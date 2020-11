Standard deweloperski - co oznacza i dlaczego nie zawsze to samo?

Co to jest standard deweloperski?

Standard deweloperski, czyli stan realizacji lokalu mieszkalnego, za jaki nabywca płaci i jaki obowiązuje na rynku pierwotnym w chwili przekazania mu go przez dewelopera do eksploatacji, jest pojęciem umownym, które w żaden sposób nie jest unormowane ani zdefiniowane. Dlatego zawsze należy zwracać uwagę na zapisy prospektu informacyjnego, który obowiązkowo musi zawierać przedmiotową charakterystykę.

Oczywiście sam rynek wypracował niepisaną definicję stanu deweloperskiego, która w dużym przybliżeniu stanowi umowną normę, szeroko praktykowaną przez branżę deweloperską. Co więcej, obok standardu deweloperskiego określanego jako podstawowy, wyróżnia się też standard deweloperski podwyższony, który również jest pojęciem w pełni umownym.





Standard deweloperski podstawowy

Mieszkanie z rynku pierwotnego, oddane nabywcy do eksploatacji w standardzie deweloperskim podstawowym, spełniającym warunki prawa budowlanego wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, musi być wyposażone w drzwi wejściowe, okna PCV, parapety wewnętrzne z konglomeratu, parapety zewnętrzne, otynkowane ściany, wylewkę betonową na podłogach, instalację elektryczną (gniazdka elektryczne, punkty oświetlenia, okablowanie TV plus Internet, domofon), instalację wentylacyjną, doprowadzone przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej, balustrady balkonowe ze stali zwykłej, grzejniki oraz piec dwufunkcyjny w przypadku ogrzewania gazowego.

Standard deweloperski podwyższony

Z kolei pod pojęciem standardu deweloperskiego podwyższonego kryje się cały szereg dodatkowych opcji wykończenia, a także oferowania elementów standardu podstawowego wykonanych z wyższej klasy materiałów. Lista takich pozycji może być bardzo długa, ale najczęściej występujące tu możliwości szerszego wyboru to: ściany wykończone w gładzi gipsowej i pomalowane na biało, parapety wewnętrzne z kamienia naturalnego (marmur/granit), wysokiej klasy drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, instalacja domu inteligentnego, balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej, ogrzewanie podłogowe, okna 3-szybowe, drewniana stolarka okienna, zewnętrzne rolety antywłamaniowe.

Oczywiście powyższy katalog standardu deweloperskiego podwyższonego nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Poza tym wybrane z wymienionych opcji mogą w przypadku różnych deweloperów i inwestycji występować już w wersji podstawowej. Dlatego też dokładne przestudiowanie prospektu informacyjnego pod omawianym względem jest bardzo ważne. Standard deweloperski mieszkania, w zależności od katalogu oferowanych opcji, dość silnie stymuluje bowiem cenę ofertową nowego lokum z racji istotnych różnic w kosztach ponoszonych przez samego dewelopera. Ażeby więc dokonać optymalnego wyboru, należy zestawić oferowany wariant stanu wykończenia lokalu w momencie przekazania z możliwą do wynegocjowana ceną transakcyjną.