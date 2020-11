Ile kosztują najtańsze mieszkania trzypokojowe?

Mieszkania trzypokojowe - gdzie i za ile?

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develii

Na cenę mieszkania wpływa wiele czynników, m.in. lokalizacja i standard inwestycji czy powierzchnia lokalu. Ceny mieszkań trzypokojowych o powierzchni 50-55 mkw. kształtują się na poziomie 310 tys. zł - 320 tys. zł w inwestycjach Słoneczne Miasteczko w Krakowie oraz Świętokrzyska Park w Gdańsku, a 400 tys. zł w osiedlach Między Parkami we Wrocławiu oraz Ceglana Park w Katowicach. W inwestycji Mała Praga w Warszawie ceny mieszkań trzypokojowych zaczynają się natomiast od 500 tys. zł.





Angelika Kliś, dyrektor zarządzająca ds. Sprzedaży i Marketingu w Atal

Najtańsze, trzypokojowe mieszkanie aktualnie dostępne jest w łódzkiej inwestycji Chojny Park IV. Lokal o powierzchni 56 mkw. z balkonem kosztuje zaledwie 316 594 zł. W warszawskiej ofercie najtańszy lokal z trzema pokojami znaleźć można w inwestycji Apartamenty Ostródzka. Ma nieco ponad 60 mkw. oraz balkon i kosztuje 402 611 zł.

We Wrocławiu za 353 653 zł kupić można liczące 52 mkw. mieszkanie w osiedlu Nowe Miasto Jagodno, a w Poznaniu za 368 406 zł można nabyć lokal o podobnym metrażu w projekcie Atal Warta Towers.

W trójmiejskiej ofercie najtańsze trzypokojowe mieszkanie dostępne jest w inwestycji Atal Bosmańska za 381 150 zł. To parterowy lokal wielkości 54 mkw. wraz z ogródkiem o pow. 45 mkw.

W aglomeracji śląskiej mamy trójkę w gliwickim osiedlu Apartamenty Karolinki o powierzchni 54 mkw. z przestronnym balkonem oraz miejscem garażowym, która kosztuje zaledwie 348 044 zł. W Krakowie natomiast najtańsze mieszkanie dostępne jest w projekcie Atal Kliny Zacisze. To wykończony pod klucz lokal o powierzchni 48 mkw. wraz z balkonem, który można kupić za 348 tys. zł.

Gdzie można kupić najtańsze mieszkanie trzypokojowe?

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W 27. piętrowym, prestiżowym wieżowcu Hanza Tower w centrum Szczecina, którego budowa właśnie dobiega końca, najtańsze mieszkanie trzypokojowe o powierzchni prawie 70 mkw. oferujemy w cenie 758 633 zł. Najtańsza trójka w inwestycji premium Bliska Wola Tower w Warszawie o metrażu 52 mkw. kosztuje 572 tys. zł.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

W Warszawie w osiedlu Essentiel Talarowa mamy w sprzedaży trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 51 mkw. w cenie 399 tys. zł. We Wrocławiu w inwestycji Zajezdnia Wrocław lokal o metrażu 53 mkw. kosztuje 422 300 zł, a w Poznaniu w Soleil de Malta trzy pokoje wielkości 51 mkw. można kupić za 413 500 zł

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Najtańsze mieszkania trzypokojowe oferujemy w inwestycji Wolne Miasto w Gdańsku, gdzie lokal o powierzchni 74 mkw. mamy w cenie 7070 zł/mkw. W projekcie Moja Północna w Warszawie trzypokojowe mieszkanie o metrażu 70 mkw. dostępne jest w cenie 7850 zł/mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

inwestycje na terenie Warszawy. Jesteśmy obecni na Woli, Bielanach i Targówku. Najtańsze mieszkania trzypokojowe z naszej oferty można znaleźć na Targówku w najnowszym etapie inwestycji Warszawski Świt położonej przy ulicy Poborzańskiej. Lokal o powierzchni 57 mkw. kosztuje 449 tys. zł.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Najtańsze mieszkania trzypokojowe mamy w ofercie naszej, warszawskiej inwestycji Omulewska 26.

Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Najtańsze mieszkania trzypokojowe oferujemy w inwestycji Atol w Gdańsku. Cena za metr kwadratowy wynosi nieco ponad 9,8 tys. zł. Lokale mają powierzchnię 82 mkw.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

W Warszawie najtańsze mieszkania trzypokojowe mamy w inwestycji Osiedle Życzliwa Praga. Ceny zaczynają się od 7700 zł/mkw. za mieszkanie o metrażu 55 mkw. We Wrocławiu w projekcie Uroczysko III 49 metrową trójkę można kupić w kwocie 7300 zł/mkw. W gdańskim osiedlu Więcej lokal o powierzchni 58 mkw. mamy w sprzedaży za 6200 zł/mkw., a w osiedlu Stacja Nowy Gdańsk mieszkanie wielkości 50 mkw. jest do nabycia za 6960 zł/mkw.

Tomasz Karpiel, dyrektor operacyjny Angel Poland Group

Najtańsze trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 67 mkw. we Wrocławiu oferujemy w inwestycji Angel City Wrocław w cenie 717 tys. zł. W Krakowie trójka o metrażu 73 mkw. w projekcie Angel Green kosztuje 850 tys. zł.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

W inwestycji Osiedle Łomianki ceny najtańszych mieszkań trzypokojowych zaczynają się od 4870 zł/mkw. Są to dwupoziomowe mieszkania z antresolami. To przytulne i ekologiczne osiedle w bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego, zlokalizowane jedynie 4 km. do stacji metra Młociny z rozwiązaniami ARIA Eco Smart, inteligentnymi systemami sterowania instalacjami oraz zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Wkrótce do sprzedaży trafi też Nowe Osiedle Natura 2 w Wieliszewie, w którego ofercie nie zabraknie mieszkań trzypokojowych.

Sylwester Śniadecki, prezes firmy Śniadecki Development oraz Śniadecki Investment Group

Oferta Śniadecki Development obejmuje m.in. zabudowę szeregową w Osiedlu Tuleckim w Gowarzewie, gdzie na parterach znajdują się właśnie trzypokojowe mieszkania. Mają one powierzchnię 62 mkw. i przynależy do nich taras oraz ogród. Ceny mieszkań zaczynają się od 299 tys. zł.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Mieszkania trzypokojowe oferujemy we wszystkich naszych inwestycjach. Najtańsze takie lokale proponujemy w osiedlu Nowe Rokitki koło Tczewa, gdzie lokal o metrażu ponad 65 mkw. można kupić za 340 tys. zł brutto. Blisko 50 metrowe mieszkania w inwestycji Lazur Park na Wyspie Sobieszewskiej można natomiast nabyć w cenie od 460 tys. zł brutto. W gdańskim osiedlu Pastelowe mamy w sprzedaży duże trójki liczące ponad 105 mkw. powierzchni, które są w sprzedaży za około 550 tys. zł brutto. W nieco wyższych cenach lokale trzypokojowe oferujemy również w osiedlu Foresta w Gdańsku (649 tys. zł brutto za ponad 77 mkw.), Villa Neptun na Wyspie Sobieszewskiej (686 tys. zł brutt za 58 mkw.) czy w prestiżowym kompleksie Sol Marina zlokalizowanym przy nabrzeżu Martwej Wisły (poniżej 900 tys. zł brutto za ponad 52 mkw.).

Jakub Orski z biura sprzedaży dewelopera WPBM Mój Dom S.A.

Jesteśmy deweloperem wrocławskim i tego rynku dotyczy nasza oferta. Najtańsze trójki kosztują u nas 409 883 zł (7110 zł/mkw.). Są to mieszkania o powierzchni ponad 57 mkw. w inwestycji Nova Stoczniova na Zakrzowie. W lokalach jest pokój z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, łazienka oraz balkon o powierzchni prawie 8,5 mkw. Za nieco wyższą kwotę, 431 695 zł w tej samej inwestycji nabywcy otrzymają lokal trzypokojowy z ponad 60 metrowym, przydomowym ogródkiem.

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Obecnie realizujemy inwestycje w trzech atrakcyjnych lokalizacjach na terenie Warszawy: Mokotów, Gocław oraz pogranicze Żoliborza i Bielan. W drugim etapie mokotowskiego osiedla Holm House dostępne mamy wyjątkowe mieszkania zlokalizowane na wyższych piętrach, o powierzchni od 60 do 116 mkw. W trzecim etapie Osiedla Mickiewicza posiadamy w ofercie lokale, z których mieszkańcy będą mogli podziwiać widok pięknie zachowanego starodrzewia, a także spokojnie wypoczywać na tarasie umieszczonym od wewnętrznej strony patio. Dostępne lokale można znaleźć w przedziale od 68 do 133 mkw.

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Posiadamy bardzo szeroki wachlarz inwestycji w wielu rejonach kraju. Każda z nich charakteryzuje się inną lokalizacją, standardem, stopniem zaawansowania. Działamy zarówno w wielkich ośrodkach miejskich jak Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, jak i w mniejszych miejscowościach typu Wolsztyn, Buk, czy Opalenica. W każdej z nich posiadamy mieszkania jedno, dwu, trzy lub czteropokojowe.

Autor: Dompress.pl