledzić naszą stronę internetową oraz fanpage na facebooku.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Nie planujemy specjalnych promocji świątecznych ani noworocznych, tym niemniej w przypadku części osiedli oferujemy klientom możliwość indywidulanej negocjacji cen. Kolejnym udogodnieniem są bezpłatne konsultacje z zewnętrznymi ekspertami finansowymi, którzy są do dyspozycji klientów w naszych biurach sprzedaży. To usługa, którą realizujemy głównie z myślą o osobach kupujących mieszkania na kredyt.

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Polityka firmy Jakon nie przewiduje wyjątkowych promocji z okazji różnych wydarzeń. Chcemy być uczciwi w stosunku do naszych stałych klientów, którzy korzystają z oferty poza takimi momentami. Nasze inwestycje są tak skrojone, aby każdy klient na każdym etapie znalazł dla siebie odpowiedni produkt w cenie adekwatnej do standardu oraz lokalizacji.

Autor: Dompress.pl