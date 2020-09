Ile kosztuje miejsce postojowe w nowym osiedlu?

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Ceny miejsc postojowych różnią się w zależności od ich rodzaju. Od tego, czy jest to miejsce w hali garażowej, czy przed budynkiem, z komórką, czy jest to miejsce rodzinne na dwa samochody, albo zlokalizowane na platformie. Duży wpływ na cenę ma również sam projekt, jego lokalizacja, wysokość wskaźnika miejsc postojowych, czyli liczba wymaganych miejsc postojowych na jedno mieszkanie, który waha się od 0,5 do 1,7 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Najtańsze miejsca postojowe są do nabycia w kwocie 20 tys. zł w inwestycji Słoneczne Miasteczko, a najdroższe kosztują ponad 40 tys. zł.





Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

W naszych inwestycjach miejsca postojowe zewnętrzne są do nabycia w cenie od 10 tys. zł. Miejsca parkingowe w podziemnych halach garażowych są już droższe. Na przykład w naszej pruszkowskiej inwestycji Stacja Centrum miejsce garażowe kosztuje 30 tys. zł, a dwa zakupione do jednego mieszkania kosztują 40 tys. zł. Miejsce garażowe w inwestycji Willa Wiślana na warszawskiej Białołęce to wydatek rzędu 31 tys. zł. W Osiedlu Bliska Wola w Warszawie miejsca postojowe są w cenie od 55 tys. zł do 69 tys. zł, w Hanza Tower w centrum Szczecina są do nabycia w kwocie 82,8 tys. zł. W inwestycji Osiedle Gościnne na granicy Poznania, należące do mieszkania dwa miejsca postojowe w hali garażowej pod budynkiem oferujemy w cenie mieszkania. Miejsca w hali garażowej w osiedlu Nowe Tysiąclecie w Katowicach kosztują 29 tys. zł.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Ceny zewnętrznych miejsc postojowych, dostępnych w wybranych inwestycjach zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych. Miejsca w garażach podziemnych to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Wszystkie nasze inwestycje mają wielostanowiskowe, podziemne hale garażowe, co jest dziś absolutną koniecznością. Znajdują się one m.in. w projekcie Jagiełły 6, Centreville, Zajezdnia Wrocław, Grochowska 230 i poznańskim Soleil de Malta. Tak ceny mieszkań, jak i ceny miejsc postojowych różnią się w zależności od miasta i mieszczą w przedziale od około 15 tys. zł do 50 tys. zł.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Cena miejsca zależy przede wszystkim od lokalizacji inwestycji. W segmencie popularnym w Warszawie jest to 30-40 tys. Za miejsce w garażu w apartamentach Przy Arsenale trzeba natomiast zapłacić już 95 tys. zł ze względu na ich ograniczoną ilość.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Ceny pojedynczych miejsc postojowych w naszych inwestycjach zaczynają się od około 30 tys. zł a kończą na około 50 tys. zł.

Agnieszka Jaworska-Goździewska, Marketing i PR Manager w Nickel Development

Ceny miejsc postojowych, będących w naszej aktualnej ofercie kształtują się w przedziale od 5 tys. zł do 49 tys. zł brutto w zależności od inwestycji i ewentualnego dodatkowego wyposażenia.

Magdalena Gąsienica-Samek, p.o. dyrektor marketingu Red - Real Estate Development

Ceny miejsc postojowych, podobnie jak ceny mieszkań różnią się w zależności od miasta, lokalizacji w mieście i standardu budynku. W naszym warszawskim osiedlu Forest Homes miejsca postojowe oferujemy w cenie domu szeregowego. Każdy dom ma garaż oraz przynajmniej jedno zewnętrzne miejsce postojowe. W poznańskim Red Parku miejsca parkingowe w garażu podziemnym kosztują 20 tys. zł, natomiast we wrocławskiej Nowej Papierni, głównie ze względu na lokalizację w pobliżu ścisłego centrum, są wyższe.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg SA.

W naszych projektach ceny miejsc postojowych w garażu wynoszą średnio 30 tys. zł.

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Miejsca postojowe w inwestycji Osiedle Natura w Wieliszewie kosztuje 11 tys. zł, a w Osiedlu Łomianki jedynie 9,5 tys. zł. Warto dodać, że w niektórych naszych osiedlach planujemy realizację stanowisk ładowania samochodów elektrycznych.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Miejsca postojowe w naszych inwestycjach oferujemy w cenie od 19,9 tys. zł do 30 tys. zł brutto.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Cena miejsca postojowego uzależniona jest od miasta i lokalizacji. Dla przykładu, w Warszawie zw cenie 26,6 tys. zł oferujemy miejsca parkingowe w osiedlach Miasto Moje i Tulip Wilanów, a w projekcie Ursus Centralny można je kupić w kwocie 31 tys. zł. W prestiżowym, wrocławskim osiedlu Vitalia Residence klienci płacą za miejsca postojowe 27 tys. zł, natomiast w szczecińskiej Panoramice – 17 tys. zł.

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Miejsce postojowe w naszych inwestycjach kosztuje między 30 tys. zł a 45 tys. zł.

Autor: Dompress