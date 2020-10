Najważniejsze dokumenty przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego, które musisz przeanalizować

Lektura obowiązkowa, czyli prospekt informacyjny ponad wszystko

Krążące w sieci setki poradników bezpiecznego kupna mieszkania na rynku pierwotnym zazwyczaj rekomendują czasochłonne sprawdzanie dokumentów dotyczących inwestycji jak i samego dewelopera. I tak w Krajowym Rejestrze Długów doradzają sprawdzenie zadłużenia firmy, następnie księgę wieczystą nieruchomości pod kątem własności i ewentualnych obciążeń, plan zagospodarowania przestrzennego, czy wreszcie fakt posiadania przez przedsiębiorcę pozwolenia na budowę.

Tymczasem wg portalu z ofertami nowych nieruchomości - RynekPierwotny.pl, wszystkie bez wyjątku konieczne do zweryfikowania dewelopera oraz inwestycji informacje zawiera prospekt informacyjny. Jest to absolutnie najważniejszy z dokumentów, jakie należy w pierwszym rzędzie starannie przestudiować przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie lokum z pierwszej ręki. Stanowi on bowiem najpierw podstawę zapisów umowy deweloperskiej, a finalnie zostaje jej załącznikiem, mającym zagwarantować nabywcy wywiązanie się dewelopera z przyjętych zobowiązań.





Prospekt prezentowany jest w przejrzystej formie tabelarycznej, gdzie poszczególne rubryki zawierają uporządkowaną wg. ustawowego klucza wiedzę podzieloną na dwie zasadnicze części: pierwszą - ogólną i drugą - indywidualną.

Część ogólna jest jednolita dla całego przedsięwzięcia deweloperskiego i prezentuje dane dotyczące samego dewelopera i jego sytuacji prawno-finansowej, dotychczasowych jego dokonań, a następnie informacje odnoszące się do przedmiotowej nieruchomości i realizowanej w jej ramach inwestycji. Znajdą się tu więc m.in. informacje z księgi wieczystej nieruchomości, pozwolenia na budowę, terminy i harmonogram inwestycji, dane dotyczące rachunków powierniczych czy warunki odstąpienia od umowy.

Tabela, na którą potencjalny nabywca mieszkania deweloperskiego powinien zwrócić w części pierwszej prospektu informacyjnego szczególną uwagę, jest ta zawierająca informacje na temat głównie infrastrukturalnych inwestycji przewidzianych do realizacji w promieniu 1 km od budowanego osiedla, którego prospekt dotyczy.

Nie mniej ważna jest także część druga prospektu informacyjnego, a więc ta indywidualna, dedykowana poszczególnym, konkretnym lokalom czy domom. Znajdziemy tu m.in. parametry i opis tych lokali, ich ceny, usytuowanie, charakterystykę rozkładu pomieszczeń, standardy wykończenia, liczbę kondygnacji i lokali w budynku, doprowadzone media, czy dostęp do drogi publicznej. Całość ma obrazować załączony rzut kondygnacji z przedmiotowym lokalem mieszkalnym, a uzupełniać wzór umowy deweloperskiej do wglądu.