Zakup gruntu pod koniec roku - o czym trzeba wiedzieć?

Przede wszystkim, myśląc o zakupie gruntu, nie możemy wyłącznie skupiać się na jego atrakcyjności wizualnej – takie podejście bowiem może okazać się zgubne. Najistotniejszy czynnik, który powinniśmy uwzględnić w przypadku produktu inwestycyjnego, stanowi potencjał, czyli w tym przypadku wzrost wartości ziemi. Z pozoru każdy moment w roku jest dobry na zakup gruntu, jednak im bliżej 31 grudnia, tym pojawia się więcej przesłanek, które przemawiają właśnie za inwestycją w ziemię.

Zakup gruntu - kwestie podatkowe

Ważny czynnik, wpływający na decyzje zakupowe, stanowią podatki. Po pierwsze, planując inwestycję, trzeba wziąć pod uwagę kwestię odsprzedaży i związane z tym uwarunkowania prawno-podatkowe.





Od momentu zakupu działki musi minąć minimum 5 pełnych lat kalendarzowych (styczeń-grudzień), abyśmy mogli odsprzedać ją bez konieczności uiszczenia podatku dochodowego – wyjaśnia Jakub Węglarski, Dyrektor Marketingu Rodzinne Inwestycje. – Lepiej więc dokonać zakupu przed końcem roku. Jeśli zrobimy to w styczniu, a będziemy chcieli maksymalizować własne zyski i nie musieć odprowadzać podatku, w rzeczywistości ten 5-letni okres będziemy liczyć od 1 stycznia kolejnego roku (2022). W takim przypadku ze spieniężeniem nieruchomości będziemy musieli poczekać niemal 6 lat zamiast pięciu.

Koniec roku ze względów podatkowych istotny jest również dla przedsiębiorców, budżetujących i podsumowujących własne wyniki finansowe. Dla tych, którym zostały wolne środki i chcieliby ulokować je w stabilnej inwestycji, jaką stanowi ziemia, oczywistym plusem jest możliwość odliczenia kosztów zakupu takiej nieruchomości, a także podatku VAT.

Przed noworoczną korektą, z myślą o dalszych inwestycjach na działce

Grudzień to również doskonały moment na uzyskanie lepszej ceny przed styczniową korektą związaną z systematycznym wzrostem wartości gruntów.

Wiele różnorodnych czynników wpływa na to, że grudzień jest doskonałym momentem na zakup gruntu. Jeśli planujemy finansowanie ziemi przy wsparciu banku, to również w tym przypadku koniec roku jest najkorzystniejszym momentem, ze względu na tendencję banków do obniżania kosztów kredytów hipotecznych– doradza Jakub Węglarski. – Dodatkowo, grudzień to optymalny czas zakupu, jeżeli na działce planujemy kolejne inwestycje. Poza sezonem bowiem łatwiej i sprawniej uzyskamy pozwolenia. Będziemy mieć czas na zaplanowanie i przygotujemy się do rozpoczęcia budowy w sezonie wiosenno-letnim – wyjaśnia.

Czynniki pandemiczne a zakup działki

Obecnie koronnym argumentem za stabilnym i bezpiecznym lokowaniem pieniędzy jest sytuacja ekonomiczna i rosnąca inflacja. Założenie lokaty bankowej po tegorocznych obniżkach stóp procentowych i spadającej wartości pieniądza oznacza straty. Z kolei inwestowanie na giełdzie niesie za sobą wysokie ryzyko inwestycyjne i możliwość utraty zainwestowanych środków.

Ziemia natomiast jest stabilnym instrumentem finansowym, który – jak pokazują doświadczenia historyczne – zazwyczaj nie poddaje się kryzysowi ekonomicznemu, co odzwierciedlają również tegoroczne dane rynkowe tj. wzrost popytu i wartości, pomimo panującej pandemii.

Wraz z oznakami wiosny zawsze rośne zainteresowanie działkami i związanym z nimi wypoczynkiem, a w trakcie pandemii można spodziewać się wzmożonego i stale rosnącego zainteresowania ziemią – tłumaczy Jakub Węglarski, Dyrektor Marketingu Rodzinne Inwestycje. – Jak pokazały tegoroczne doświadczenia, Polacy weekendy i wakacje spędzali głównie w kraju, chętnie na własnej działce, stanowiącej swoisty azyl. Dostrzegli, jak ważne dla własnego zdrowia może być posiadanie choćby kawałka gruntu. Zauważyliśmy również, że ziemia stanowi idealne zabezpieczenie posiadanego kapitału. Sezon na grunty trwa. Pandemia, jak widać, nie ustępuje, co z dużą dozą prawdopodobieństwa oznacza wzrost popytu, czego następstwem jest wzrost cen. Zauważalnej korekty cen ziemi spodziewajmy się już w drugim kwartale 2021 – dodaje.

Z końcem roku warto więc pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym w postaci działki, która pozwala ochronić i pomnożyć posiadany kapitał. Dodatkowo, swobodne spędzanie czasu poza miastem i relaks na łonie natury, przełoży się z pewnością na poczucie prywatności i swobody w tak trudnych, pełnych ograniczeń czasach. Coraz więcej osób będzie dążyć do posiadania własnej działki, która jest synonimem wolności nie tylko finansowej, ale również tej życiowej i mentalnej. Zwróćmy uwagę na fakt, że coraz więcej doradców finansowych rekomenduje posiadanie gruntu, będącego niejako podstawą portfela inwestycyjnego i zabezpieczeniem pozostałych aktywów.

Więcej informacji o inwestycjach w grunty:

www.rodzinneinwestycje.pl

www.grunttoziemia.pl

****

Universe Properties Group Rodzinne Inwestycje, właściciel marki Rodzinne Inwestycje, to lider rynku, dostarczający produkty inwestycyjne w postaci unikalnych gruntów o wysokim potencjale wzrostu wartości. Szeroka oferta firmy kierowana jest do klientów o zróżnicowanych oczekiwaniach. Rodzinne Inwestycje w swoim portfelu produktowym posiadają grunty sprawdzone, zakupione wcześniej na własny rachunek, co zdejmuje z inwestorów możliwe ryzyka oraz obowiązki związane z zakupem ziemi. Podpisanie aktu notarialnego to dopiero pierwszy etap współpracy, w którym firma zobowiązuje się m.in. do obsługi pielęgnacyjnej i rozwojowej zakupionego przez Inwestora gruntu, co ma na celu szybszy wzrost wartości produktu.