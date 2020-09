Jaki metraż mają największe mieszkania deweloperskie? Ile kosztują?

Paweł Ruszczak, p.o. prezesa Develii

W większości naszych projektów dostępne są duże mieszkania, co wynika z chęci zaproponowania klientom jak najszerszej oferty. Siłą rzeczy, więcej dużych mieszkań znajduje się w projektach dedykowanych docelowym mieszkańcom, jak na przykład Między Parkami we Wrocławiu, a mniej w projektach, gdzie nabywcami są głównie klienci inwestycyjni, jak Bastion Wałowa w Gdańsku. W zależności od inwestycji, największe mieszkania w naszej ofercie mają powierzchnie do 120 mkw. Często przynależy do nich duży ogródek lub taras. Dobrym przykładem są wcześniej wspomniane już projekty - osiedle Między Parkami we Wrocławiu i Ceglana Park w Katowicach, gdzie dostępne są duże mieszkania o powierzchni 110-120 mkw. z 40-50 metrowym tarasem w cenie od 830-850 tys. zł.





Zbigniew Juroszek, prezes Atal

We wrocławskiej ofercie mamy w sprzedaży mieszkania o dużych metrażach w inwestycji Atal Nowe Miasto Różanka. Największy lokal o powierzchni 112 mkw. z tarasem liczącym ponad 49 mkw. kosztuje 1 148 425 zł. We Wrocławiu w projekcie Nowe Miasto Jagodno największe lokale mają metraż ponad 100 mkw. z tarasami o łącznej powierzchni 23 mkw. można je kupić w cenie 663 990 zł. W osiedlu Atal City Square mieszkania wielkości 131 mkw. z balkonami o łącznej powierzchni przeszło 18 mkw. oferujemy w cenie 1 189 580 zł.

W Warszawie największe dostępne mieszkanie ma wielkość 130 mkw. z balkonem liczącym 26 mkw. jest w cenie ponad 1 050 000 zł. Największy lokal, jaki mamy w sprzedaży w Trójmieście to liczące 100 mkw. mieszkanie z dwoma balkonami o powierzchni blisko 13 mkw. w inwestycji Atal Bosmańska w cenie 6 700 zł/mkw.

W katowickiej inwestycji Sokolska 30 Towers w sprzedaży mamy apartament na przedostatnim piętrze o powierzchni 124 mkw. w cenie 9 000 zł/mkw. Największe dostępne mieszkanie w Poznaniu znaleźć można w ofercie inwestycji Apartamenty Dmowskiego. Ma blisko 100 mkw. i przynależy do niego taras o powierzchni 75 mkw. Lokal oferowany jest w kwocie 757 458 zł.

W Łodzi jest to lokal w drugim etapie osiedla Nowe Miasto Polesie o powierzchni ponad 105 mkw. wraz z liczącym 33 mkw. tarasem, który jest do nabycia w cenie 5700 zł/mkw. W Krakowie to mieszkanie w projekcie Atal Residence Zabłocie III o metrażu 113 mkw. i balkonach liczących łącznie 10 mkw. do kupienia w cenie 10 500 zł/mkw.

Obserwujemy tendencję wzrostu popytu na największe mieszkania i apartamenty. Z oferty szybko znikają szczególnie te lokale, do których przynależą przestronne tarasy.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W prestiżowej inwestycji osiedle Nowe Tysiąclecie w Katowicach, której budowa zakończy się w październiku tego roku, największy lokal usytuowany jest na 11 kondygnacji w budynku. Oferuje piękny widok na panoramę miasta. Mieszkanie o powierzchni przeszło 137 mkw. z prawie stumetrowym tarasem można nabyć w cenie 1 120 193 zł.

Największy dostępny apartament w inwestycji Hanza Tower w centrum Szczecina znajduje się na przedostatnim 25. piętrze w budynku i ma powierzchnię ponad 221 mkw. Rozpościera się z niego panoramiczny, spektakularny widok na zachodnią, północą i wschodnią stronę miasta. Cena apartamentu to 15 950 zł za mkw., co daje łączną sumę 3 525 747 zł. Na ostatnim, 27. piętrze wieżowca znajduje się taras widokowy. Zakończenie budowy tego obiektu zaplanowane jest na koniec grudnia br.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Największe apartamenty oferujemy na warszawskim Wilanowie. W sprzedaży mamy tam mieszkania o powierzchni 127 mkw. z dużymi tarasami o metrażu 46 mkw. W pełnym pakiecie, z garażami i komórką lokatorską są do kupienia w cenie około 2 mln zł.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

W inwestycji Wileńska Express na warszawskiej Pradze mamy w ofercie apartament premium o powierzchni 170 mkw. z tarasem i balkonem. W osiedlu Villa de Charme na Bemowie można kupić domy z podziemnymi garażami i ogródkami o metrażu 162 mkw. z ogrodem. w inwestycji Grochowska 230 na Pradze mamy natomiast kilkupokojowy apartament o wielkości 116 mkw. z tarasem.

W projekcie Centreville położonym na wrocławskim Nadodrzu do kupienia jest luksusowy apartament dwupoziomowy o wielkości 140 mkw. z trzema tarasami, wychodzącymi na różne strony świata, w tym jednym zielonym. W Poznaniu w projekcie Soleil de Malta położonym tuż przy kultowej, poznańskiej Malcie oferujemy z kolei lokal o powierzchni 128 mkw. z ogrodem.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W Apartamentach Przy Arsenale w Śródmieściu Warszawy największy apartament, który mamy w sprzedaży ma 103 mkw. i dwa tarasy o łącznej powierzchni 60 mkw. W inwestycji Moja Północna na warszawskim Tarchominie największy dostępny lokal ma metraż 71 mkw. i balkon o powierzchni blisko 8 mkw.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Prowadzimy aktualnie sprzedaż mieszkań w sześciu inwestycjach na terenie Warszawy. W każdej z nich do kupienia są jeszcze większe mieszkania z dużymi balkonami lub tarasami, albo ogródkami przy lokalach usytuowanych na parterze budynków. Przykładowo, w gotowej inwestycji Apartamenty Okopowa 59A na Woli największe apartamenty mają powierzchnię 110 mkw. i 113 mkw. Ich ceny zaczynają się od 12 210 zł/mkw. Z kolei na Targówku ostatnie duże mieszkanie o powierzchni ponad 99 mkw. można kupić w kwocie 905 tys. zł.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Największe mieszkania, jakie mamy w ofercie są do nabycia w inwestycji Na Bielany w Warszawie. W tym projekcie w sprzedaży jest np. lokal o powierzchni ponad 98 mkw. z dwoma tarasami o metrażu przeszło 27 mkw. i 11 mkw.

Emil Basta z biura sprzedaży dewelopera WPBM Mój Dom S.A.

W WPBM Mój Dom S.A. mamy otwartą politykę cenową. Ceny wszystkich mieszkań są widoczne na naszej stronie internetowej. Nasze, największe mieszkania klienci znajdą w Bulwarze Drobnera. Wyjątkowej, kameralnej inwestycji z widokiem na Ostrów Tumski, Uniwersytet i Wyspę Słodową. Znajdują się tu apartamenty o powierzchni od 135 mkw. do 306 mkw., nawet 7-pokojowe. Przynależą do nich rozległe balkony i tarasy, największe o metrażu 60 mkw. Ponad 90-metrowe, wolne mieszkania mamy również w inwestycjach Pixel House i Osiedle nad Odrą. Mieszkania posiadają zarówno taras, jak i balkon. W Rezydencji Staromiejskiej położonej na Starym Mieście jest także dostępne jedno mieszkanie o powierzchni 93 metrów ze spektakularnym, 140-metrowym tarasem okalającym praktycznie cały lokal.

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Największe lokale o powierzchni około 102 mkw. pozostały jedynie w Osiedlu Łomianki. Są to dwupoziomowe mieszkania z antresolami i tarasami, których ceny wahają się od 499 tys. zł do 543 tys. zł. To przytulne i ekologiczne osiedle zlokalizowane 4 km do stacji metra Młociny, w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego, z rozwiązaniami ARIA Eco Smart, inteligentnymi systemami sterowania instalacjami oraz zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Tak w skrócie można scharakteryzować Osiedle Łomianki. W Nowym Osiedlu Natura II w Wieliszewie największe mieszkania będą miały powierzchnię 76 mkw.

Karolina Guzik, manager ds. sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Mieszkanie z największym metrażem w naszej ofercie znajduje się w osiedlu Jaśminowy Mokotów i mierzy 140 mkw. Jaśminowy Mokotów to osiedle zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach ponadczasowych, w bliskim kontakcie z przyrodą, gdzie architektura i zieleń w naturalny sposób się uzupełniają. Dzięki temu powstała bezpieczna i przyjazna przestrzeń do życia. Z uwagi na niezwykle funkcjonalny rozkład mieszkania i spokojny charakter osiedla jest to doskonała opcja dla rodzin z dziećmi. W ofercie mamy również mieszkania z własnym ogródkiem.

Osoby poszukujące mieszkania z dużym metrażem znajdą je również na warszawskich osiedlach Holm House (133 mkw.) oraz Mickiewicza (116 mkw.). Oba mieszkania usytuowane są na najwyższych piętrach budynków, a elementem dopełniającym przestronne, słoneczne przestrzenie są duże tarasy, które mogą posłużyć lokatorom za prywatny ogródek w mieście. Ceny mieszkań ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego osiedla oraz dobierane do aktualnych czynników rynkowych.

Sebastian Barandziak, Prezes Zarządu Dekpol Deweloper

Duże mieszkania liczące powyżej 100 mkw. oferujemy w dwóch gdańskich osiedlach - Pastelowe i Foresta. Wszystkie lokale mają ogródek, balkon lub taras. W osiedlu Pastelowe, zlokalizowanym w gdańskich Łostowicach przy ulicy Pastelowej, mieszkania tej wielkości dostępne są w kwocie około 530 tys. zł. Z kolei czteropokojowe lokum w osiedlu Foresta, zlokalizowane w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej w dzielnicy Piecki-Migowo, nazywanej też Moreną, mamy w sprzedaży w cenie od 980,5 tys. zł brutto.

